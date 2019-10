Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul la presedintie al USR - PLUS Dan Barna precizeaza, dupa ce Rise Project a anuntat ca publca „Adevarul despre Dan Barna”, ca acestia au investigat proiecte pe care le-a desfasurat in perioada anterioara intrarii in politica. si care nu au rezistat, el spunand ca a contribuit la reusita a zeci…

- Rise Project anunța, in plina campanie prezidențiala, ca urmeaza sa prezinte dezvaluiri despre Dan Barna, vazut de anumite sondaje finalist in turul 2.Rise Project, unul dintre site-urile de investigații cu mare trecere in randul romanilor cu opțiuni politice de dreptat, a difuzat, luni seara,…

- Teodor Tița, fost director de știri al postului de radio Europa FM, a intrat in echipa de campanie a lui Dan Barna pentru alegerile prezidențiale. De asemenea, tot in echipa de campanie este și Ioana Lupea. In trecut, Ioana Lupea a fost in echipa de conducere editoriala a ziarului Evenimentul zilei.…

- Dan Barna a fost ales președintele USR pentru un nou mandat, prin vot electronic, arata o postare pe pagina de Facebook a partidului. În cadrul scrutinului on-line, desfașurat în perioada 1-5 septembrie, au votat 9.314 membri ai formațiunii, iar Barna a obținut 6.097 din voturi, însemnând…

- Senatoarea USR Florina Presada a afirmat, pentru MEDIAFAX, ca ar trebui amanate alegerile interne pentru șefia partidului. Reacția vine in contextul in care deputata Cosette Chichirau a criticat, intr-un mesaj pe un grup intern de Facebook al partidului decizia ca alegerile sa fie in septembrie.Intrebata…

- "Pe cat de vocali erau sa-i injure și sa-i amenințe pe toți cei care indrazneau, uitandu-se la salvatoriști, sa spuna ca imparatul e cam gol pe sub ambalaj, pe atat de tacuți sunt acum talibanii cand chiar useriști de seama (ma rog, de seama in gașca lor) spun ca liderul USR e mai loial ideii de…

- Un grup de Facebook al USR anunța proteste care sa puna presiune pe premierul Viorica Dancila, dupa crimele din Caracal. Se pare ca partidul condus de Dan Barna dorește sa valorifice politic cazul dramatic de la Caracal sau cel puțin susținatorii sai. Potrivit unui mesaj de pe un grup al…