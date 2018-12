Stiri pe aceeasi tema

- Raportul de fundamentare al Planului national de adoptare a monedei euro și Planul national de adoptare a monedei euro sunt rezultatul consultarilor cu reprezentanti ai partidelor politice parlamentare, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, conducerea Academiei Romane, consilieri…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Orlando Teodorovici, a declarat astazi ca s-a decis anul in care romanii vor achita la magazine in euro și nu in lei: 2024. Ministrul de Finanțe a explicat ca saptamana viitoare va prezenta calendarul prin care se va implementa trecerea la moneda euro și ca tot saptamana…

- Romania nu este sceptica in privinta adoptarii euro, ci incercam sa fim realisti si sa asiguram un interval de timp pentru acest moment, a declarat, joi, Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale a...

- O noua reuniune a Comisiei Nationale de fundamentare a Planului national de adoptare a monedei euro a avut loc astazi, la Palatul Victoria, cu participarea presedintelui Academiei Romane, Ioan Aurel Pop, si guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu.Prof.univ.dr. Aura Socol a prezentat…

