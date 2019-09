Romania va intra in Cartea Recordurilor pe 13 octombrie cu cea mai mare ora de Kangoo Jumps

Stiri pe aceeasi tema

- „E nevoie sa fim peste 1.500 de persoane pentru a dobori recordul mondial și sa intram in Guiness World Records! Vino sa facem mișcare in cea mai mare clasa de Kangoo Jumps din istorie, in cel mai frumos oraș din Romania! Nu e nevoie sa ai ghete! Avem noi tot echipamentul pentru tine!”, e mesajul…

- Un autoturism Mercedes Benz, in valoare de 200.000 de lei, cautat de autoritatile din Franta, a fost depistat, in weekend, de catre politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei (PTF) Bors, informeaza Agerpres. Potrivit unui comunicat al ITPF Oradea, autoturismul a ajuns in Bors,…

- Unul dintre cei mai buni primari din Romania, liberalul Ilie Bolojan, acuza Guvernul PSD-ALDE de „feudalism bugetar”, un abuz administrativ care incurca activitatea administrației publice locale. „Am constatat, in urma rectificarii bugetare, ca Guvernul nu a reintregit sumele pe care administrația…

- Kinga Sebestyen a transformat Oradea in capitala Kangoo Jumps Timp de cateva zile, antrenori si presenteri Kangoo Jumps din Romania, Serbia, Suedia, Bulgaria si Croatia au fost prezenti in Oradea pentru a participa la masterclass-ul International KAPO Day pe care Kinga Sebestyen l-a sustinut alaturi…

- Pianistul si compozitorul ungar Havasi Balazs isi face debutul in aer liber cu cel mai nou concert simfonic al sau, la Oradea, pe 21 august, in Piata Unirii, un eveniment dedicat comunitatii maghiare din oras si nu numai, a declarat luni, pentru AGERPRES, directorul APTOR, Mihai Jurca. "Pana acum a…

- In acest weekend, comunitatea slovaca din Valea Cerului, comuna Suplacu de Barcau, a gazduit a XV-cea ediție a Festivalului Folcloric International al Tineretului Slovac ”Mladeznicky Folklorny Cerpotok 2019”. Considerat emblematic pentru activitatea Uniunii Democratice a Slovacilor și Cehilor…

- „Un barbat de 42 de ani din Oradea, in timp ce conducea un autoturism pe directia Arad – Oradea, a patruns pe sensul opus de circulatie si a intrat in coliziune frontala cu un autotren cu semiremorca, condus regulamentar, din sens opus, de un barbat de 29 de ani, din comuna Remetea, judetul Bihor. Din…

- In orasul maghiar Debrecen s-a semnat, miercuri, un acord de parteneriat dintre patru Camere de comert si industrie din Ungaria (Hajdu-Bihar, Csongrad, Szabolcs-Szatmar-Bereg si Bekes) si patru Camere de comert si industrie din Romania (Timis, Arad, Bihor si Satu Mare).