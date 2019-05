Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, participa sambata la conferinta 'Apicultura in context european si mondial', eveniment realizat in contextul Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene. Evenimentul, organizat cu prilejul 'Zilei Mondiale a Albinei", isi propune sa evidentieze importanta polenizatorilor pentru umanitate si pentru intregul ecosistem, asupra necesitatii dezvoltarii sectorului apicol in contextul schimbarilor climatice, precum si rolul crucial al acestora in cresterea randamentului culturilor. Principalele subiecte ce vor fi dezbatute vizeaza…