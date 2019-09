Romanian Science Festival: Primul festival national de stiinte isi deschide portile. Se va desfasura si in Baia Mare

In luna septembrie, odata cu inceperea anului scolar, isi deschide portile ROMANIAN SCIENCE FESTIVAL, cel mai de amploare eveniment de stiinta dedicat popularizarii si promovarii disciplinelor STEM in randul publicului larg de orice varsta. Scopul principal al evenimentului este de a sprijini educatia alternativa din Romania, dupa modelul targurilor de stiinte care sunt foarte populare in tarile occidentale. ROMANIAN SCIENCE FESTIVAL a luat fiinta din doua initiative similare care au avut loc in ultimii ani: Romanian Science Week in 2017 si Timisoara Science Festival in 2018. “Festivalul are doua…