- Inginerul Ovidiu Lucian Dumbrava, profesor de aeromodelism la Palatul Copiilor din Sfantu Gheorghe, a realizat o istorie a aviatiei, axata preponderent pe contributiile romanesti la dezvoltarea aeronauticii, pe care doreste sa o prezinte in cadrul manifestarilor dedicate Centenarului Marii Unirii. Pasionat…

- Asociația „Turulmadar” din Sfantu Gheorghe a lansat inscrierile la o noua ediție a cursurilor gratuite de educație rutiera pentru bicicliști, pe care le va organiza in municipiu. Programul de educație rutiera a fost inițiat in cursul anului trecut, sub genericul „Tandem Bike Academy”, ca parte dintr-un…

- Ultimul concurs de schi din acest an le-a adus sportivilor covasneni satisfacții imense, aceștia ocupand locuri fruntașe la cele trei probe din concurs. Tinerii schiori covasneni, membri ai Palatului Copiilor din Sfantu Gheorghe și ai Clubului Copiilor Intorsura Buzaului, insoțiți de catre profesorii…

- Clubul de fotbal A.S. Atletico STEAUA in parteneriat cu D.J.T.S. Covasna, va invita sa participați in perioada 24 – 25 martie 2018 la turneul de fotbal pentru copii din Sfantu Gheorghe.Turneul se desfașoara la Baza Hokey Club și sala de sport Szabo Kati 2 din Sfantu Gheorghe, la 6 categorii de varsta:…

- Clubul „Alpin” Sfantu Gheorghe a incheiat sezonul competițional 2017-2018 cu o serie de concursuri locale și naționale, unde sportivii din cadrul sau, de la cei mai mici la cei mai mari, au obținut rezultate incurajatoare, reprezentand cu succes orașul. La sfarșitul lunii februarie, sportivii CS Alpin…

- Sefa Directiei Nationale Anticoruptie nu epateaza la capitolul case, locuind intr-un apartament modest, cu doua camere. La doar 44 de ani, sefa Directiei Nationale Anticoruptie este considerata cea mai puternica femeie din Romania, functia pe care o ocupa si felul de a fi al Laurei Codrutei Kovesi transformand-o…

- Cincizeci de persoane din Intorsura Buzaului vor vizita Republica Moldova, in perioada 24-27 martie a.c., cu ocazia sarbatoririi Centenarului unirii Basarabiei cu Romania. In 27 martie 1918, Basarabia – așa cum fusese definita in cadrul administrației țariste in 1812 la Tratatul de la București – proclama…

- Liceul „Mikes Kelemen”, din Sfantu Gheorghe, impreuna cu școli din alte patru țari: Portugalia, Ungaria, Turcia și Finlanda, participa la proiectul ERASMUS „Yourope – You in Europe”, ce va cuprinde activitați prin care se dorește, printre altele, sensibilizarea elevilor fața de diferențele sociale.…

- Agenția pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Centru organizeaza astazi, la Brașov, conferința internaționala „Conștientizarea comunitaților europene cu privire la importanța imbunatațirii politicilor din domeniul bioenergiei”. Eveniment va reuni experți in domeniul bioenergiei și valorificarii biomasei…

- Un nou hotel, cu camere moderne, sali de conferințe și secție wellness, a fost deschis, recent, la Sfantu Gheorghe, și aparține Eparhiei Reformate din Ardeal. Unitatea cuprinde, in afara structurii de trei stele, camere de doua stele, ce vor fi destinate studenților de la Universitatea „Sapientia” și…

- Teatrul „Andrei Muresanu” din Sfantu Gheorghe prezinta, saptamana aceasta, premiera spectacolului „Frumoasa din padurea adormita”, adaptare dupa povestea fratilor Grimm, in regia lui Fazakas Misi si Ivacson Laszlo. „Un spectacol pentru copii este la fel de important ca un „Hamlet”. Asa am si inceput…

- Teatrul Independent „Osono” din Sfantu Gheorghe organizeaza, astazi, un campionat de bowling intre teatrele din municipiu, in cadrul programului pe care il dedica aniversarii a 25 de ani de la inființarea sa. „Ca parte a seriei de evenimente Osono implinește 25 de ani, miercuri, 28 februarie, la ora…

- Forumul regional LabelFrancEducation, care se desfasoara in perioada 25-28 februarie 2018, la Sibiu, reuneste reprezentantii a 40 de institutii de invatamant bilingve din noua tari din regiune, printre care se gasesc si doua colegii din Brasov. „Creat in 2012, LabelFrancEducation este acordat de catre…

- Un barbat in varsta de 53 de ani din Tulcea a murit din cauza gripei la Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, a anuntat joi conducerea institutiei. Directorul medical al spitalului, dr. Antal Almos, a declarat pentru AGERPRES ca barbatul fusese internat pentru o operatie, dar, pentru ca…

- La Reghin a avut loc la sfarșitul saptamanii trecute prima editie a „Memorialului Voicu Stefanescu” la lupte libere. La competitia rezervata copiilor si juniorilor au participat 300 de sportivi din Romania, Ungaria, Bulgaria si Republica Moldova. Sectia Gherla a CSS „Viitorul” Cluj a fost reprezentata…

- Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe a luat decizia de a suspenda integral programul de vizitare a pacientilor, pe fondul valului de gripa si viroze. „Avand in vedere cresterea numarului de cazuri de infectii acute si riscul de raspandire in cadrul pacientilor, din data de 22 februarie 2018…

- Ansamblul Muzeului National Secuiesc din Sfantu Gheorghe va intra anul acesta intr-un amplu proces de reabilitare si modernizare, lucrarile urmand sa fie cofinantate din fonduri europene, a declarat marti, directorul institutiei, Vargha Mihaly. Potrivit acestuia, proiectul vizeaza, printre altele,…

- Extinderea Unitatii de Primiri Urgente (UPU) si construirea unui heliport se numara printre prioritatile din aceste an ale conducerii Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, a declarat vineri, pentru AGERPRES, managerul institutiei, Andras Nagy Robert. Potrivit acestuia, primul proiect vizeaza…

- Cursanții Școlii Populare de Arte și Meserii din Sfantu Gheorghe, inscriși la cursurile de ospatar și bucatar organizate de instituție, la Targu Secuiesc, au susținut in aceasta perioada partea practica sub indrumarea unor specialiști din județ, dar și din Ungaria, din Veszprem. Mușchiuleț mignon, infașurat…

- Inființat in urma cu peste un deceniu, Corul „Ecclesia” al Catedralei Ortodoxe din Sfantu Gheorghe este un cor mixt, format și coordonat de oameni ce iubesc muzica și il iubesc pe Dumnezeu. Prin glasurile lor și prin repertoriul bine ales, membrii Corului transpun in muzica trairile enoriașilor la sfintele…

- Constantin Brancusi va fi omagiat printr-o expozitie care va fi vernisata, luni, 19 februarie, la ora 18.00, in Spatiile medievale ale Muzeului National Cotroceni din Bucuresti, la implinirea a 142 de ani de la nasterea sculptorului. Expozitia „Ex-Libris Brancusi” va reuni lucrarile a peste 200 de…

- Incepute in urma cu peste un deceniu, lucrarile la Biserica „Buna Vestire” din Sfantu Gheorghe continua, dar pentru a putea fi finalizate, este nevoie de fonduri. O mare dorința a preoților parohi și nu numai, este ca lacașul de cult sa fie pregatit pentru sfințire in anul centenar. 2018 este anul in…

- Prof. Luminița Cornea, istoric, critic literar și muzeograf la Muzeul Național al Carpaților Rasariteni din municipiul Sfantu Gheorghe se afla pe lista personalitaților anului 2017, premiate de Asociația „Rasaritul Romanesc” din Chișinau. Asociația „Rasaritul Romanesc” din Chișinau, prin Președintele…

- Desfașurat sub forma unui festival – concurs la finele saptamanii, intre 3 și 4 februarie, evenimentul a avut ca scop principal pastrarea și promovarea tradițiilor și obiceiurilor gastronomice și a reunit participanți din țari printre care Serbia, Ucraina, Ungaria și Romania. Țara noastra a fost reprezentata…

- Atleta Claudia Bobocea a castigat titlul de campioana nationala la proba de 800 de metri, iar atletul Cosmin Trofin a adus doua titluri nationale (la „tineret ”si „seniori”), a anunțat ieri conducerea Clubului Sportiv Municipal, CSM Sfantu Gheorghe. „Clubul Sportiv Municipal (CSM) Sfantu Gheorghe a…

- Un numar de 70 de echipe din intreaga tara, insumand 210 elevi, vor participa la cea de-a XII-a editie a concursului de dezbateri academice pentru liceeni „Saint George City of Debate”, ce va avea loc la inceputul lunii viitoare la Sfantu Gheorghe, a declarat vineri, managerul de proiect, Vlad Vidican.…

- „Vreau sa fiu antreprenor”, proiect derulat in Regiunea Centru si prin care 90 de idei de afaceri vor primi finantare de pana la 40.000 de euro fiecare, va fi prezentat joi, 8 februarie, la Sfantu Gheorghe. Persoanele care doresc sa isi dezvolte spiritul antreprenorial si sa isi deschida o afacere,…

- In localitatea brașoveana Sacele s-a desfasurat sambata, 3 februarie a.c., Cupa Romaniei la Autoaparare editia a-X a, competitie cuprinsa in Calendarul Federatiei de Arte Martiale. La aceasta competitie s-au intrecut in jur de 500 sportivi din 36 cluburi din intreaga tara, la probele de Fighting Ju-Jitsu,…

- Fostul membru al formației „Gaz pe Foc”, Paul Panait, și-a continuat cariera solo dupa desparțirea trupei, iar in data de 9 februarie (a.c.) va concerta pentru prima data in Sfantu Gheorghe, in cafeneaua„ No. 1”. Trupa „Gaz pe Foc” incingea atmosfera in discotecile anilor ‘90, iar la inceputul anilor…

- Hotelul de Gheata de la Balea Lac va fi inaugurat anul acesta oficial sambata, 10 februarie, in prezenta ambasadorului Canadei in tara noastra, Kevin Hamilton, potrivit unui comunicat de presa remis AGERPRES. "Cel mai inedit proiect turistic al Romaniei, Hotelul de Gheata de la Balea Lac,…

- Centrul de agrement pentru tineret din localitatea Comandau, care va functiona in subordinea Scolii Populare de Arte si Meserii din Sfantu Gheorghe, ar putea fi inaugurat in acest an, a declarat, pentru AGERPRES, directorul institutiei, Gaj Nandor. Potrivit acestuia, centrul, construit printr-o investitie…

- Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Consular (DCons) și Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situații de Urgența (DSU) au incheiat ieri, un Protocol de colaborare in vederea acordarii de sprijin reciproc in gestionarea situatiilor deosebite in care sunt implicati cetațeni…

- O mica distilerie din municipiul Sfantu Gheorghe a obtinut 30 de medalii la un concurs international desfasurat recent in Ungaria, printre bauturile care au impresionat juriul numarandu-se distilatele din telina si dovleac. Fustos Imre, unul dintre proprietarii distileriei, a declarat marti, pentru…

- Multipla campioana mondiala si olimpica la gimnastica artistica Ecaterina Szabo a fost sarbatorita luni, la Sfantu Gheorghe, cu prilejul implinirii varstei de 50 de ani, in cadrul manifestarilor organizate de Ziua Culturii Maghiare. In prezenta a zeci de persoane, care au primit-o cu aplauze si flori,…

- Clubul Sportiv Sleddog Bistrita-Nasaud, singurul de profil din tara, organizeaza la acest sfarsit de saptamana, in Pasul Tihuta, cea de-a doua editie a concursului international de atelaje canine "Drumul Romanilor", la care s-au inscris competitori din sapte tari, alaturi de cainii lor nordici.…

- Fosta campioana olimpica la gimnastica Ecaterina Szabo, nascuta in localitatea Zagon din Covasna, va fi sarbatorita luni, la Sfantu Gheorghe, cu prilejul implinirii varstei de 50 de ani, a anuntat joi administratia judeteana. Evenimentul va avea loc de la ora 18,00, la Teatrul „Tamasi Aron” din municipiu,…

- Cititorul se va intreba, de buna seama, ce m-a determinat, ca ziarist, sa abordez intr-un mod atat de implicat, cu lux de amanunte, episoade din istoria ungurilor, scotocindu-le mai ales obarsia, itinerariul, dar si modul lor comportamental dupa venirea lor in Europa si asezarea pe continent.…

- Conducerea Școlii Populare de Arte și Meserii din Sfantu Gheorghe și-a propus sa organizeze o expoziție sub genericul „O poveste din inima țarii”, prin care sa prezinte aspecte culturale ale județului in cat mai multe localitați din țara. Directorul instituției, Gaj Nandor, a declarat ieri, pentru…

- Peste 1500 de persoane au participat, pe tot parcursului anului trecut, la evenimentele organizate de catre Cercul de Alergare „Gall Lajos” din Sfantu Gheorghe. Sportivi de performanța sau amatori, copilași care abia au invațat sa mearga, sau veterani, cu toții au raspuns incantați chemarii catre sport.…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat, joi, ca scaderea impozitului pe venit cu sase procente va afecta semnificativ bugetul local pe anul 2018, iar pe primul loc pe „lista de sacrificii” vor fi investitiile. „Va pot spune ca va trebui sa strangem cureaua peste tot, pentru ca…

- O serie de evenimente cultural-artistice dedicate celebrarii Zilei Culturii Romane vor avea loc incepand de sambata, 13 ianuarie și pana luni, 15 ianuarie, intr-o cafenea din Sfantu Gheorghe. Lansari de carte, acte artistice, dezbateri și nu numai, vor avea loc, in perioada amintita, in Cafeneaua „Szimpla”…

- Cinematograful „Arta” din Sfantu Gheorghe, care aniverseaza luna aceasta un an de functionare, va marca Ziua Culturii Romane printr-o serie de proiectii de filme romanesti. Organizatorii evenimentului au precizat, miercuri, ca printre lung-metrajele programate se regasesc atat pelicule care au mai rulat…

- Spectacolul „Remember Cenaclul – Adrian Paunescu”, un proiect de suflet, pentru suflete, inițiat de Andrei Paunescu, fiul marelui poet, va fi adus in dar covasnenilor duminica, 14 ianuarie 2018, de la ora 15.00, la Sala Sporturilor „Kati Szabo” din municipiu. Minunata manifestare culturala, avandu-l…

- Teatrul independent „Osono” din Sfantu Gheorghe a sustinut, in anul 2017, 86 de reprezentatii și 169 evenimente culturale, educaționale, sociale și comunitare, pentru 11.300 participanți și spectatori, arata datele prezentate de managerul trupei, regizorul Fazakas Misi. Potrivit acestuia, anul trecut,…

- „Azilul de noapte”, „Zbor deasupra unui cuib de cuci” si „Frumoasa din padurea adormita” se numara printre premierele pe care Teatrul „Andrei Muresanu” din Sfantu Gheorghe le va prezenta in acest an, a declarat pentru AGERPRES, directoarea institutiei, Anna Maria Popa. Potrivit acesteia, 2018 va marca…

- Centrul de Recuperare Medicala „Prevent” din Sfantu Gheorghe ofera, in lunile ianuarie și februarie (a.c.), ședințe gratuite de terapia „Vojta”, pentru copiii cu varsta pana la șase ani. Centrul „Prevent” a fost deschis in municipiul reședința de județ in urma cu apoximativ șapte ani, de catre soții…

- Detasamentul de pompieri Sfantu Gheorghe intervine la aceasta ora cu o autospeciala cu apa si spuma si o ambulanta SMURD la un incendiu izbucnit la o garsoniera situata pe strada Nicolae Iorga din municipiul Sfantu Gheorghe. La sosirea echipajelor de interventie, din casa scarii se degaja o mare cantitate…

- In anii 1938-1940, in Sf. Gheorghe, in actualul local al Colegiului National „Mihai Viteazul”, a funcționat Centrul de Pregatire a Strajerilor. Din articolul Activitatea desfasurata de Centrul de initiere al organizatiei „Straja tarii” din Sf. Gheorghe reflectata in Buletinul Astrei al Despartamantului…

- Soarta este cruda cu unii oameni. Iar alții, pur și simplu nu știu cum sa fructifice oportunitațile care li se ivesc, trezindu-se in situații ce par a nu avea ieșire. Sunt persoane pe care eșecul le ingenuncheaza, rapindu-le forța de a se redresa, voința de a-și depași problemele și speranța ca vor…

- Asociația „Clubul Tinerilor din Sfantu Gheorghe” a incheiat cu success proiectul „YMCA: Youth Mix Culture Adventure” finanțat de catre Agenția Naționala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educației și Formarii Profesionale prin programul Erasmus+. Proiectul a implicat 12 organizații din Ungaria,…