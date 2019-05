REZULTATE ALEGERI EUROPARLAMENTARE. Cum arată sondajele cu o săptămână înainte de alegerile europarlametare REZULTATE ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2019. Ultimele sondaje de opinie publicate la inceputul lunii mai dau si PSD, si PNL castigatori la alegerile europarlamentare. Diferentele sunt de la sub un procent pana la cateva procente, dar, daca ne uitam in ansamblu la ele, se anuleaza reciproc. Cel mai bine se vede acest lucru in sondajul de pe site-ul Politico.eu, care agrega rezultatele sondajelor realizate de institutele din Romania. Daca in sondajul IMAS conduce PNL, cu 4 procente in fata PSD, in sondajul CURS conduce PSD cu 7 procente inaintea PNL. Sondajul INSCOP le da practic la… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

