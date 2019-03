Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA) a transmis luni o noua serie de informatii firmelor din Romania referitoare la regimul tarifar provizoriu care ar putea intra in vigoare in relatia cu Marea Britanie in cazul unui Brexit fara acord.

- Romania are o oportunitate foarte mare de a-si consolida exporturile pe piata spaniola si de a atrage noi investitii, cu accent pe domeniile in care firmele spaniole au un avantaj competitiv la nivel european, a declarat, miercuri, la Madrid, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat,…

- Romania trebuie sa fie un negociator onest pe domeniul relatiilor comerciale, dar si in general pe durata mandatului de Presedinte al Consiliului Uniunii Europene, a declarat, vineri, la Palatul Parlamentului, Stefan-Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat. …

- Un numar de 33.514 aplicanti au depus planuri de afaceri pentru a accesa fonduri prin programul Start-Up Nation 2018, pana marti seara la ora 20:00, momentul inchiderii aplicatiei, a declarat, miercuri, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Stefan Oprea, intr-o conferinta…

- Vineri, 1 februarie 2019, a intrat in vigoare Acordul de Parteneriat Economic (APE) UE-Japonia, cel mai mare acord comercial negociat de UE pana in prezent. Acesta va elimina majoritatea barierelor tarifare și non-tarifare in calea comerțului cu bunuri și servicii, asigurand pentru producatorii europeni…

- Proiectul de buget pentru anul 2019 intarzie din cauza avizului Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT), insa mediul de afaceri din Romania nu este afectat, a declarat, miercuri, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA), Radu Stefan Oprea, intr-o conferinta de presa.El…