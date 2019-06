Români sclavi sub teroare în Italia. “Dacă vorbiți, vă împușcăm în cap” O experiența terifianta de viața este povestita de lucratorii romani din Marsala, provincia siciliana Trapani, care au avut curajul de a-și denunța “stapanii” care i-au exploatat timp de 6 ani in condiții de sclavie. „Munceam 12 ore pe zi pentru 30 de euro. Fara hrana sau apa. Ne scuipau in fața și ne spuneau ca trebuie sa muncim pana urinam sange. Ne spuneau ca daca ne plangem, ne impușca, pentru ca oricum de noi, romanii, nu-i pasa nimanui”. Nu este o poveste din lumea a treia, nici din urma cu 70 de ani, ci este povestea lucratorilor romani din Marsala, provincia siciliana Trapani, care au… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol: gazetadebistrita.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de punere in circulatie de marfuri contrafacute, pe numele unui cetatean roman, in urma descoperirii impreuna cu lucratorii vamali, intr un container sosit din China, a unor bunuri in valoare…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de punere in circulatie de marfuri contrafacute si folosirea de acte nereale, pe numele unui cetatean roman, in urma descoperirii impreuna cu lucratorii vamali, intr un container sosit…

- Departamentul de Stat al SUA a ordonat o verificare a reclamațiilor împotriva Radio Europa Libera / Radio Liberty, difuzate în Rusia, Europa de Est și Asia Centrala, pentru simpatiile excesive a relatarilor despre autoritațile din Tadjikistan, scrie ziarul american The Wall Street Journal,…

- O ancheta de amploare a fost declanșata la Garda de Coasta dupa apariția pachetelor cu cocaina pura pe litoralul romanesc.Citește și: Cum s-au blocat ordonanțele de urgența pe justiție Autoritatile vor sa afle acum daca sistemul care monitorizeaza apele teritoriale a functionat in parametri…

- Structurile Ministerului Afacerilor Interne au demarat inca din data de 27 martie 2019 o ancheta pentru infractiunea de profanare de morminte. Potrivit MAI, au fost identificate mai multe camere de supraveghere din zona cimitirului vandalizat si imaginile surprinse de aceste camere sunt analizate pentru…

- Sindicaliștii Federatiei Sanitas picheteaza miercuri Ministerul Muncii, aceasta fiind a treia actiune dintr-o serie de proteste programate de liderii Federatiei, ca reactie la efectele reglementarilor Legii 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice si ale OUG 114/2018.…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de punere in circulatie de marfuri contrafacute, pe numele unui cetatean roman, in urma descoperirii, impreuna cu lucratorii vamali intr un container sosit din China, a unor jocuri creative…