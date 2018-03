Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Donald Trump a anuntat marti ca Rex Tillerson a fost inlocuit la conducerea Departamentului de Stat de catre Mike Pompeo, pana in prezent directorul CIA, informeaza agentiile internationale de presa.

- "Mike Pompeo, directorul CIA, va deveni noul secretar de stat. El va face o treaba fantastica! Ii multumesc lui Rex Tillerson pentru activitatea sa! Gina Haspel va fi noul director al CIA, fiind astfel prima si prima femeie desemnata. Felicitari tuturor!', a scris Donald Trump pe Twitter.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca partidul pe care il conduce este intr-un parteneriat cu seful statului, Klaus Iohannis, si a precizat ca strategia PNL se bazeaza pe sustinerea lui pentru un al doilea mandat. "PNL este intr-un parteneriat cu presedintele Romaniei, suntem alaturi…

- Directorul CIA, Mike Pompeo, a aparat decizia presedintelui american, Donald Trump, de a se intalni cu liderul nord-coreean, Kim Jong-un, subliniind faptul ca presedintele intelege riscurile care vin odata cu aceasta intalnire, scrie BBC .

- Directorul CIA, Mike Pompeo, a declarat ca anuntata întâlnire dintre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-un nu este vreun spectacol, liderul de la Casa Alba urmând sa "rezolve problema".

- Ambasada Rusiei din SUA a propus Departamentului de Stat american sa utilizeze Twitter-ul pentru a organiza intalnirile intre secretarul de stat Rex Tillerson și ministrul de externe rus Serghei Lavrov. Propunerea a fost facuta chiar pe reteaua de socialiare de catre secretarul de presa al ambasadei…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson va merge saptamana viitoare in Africa, pentru prima data de la sosirea la putere a lui Donald Trump, care a starnit o polemica spunand despre tarile africane, potrivit unor declaratii care i-au fost atribuite, ca sunt niste "tari de rahat", relateaza vineri…

- Desi in urma cu doua saptamani s-a zvonit ca Marcel Bogdan Pandelica va fi demis din fruntea Autoritatii Nationale pentru Protecția Consumatorilor, acesta se afla inca la conducerea ANPC. Chiar marti, 27 februarie, Bogdan Pandelica a participat, in calitate de presedinte al ANPC, la conferința PRIA…

- Anuntul intervine in contextul in care Donald Trump vrea sa lanseze rapid activitatile de planificare a campaniei electorale pentru scrutinul prezidential din 2020, cu opt luni inaintea alegerilor parlamentare partiale programate in noiembrie 2018, care vor determina daca Partidul Republican mentine…

- Actorul Stephen Fry are cancer de prostata, iar anunțul trist a fost facut de acesta pe Twitter. Familia a fost alaturi de acesta din primul moment in care a aflat. Anunțul a fost facut de actorul in varsta de 60 de ani, intr-un filmuleț de 12 minute, in care explica totul. „In ultimele doua luni,…

- Seful diplomatiei germane Sigmar Gabriel si-a exprimat ingrijorarea in legatura cu credibilitatea Administratiei americane sub presedintia lui Donald Trump, informeaza sambata agentia de presa dpa. "Nu mai suntem siguri ca inca mai recunoastem America", a declarat Gabriel in a doua zi…

- Presedintele Donald Trump a scris, pe Twitter, ca campania sa electorala "nu a facut nimic rau", dupa ce justitia americana a inculpat 13 cetateni rusi pentru interferenta in alegerile din 2016, relateaza BBC .

- Seful echipei de negociatori ai opozitiei cu guvernul venezuelean, Julio Borges, va incepe saptamana viitoare un turneu in America Latina pentru a obtine sprijin inainte de alegerile prezidentiale anticipate de la 22 aprilie, relateaza AFP. "Vom intreprinde un turneu in Brazilia, Chile,…

- Trei persoane au fost ranite intr-un schimb de focuri in apropiere de sediul Agentiei Nationale de Securitate a SUA (NSA) din statul Maryland si o persoana a fost retinuta, a informat miercuri presa locala, relateaza Reuters si AFP. Politia si serviciul de pompieri au anuntat mai inainte pe…

- Ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu a avertizat luni ca exista o grava problema de incredere intre Washington si Ankara, ale caror relatii se afla intr-un moment 'foarte critic', riscand sa se deterioreze total, transmit dpa si AFP. Seful diplomatiei turce a facut aceste afirmatii la…

- Este doliu la Hollywood! Un actor american care s-a remarcat in productii precum serialele „Culisele puterii/ House of Cards” si „Cartelul Crimelor/ The Wire”, actorul Reg E. Cathey, a murit la varsta de 59 de ani, scrie NEWS.RO, citand hollywoodreporter.com.Citeste si: Consilierul MAZILIT…

- Rusia va trebui sa suporte ”consecintele” daca intervine in alegerile de la jumatate de mandat in Statele Unite, a avertizat secretarul de Stat american Rex Tillerson, in cursul unui turneu diplomatic in America Latina, relateaza AFP conform News.ro . Intr-un interviu acordat postului Fox News, Rex…

- Presedintele polonez Andrzej Duda a promulgat marti contestata lege privind Holocaustul, menita sa apere imaginea tarii si care a provocat tensiuni cu Israelul, SUA si Ucraina, transmite AFP. Legea impune amenzi si pedepse cu inchisoarea de pana la trei ani, inclusiv in cazul cetatenilor…

- Legea impune amenzi si pedepse cu inchisoarea de pana la trei ani, inclusiv cetateni straini, pentru mentionarea termenului 'tabere poloneze ale mortii' si pentru sugerarea 'in mod public si impotriva realitatii' a faptului ca natiunea si statul poloneze au fost complice la crimele comise de Germania…

- Agenția de Logistica a Apararii din cadrul Pentagonului (DLA) nu dispune de documentația necesara pentru a justifica modul in care au cheltuit 800 de milioane de dolari, se arata in raportului unui audit realizat de Ernst and Young, citat de BBC News. Compania Ernst and Young a constatat ca agenția…

- Dupa vacanța de iarna, președintele Klaus Iohannis a plecat iar in concediu! Seful statului a fost dat de gol. Absent din viata publica de cateva zile, Iohannis s-ar afla in vacanta, in statiunea iberica Tenerife. Anuntul a fost facut pe facebook de o romanca stabilita in Spania.Citește și:…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat vineri FBI-ul si Departamentul Justitiei ca au ”politizat” anchetele in favoarea adversarilor sai democrati, relateaza AFP, citat de NEWS.RO.Citeste si: Lider ALDE, semnal DUR pentru PSD pe cota unica: 'La noi, cine joaca TARE este arta negocierii'…

- Cutremurele de mica intensitate din ultima perioada ingrijoreaza romanii, care au ajuns sa se intrebe daca va mai fi sau nu un seism asemanator cu cel din 1977. Iata ce spun specialistii in domeniu!

- Tom Shannon (60 de ani), subsecretar de stat pentru probleme politice, este cel mai proeminent diplomat de cariera din SUA, avand peste 34 de ani de serviciu in diplomatie, in subordinea a sase presedinti si 10 secretari de stat. Purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat Heather Nauert…

- Investitiile realizate de Consiliul Judetean (CJ) Dolj in domeniul sanatatii nu raman fara ecou. Seful Departamentului pentru Situații de Urgența din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Raed Arafat, a dorit sa vada saptamana trecuta la fata locului mersul lucrarilor la Unitatea de Primiri Urgente…

- "Supermarketurile au aratat un leadership adevarat, acum trebuie ca Guvernul sa intervina si sa introduca o legislatie care sa interzica in intregime vanzarile de bauturi energizante pentru copii", a declarat celebrul chef britanic intr-un mesaj publicat pe Twitter. Jamie Oliver, care sustine…

- Directorul CIA se asteapta ca Rusia sa incerce sa influenteze alegerile partiale pentru Congresul SUA care vor avea loc anul acesta, scrie BBC.Mike Pompeo a declarat pentru BBC ca incercarile rusilor de a initia actiuni subversive in Europa si SUA nu s-au diminuat. Citește și: ȘOC in…

- Eforturile Chinei de a exercita o influenta ascunsa asupra Occidentului sunt la fel de ingrijoratoare precum actiunile subversive ale Rusiei, a declarat directorul CIA, Mike Pompeo, intr-un interviu pentru BBC, scrie Mediafax."Ganditi-va la amploarea celor doua economii [a Rusiei si a Chinei].…

- Directorul CIA se asteapta ca Rusia sa incerce sa influenteze alegerile partiale pentru Congresul SUA care vor avea loc anul acesta, scrie BBC. Mike Pompeo a declarat pentru BBC ca incercarile rusilor de a initia actiuni subversive in Europa si SUA nu s-au diminuat. De asemenea, el a adaugat ca in „cateva…

- Directorul CIA se asteapta ca Rusia sa incerce sa influenteze alegerile partiale pentru Congresul SUA care vor avea loc anul acesta, scrie BBC, citat de news.ro. Mike Pompeo a declarat pentru BBC ca incercarile rusilor de a initia actiuni subversive in Europa si SUA nu s-au diminuat.

- "Nu vom cunoaste niciodata caracterul exact al activitatilor din Coreea de Nord. Nu vom sti niciodata momentul exact in care nord-coreenii vor incerca sa efectueze un nou test nuclear. Riscul principal este ca programul de inarmare nucleara al Coreei de Nord sa continue sa se extinda, sa devina mai…

- Statele Unite ale Americii (SUA) au facut apel la aliatul lor Turcia ''sa dea dovada de retinere'' in Siria, unde au intrat duminica militari turci, relateaza AFP si Reuters. ''Facem apel la Turcia sa dea dovada de retinere, sa se asigure ca operatiunile sale militare…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a promulgat Legea muzeelor. Anunțul a fost facut de catre consilierul prezidential in domeniul educației, culturii și cercetarii, Corneliu Popovici, pe o retea de socializare. Acest important act dezvolta cadrul legal in domeniul muzeal și vine sa soluționeze…

- Seful diplomatiei iraniene a denuntat sambata drept "o noua gafa" decizia Administratiei presedintelui american Donald Trump de a aduce problema recentelor proteste din Iran in fata Consiliului de Securitate al ONU, informeaza AFP. "Consiliul de Securitate a respins tentativa flagranta…

- Conform meteorologilor, iarna vine cu adevarat abia in luna februarie. Anutul a fost facut de Elena Mateescu, director ANM, care a mai precizat ca prima jumatate a lunii ianuarie va fi mai calda decat in mod normal. A

- Sorin Gal va exercita atributiile presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM), potrivit unei decizii a premierului Mihai Tudose. Citește și: ALERTA - Klaus Iohannis a PROMULGAT Legea Bugetului: critici EXPLOZIVE la adresa Guvernului Citește și: ALERTA - DNA intra…

- In plina criza a deseurilor, conducerea Intreprinderii Reparatie si Constructie Drumuri din Balti isi da demisia in corpore. Anuntul a fost facut de seful institutiei, Serghei Pcela, care a precizat ca nu mai rezista presiunilor din partea primarului fugar Renato Usatii.

- Directorul adjunct al FBI, Andrew McCabe, ar planui sa se pensioneze in urmatoarea perioada, iar președintele SUA Donald Trump s-a gandit sa scrie pe Twitter despre acest lucru. „Cum poate directorul adjunct al FBI Andrew McCabe, omul responsabil, alaturi de scurgerea de informații a lui James Comey,…

- O ancheta finalizata la sfarsitul sap­tamanii trecute scoate la iveala un caz de-a dreptul socant. Directorul scolii din satul Bosia, Valeria Moisa, care este si profesoara de fizica, chimie si informatica, este acuzata de parinti si cadrele didactice ca bate copiii si ca nimeni nu se mai poate intelege…

- Caștigatoarea Vocea Romaniei 2017 are deja prima piesa. Ana Munteanu a cucerit publicul, pe 15 decembrie in finala, iar tanara de 16 ani a plecat acasa cu trofeul și 20.000 de euro. Mandru de concurenta lui, Smiley a avut prima reacție dupa ce Ana Munteanu a caștigat Vocea Romaniei. Acesta a postat…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, și-a batut joc de susținatorii mișcarii de rezistența in cadrul unui eveniment de campanie organizat in Florida. Momentul nu a trecut neobservat de presa care a sancționat purtarea președintelui. Nu este pentru prima data cand Trump este acuzat ca in discursurile…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-Un este hotarât sa faca din tara sa "puterea nucleara cea mai tare" din lume, a anuntat miercuri agentia de presa a Coreei de Nord, KCNA, preluata de AFP. Într-un discurs în fata angajatilor programului balistic nord-coreean, Kim a…