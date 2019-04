Stiri pe aceeasi tema

- Robert De Niro l-a atacat din nou pe președintele Statelor Unite, Donald Trump, numindu-l "ratat" și "imitator de gangster", in interviul dat pentru emisiunea ”Late Night Show”, relateaza publicația "Hollyood Reporter", citata de Mediafax.

- Actorul Robert De Niro l-a atacat din nou pe Donald Trump, vineri, 19 aprilie, in emisiunea "The Late Show With Stephen Colbert". Actorul de 75 de ani a facut o alta aluzie rautacioasa la adresa presedintelui. „Asta am spus imediat dupa ce a fost ales. Dati-i o sansa. Le acord tuturor prezumtia de…

- Actorul Robert De Niro l-a atacat din nou pe Donald Trump, numindu-l pe presedintele american "un adevarat ratat" si un "gangster aspirant", relateaza sambata Press Association. Actorul de la Hollywood este implicat intr-o disputa pe termen lung cu actualul locatar de la Casa Alba. Anul trecut, Robert…

- Raportul procurorului special Robert Mueller despre ancheta sa privind rolul Rusiei în alegerile prezidențiale americane din 2016 a furnizat detalii ample despre eforturile președintelui Donald Trump de a împiedica demersul, oferind democraților muniție din plin împotriva republicanilor,…

- Putin discuta cu Erdogan, la Kremlin, despre rachetele de tip S-400 si alte ”proiecte promitatoare” in vederea unei cooperari militare. In aceasta reuniune, la Kremlin, Putin a anuntat ca vrea sa discute despre ”obiective serioase vizand sa consolideze cooperarea militara si tehnica” intre…

- Procurorul special Robert Mueller a predat, vineri, mult asteptatul raport cu privire la controversata investigatie asupra ingerintelor electorale ale Rusiei din timpul campaniei prezidentiale din SUA, un episod care a aruncat o umbra intunecata asupra presedintiei lui Donald Trump.

- Președintele american Donald Trump a ordonat prelungirea cu inca un an a sancțiunilor impotriva Rusiei pentru agresiunea sa in Ucraina. Decretul prezidențial a fost publicat pe site-ul Casei Albe. „Acțiunile și politicile despre care este vorba in aceste decrete (decrete adoptate de Barack Obama in…

- O declaratie a Departamentului Justitiei si a Departamentului pentru Securitate Interna prezinta o situatie diferita de cea din 2016, cand - potrivit unor oficiali - alegerile prezidentiale incheiate cu victoria lui Donald Trump au fost tinta unor atacuri informatice sofisticate si a unei campanii…