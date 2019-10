Stiri pe aceeasi tema

- In doua zile, polițiștii din Alba au verificat peste 200 de mașini de transport marfa și persoane și au dat 78 de amenzi. Trei șoferi profesioniști au fost prinși cu telefonul la volan, iar alți 21 cu viteza peste limita legala. Acțiunea poliției continua pana duminica. In perioada 14 – 20 octombrie,…

- Centrul de terapii genice și celulare OncoGen din Timișoara, unic in țara, dezvolta metode avansate in depistarea și tratarea cancerului. Despre acestea vorbește, la Matinal, coordonatorul centrului, prof. dr. Virgil Paunescu.

- Polițiștii din Blaj au organizat o actiune cu efective marite, sambata și duminica, in municipiul Blaj si pe raza localitatilor rurale arondate. Au fost legitimate 144 de persoane, controlate 110 autovehicule si constatate, in flagrant, 3 infracțiuni. Politistii au constatat 3 infractiuni, toate…

- Au fost aplicate sanctiuni pentru lipsa autorizatiilor de functionare prevazute de lege si comert in zone neautorizate. O firma s-a ales cu activitatea suspendata in urma neregulilor constatate.

- Sectoarele de marketing și HR s-au dezvoltat considerabil in ultimii ani, motiv pentru care acestea au devenit esențiale pentru buna organizare si dezvoltare a companiilor mici si mari. Crearea unui brand ușor de recunoscut, unic prin comparație cu toți competitorii și alegerea resurselor umane valoroase…

- Vizita la medic nu este un lucru placut, insa este necesar, fie ca avem nevoie de o consultatie de urgenta, fie ca mergem la controale periodice. Pentru unele persoane intalnirea cu medicul este un motiv de real stres sau chiar panica. Aceastp afectiune care poarta numele de iatrofobie si apare in cele…

- Politistii buzoieni sunt angrenati, in perioada 22 – 28 mai, in actiuni de prevenire a accidentelor de circulatie in care pot fi implicate autovehiculele destinate transportului rutier public de persoane si marfuri, precum si de verificare a legalitatii derularii unor astfel de transporturi. Ieri, 24…

- 7 metode prin care deosebești oamenii buni de cei rai Cu toții am dat, de-a lungul vieții, de oameni care ne zâmbeau în fața și ne vorbeau de rau pe la spate, care se purtau frumos exclusiv cu persoanele care le erau superioare din punct de vedere ierarhic. De asemenea, toți am…