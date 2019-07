Romanii aloca bugete de pana la 20.000 de euro pentru amenajarea locuintei cu produse din piatra naturala Romanii care opteaza pentru amenajarea apartamentului sau casei cu piatra naturala aloca sume intre 1.000 si chiar 20.000 de euro, bugetul variind in functie de tipul locuintei, de suprafata si de complexitatea proiectului, potrivit celui mai mare magazin de produse de piatra naturala, PIATRAONLINE.



Cei mai multi dintre romani opteaza pentru amenajarea unui anumit spatiu, cum ar fi bucataria sau baia, alocand astfel un buget intre 1.000 si 1.500 de euro.



"In cazul clientilor care fac o amenajare completa de apartament, vorbim de un cos mediu de cumparaturi de 4.000 - 6.000… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

