- De prima de relocare beneficiaza șomerii inregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de munca care se incadreaza in munca, potrivit legii, intr-o alta localitate situata la o distanța mai mare de 50 km fața de localitatea in care iși au domiciliul sau reședința și, ca urmare a acestui fapt, iși…

- Romania va avea in total 32 de europalamentari la Bruxelles. Numarul total de euroalesi, din toate cele 28 de state membre, este de 751. La alegerile europarlamentare din 2019 participa toate partidele mari de pe scena politica romaneasca, dar si unele mici, precum si candidati independenti, conform…

- Autoritatea Electorala Permanenta a anunțat azi cifra exacta a celor care au drept de vot maine, la alegerile europarlamentare. Aproape 19 milioane de romani au acest drept, mai precis 18.968.840. Dintre aceștia, 700.843 sunt cetațeni romani cu drept de vot au domiciliul sau reședința in strainatate…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a transmis ca numarul total de alegatori cu drept de vot este de 18.968.840 de persoane, iar 700.843 de romani cu drept de vot au domiciliul sau resedinta in strainatate, fiind posesori de pasaport CRDS. Datele furnizate de AEP: – numarul total de alegatori inscrisi…

- Autoritatea Electorala Permanenta a sesizat Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie in legatura cu Loteria Publicitara "Mergi la vot, mergi in vacanta" organizata de PARALELA 45. AEP considera ca agentia de turism a incalcat legea in momentul in care a organizat o campanie…

- Autoritatea Electorala Permanenta a sesizat Parchetul General si Biroul Electoral al Sectorului 5 privind Loteria Publicitara „Mergi la vot, mergi in vacanta", organizata sub sigla Paralela 45, demersul fiind facut in urma unor notificari scrise primite inclusiv din partea presei si in urma unor…

- In conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanța de Urgența nr. 6/2019 privind unele masuri pentru buna organizare și desfașurare a alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2019 coroborate cu dispozițiile art. 15 alin. (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea…

- AEP: In Romania sunt 19 milioane de cetațeni cu drept de vot. Numarul total de cetațeni cu drept de vot inscriși in Registrul electoral la data de 31 martie 2019 este de 18.949.141, cu 11.883 mai mulți fața de ultima informare publica realizata de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) pe aceasta tema,…