Rezidențiat. Dolj: Absolvenţi ai Universităţii de Medicină din Craiova au protestat în centrul oraşului Potrivit absolventilor, pe langa faptul ca rezidentiatul este cel mai important examen al carierei lor, fara de care cei sase ani de facultate nu au nicio valoare, iar amanarea examenului este un stres in pentru ei, in aceasta perioada nu au nici asigurare de sanatate. 'Rezidentiatul a fost programat pentru 10 noiembrie, insa aceasta data a fost modificata pentru ca in ziua respectiva sunt programate alegerile prezidentiale. Apoi s-a stabilit data de 17 noiembrie, dar neavand ministru al Educatiei, ministrul Sanatatii a amanat din nou, pentru data de 8 decembrie. Si nici aceasta data… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

