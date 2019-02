ROMANII AU TALENT 2019. Primul Golden Buzz al noului sezon: croitoreasca care l-a impresionat pe Mihai Petre

Stiri pe aceeasi tema

- La 15 ani, Emma Neagu, originara din Toronto, Canada, are o poveste de viața impresionanta. Dedicata gimnasticii de la varsta de trei ani și jumatate, aceasta a reușit sa faca performanța in acest domeniu și continua sa faca, in ciuda piciorului amputat. "Am fost diagnosticata cu cancer osos și a fost…

- ROMANII AU TALENT 2019. Emma Neagu a fost diganosticata cu cancer osos și a fost nevoie sa-i amputeze piciorul acum doi ani. Din cauza pasiunii ei pentru gimnastica și dans, fata a ales sa-i fie amputat piciorul pentru a nu i se interzice gimanstica și dansul. Altfel urma sa aiba o tija metalica…

- ROMANII AU TALENT 2019. Noul szon ROMANII AU TALENTa debutat cu un spectacol pe cinste, oferit de o concurenta rubensiana din Rusia. ROMANII AU TALENT 2019 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING PRO TV: Surprize in noul sezon, juratii raman cu gura cascata ROMANII AU TALENT 2019. Show-ul a fost…

- "Marilyn Monroe" a venit la Romanii au talent și a luat 4 de DA. Este vorba despre o rusoaica plinuța care a facut un impresionant numar de acrobație la inalțime. Dylia este din Moscova și și-a incercat norocul la emisiunea Romanii au talent, de la postul de televiziune Romanii au talent. Cu un look…

- Vineri, 8 februarie, in prima ediție din sezonul #9suprem Romanii au talent, jurații vor fi uimiți de reprezentația remarcabila a unei concurente care l-a facut pe Andi Moisescu sa aclame numarul și pe Andra și Florin Calinescu sa se ridice in picioare. "Ești incredibila, neașteptata, ești unica. M-ai…

- Sezonul 9 al show-ului “Romanii au talent” inseamna si revenirea in juriu a lui Mihai Petre (39 de ani), care l-a facut pe Andi Moisescu (46 de ani) sa declare: „A aruncat cu «nu-uri» in stanga si-n dreapta de ma durea pe mine sufletul, dar pe concurenti”. Acest sezon vine cu momente nemaivazute pana…