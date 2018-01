Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin trei persoane au fost ucise intr-un atentat sinucigas la Bagdad, iar alte 11 au fost ranite, conform unui prim bilant, au anuntat surse din politie, citate de AFP, scrie news.ro.Atentatul a fost comis de un kamikaze in apropierea unui punct de control al fortelor de securitate din…

- Cel putin 24 de persoane, dintre care zece copii, si au pierdut viata marti in Siria in raiduri si tiruri ale regimului si aliatului sau rus asupra regiunii Ghouta de Est, enclava rebela din apropierea Damascului bombardata zilnic, indica un bilant anuntat de Observatorul sirian pentru drepturile omului…

- Cel putin 18 persoane au fost ucise in confruntari armate la sfarsitul saptamanii trecute in Acapulco si Los Cabos, doua statiuni balneare de pe coasta Pacificului in Mexic, majorand astfel numarul de victime ale valului de violente care se inregistreaza in centrele turistice ale acestei tari, informeaza…

- Cel putin 18 persoane au fost ucise si zeci mai mult ranite, intr o explozie din orasul Idlib din nord vestul Siriei, informeaza Reuters. Observatorul sirian pentru drepturile omului a declarat ca explozia a vizat sediul unei fractiuni rebelice minore din Idlib. Ambulantele si echipele de salvare s…

- Cel putin patru persoane au decedat, iar alte 40 au fost ranite, joi, dupa ce un tren de pasageri din Africa de Sud a luat foc in urma unei coliziuni cu un camion, au informat echipele de salvare, relateaza site-ul postului BBC.

- Cel putin 15 persoane au fost ucise si 13 ranite intr-un atac sinucigas comis in cursul unor funeralii, in estul Afganistanului, au anuntat autoritatile locale, relateaza AFP. „Bilantul cel mai recent a ajuns la 15 morti si 13 raniti”, a declarat Attaullah Khogyani, purtatorul de cuvant al guvernatorului…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a avertizat, luni, cetatenii sa renunte la protestele antiguvernamentale care sunt in desfasurare incepand de joi in toata tara, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Cel puțin cinci persoane au fost ucise și alte șase ranite în explozii produse joi în capitala afgana Kabul, în apropierea unei moschei și a birourilor unei agenții de presa afgane, au indicat responsabili afgani citați de AFP. Najib Danish, purtator de cuvânt al Ministerului…

- Cel puțin cinci persoane au fost ucise și alte șase ranite în explozii produse joi în capitala afgana Kabul, în apropierea unei moschei și a birourilor unei agenții de presa afgane, au indicat responsabili afgani citați de AFP. Najib Danish, purtator de cuvânt al Ministerului…

- Cel putin cinci persoane au fost ucise si alte sase ranite in explozii produse joi in capitala afgana Kabul, in apropierea unei moschei si a birourilor unei agentii de presa afgane, au indicat responsabili afgani citati de AFP, citat de antena3.

- Cel putin cinci persoane au fost ucise si alte sase ranite în explozii produse joi în capitala afgana Kabul, în apropierea unei moschei si a birourilor unei agentii de presa afgane, au indicat responsabili afgani citati de AFP. Najib Danish, purtator de cuvânt al…

- O nava de pasageri elvetiana s-a ciocnit de un pilon de autostrada in apropiere de orasul Duisburg din vestul Germaniei, iar in urma accidentului au fost raniti cel putin 25 de oameni, inclusiv cinci raniti grav, informeaza site-ul agentiei de stiri Dpa.

- Potrivit martorilor, atacatorii purtau masti. Presa egipteana noteaza ca au fost doi atacatori, care au venit la cafenea cu o motocicleta si dupa ce au deschis focul asupra celor care se aflau in interior au fugit.

- IMAGINI Accident grav in urma cu putin timp : Un microbuz a intrat intr-un parapet. Cinci persoane au fost ranite, intre care si doi copii. FOTO Cinci persoane au fost ranite in urma unui accident rutier petrecut duminica pe DN17, in zona localitatii Pojorata din judetul Suceava. Soferul unui microbuz…

- Doua trenuri de pasageri au intrat in coliziune, vineri seara, in apropierea orasului austriac Viena, mai multe persoane fiind ranite, anunta surse din cadrul serviciilor de interventie, scrie mediafax.ro. Revenim cu mai multe detalii!

- Un seism cu magnitudinea de 5,2 grade s-a produs joi seara in provincia Kerman din sud-estul Iranului, in urma caruia au fost ranite cel putin 23 de persoane, a anuntat televiziunea de stat iraniana, potrivit agentiei de stiri Reuters.

- Accident grav in urma cu puțin timp. Sase persoane au fost ranite.Doua MAȘINI facute praf. FOTO Sase persoane au fost ranite in urma impactului dintre doua masini. Politistii fac cercetari pentru a stabili cu exactitate imprejurarile in care s-a produs accidentul. Accidentul s-a produs dupa ce un autoturism…

- Accident grav in urma cu puțin timp. Sase persoane au fost ranite.Doua MAȘINI facute praf. FOTO Sase persoane au fost ranite in urma impactului dintre doua masini. Politistii fac cercetari pentru a stabili cu exactitate imprejurarile in care s-a produs accidentul. Accidentul s-a produs dupa ce un autoturism…

- Cel putin cinci persoane au fost ucise si 15 ranite intr-un atac sinucigas comis duminica impotriva unei biserici din sud-vestul Pakistanului, cu cateva zile inainte de Craciun, au anuntat autoritatile.

- Cel putin 26 de persoane si-au pierdut viata din cauza alunecarilor de teren provocate de furtuna tropicala Kai-Tak pe o insula din centrul Filipinelor, conform unui anunt facut duminica de autoritatile filipineze.

- Cel putin cinci persoane au fost ucise si 15 ranite intr-un atac sinucigas comis duminica impotriva unei biserici din sud-vestul Pakistanului, cu cateva zile inainte de Craciun, au anuntat autoritatile, informeaza AFP. Atacul a fost comis de doi atentatori sinucigasi ...

- Cel putin cinci persoane au fost ucise si 15 ranite într-un atac sinucigas comis duminica împotriva unei biserici din sud-vestul Pakistanului, cu câteva zile înainte de Craciun, au anuntat autoritatile, informeaza AFP.

- Cel putin cinci persoane au fost ucise si 15 ranite într-un atac sinucigas comis duminica împotriva unei biserici din sud-vestul Pakistanului, cu câteva zile înainte de Craciun, au anuntat autoritatile, informeaza AFP. Atacul a fost comis de doi atentatori sinucigasi…

- Cel putin 26 de persoane si-au pierdut viata din cauza alunecarilor de teren provocate de furtuna tropicala Kai-Tak pe o insula din centrul Filipinelor, conform unui anunt facut duminica de autoritatile filipineze, transmite AFP.

- Doi atacatori sinucigasi au deschis focul asupra unei biserici din sud-vestul Pakistanului, duminica, omorand cel putin cinci persoane si ranind alte 16, inainte de a fi opriti de catre politisti, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cel puțin 6.700 de etnici rohingya, printre care 730 de copii sub cinci ani, au fost uciși numai in prima luna a campaniei militare desfașurate in vestul Myanmarului in perioada 25 august-25 septembrie, a estimat joi organizația Medici fara Frontiere (MSF), informeaza agenția de

- In urma atacului, doua persoane au murit și alte trei au fost ranite, dupa ce au fost injunghiate. Barbatul a fost reținut, necunoscandu-se motivul atacului. Un barbat și o femeie au murit, dupa ce un barbat ar fi atacat la intamplat. Cei doi au murit in doua atacuri produse la cateva sute…

- A fost activat planul rosu de interventie dupa ce un autoturism a intrat intr un grup de persoane aflate. S-a intamplat in fata Scolii generale nr. 1 din Buzau. Din primele informatii, ar fi ranite cel putin cinci persoane, iar la fata locului se afla mai multe ambulante, scrie News.ro. Conform informatiilor…

- Cel putin cinci persoane au murit si alte opt au fost ranite in urma unui incendiu ce a izbucnit, miercuri, intr-un cartier din capitala Chinei, Beijing, au anuntat autoritatile locale, relateaza site-ul agentiei Xinhua.

- Cel putin 18 persoane au fost ranite marti, in sud-estul Iranului, in urma unui seism puternic care a provocat totusi putin pagube materiale, informeaza autoritatile iraniene citate de AFP. Seismul, cu magnitudinea 6,2 potrivit Centrului seismologic al Universitatii din Teheran, s-a produs la ora…

- Accident CUMPLIT in urma cu putin TIMP. O femeie a MURIT, iar alte patru persoane au fost ranite O femeie a murit si alte patru persoane sunt ranite, intre care un copil de doi ani, dupa ce masina in care se aflau s-a izbit, miercuri seara, de gardul unei case, pe DN13 E. Potrivit Politiei Covasna,…

- Kievul a devenit teatrul unor violente intre sustinatori ai fostului presedinte georgian si guvernator al regiunii Odessa Mihail Saakasvili si fortele de ordine. Cel putin 13 persoane au fost ranite astazi in ultima incercare a autoritatilor de a-l aresta pe noul opozant al actualei puteri din Ucraina.

- Cel putin opt persoane au fost ucise marti in explozia unui microbuz-capcana in orasul sirian Homs, in centrul tarii, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite AFP, conform agerpres.ro. Atentatul, care a provocat o explozie puternica, s-a produs in cartierul Akrama. Sectorul…

- Cel puțin șase persoane au fost ucise duminica intr-un atentat sinucigaș ce a vizat o adunare de sprijin fața de președintele afgan Ashraf Ghani la Jalalabad, in est, a indicat purtatorul de cuvant al poliției provinciale din Nangarhar, Hazrat Hussain Mashriqiwal, pentru AFP. ''Un kamikaze…

- Cel putin cinci persoane au fost ranite dupa ce un individ a lovit cu un vehicul un grup de pietoni, sâmbata dimineata, în orasul Londra, autoritatile britanice suspectând ca incidentul s-a produs dupa o altercatie.

- ACCIDENT CUMPLIT in urma cu putin timp. Șase persoane ranite, intre care patru copii Șase persoane, intre care patru copii, au fost ranite joi dimineața intr-un accident rutier in apropiere de municipiul Sibiu, pe Dealul Daii, a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU). Raniții au fost…

- Cel putin 15 persoane au decedat si alte cinci au fost ranite, duminica, într-o busculada produsa în timpul unei operatiuni de distribuire a ajutoarelor alimentare în vestul Marocului, transmit France Presse si dpa. Tragedia a avut loc în localitatea Sidi Boualem,…

- Cel putin zece oameni au murit si alti 30 au fost raniti în urma unui atac sinucigas ce a avut loc în orasul Maiduguri, din nordul Nigeriei, au anuntat reprezentantii serviciilor de interventie locale. Autortitatile au precizat ca atacul a avut loc miercuri seara, în districtul…

- O garnitura in mișcare a lovit alta garnitura aflata in stația de metrou aerian din Joo Koon, in vestul arhipelagului, la o ora de varf. 'La orele 08:19 (00:19 GMT), o a doua garnitura s-a oprit in spatele primei. La orele 08:20, a doua garnitura a demarat in mod neașteptat și a intrat in…

- Cel putin 25 de persoane au fost ranite usor in coliziunea a doua garnituri de metrou, miercuri, in Singapore, au anuntat autoritatile acestui oras-stat din Asia de Sud-Est, informeaza AFP si dpa, scrie agerpres.ro. O garnitura in miscare a lovit o alta aflata in statia de metrou aerian din…

- Cel puțin 25 de persoane au fost ranite ușor in coliziunea a doua garnituri de metrou, miercuri, in Singapore, au anunțat autoritațile acestui oraș-stat din Asia de Sud-Est, informeaza AFP și dpa. O garnitura în mișcare a lovit o alta aflata în stația de metrou aerian…

- Cel putin trei persoane au fost ucise in urma unui incident armat produs marti intr-o scoala primara situata in nordul statului american California, anunta surse citate de presa americana, scrie Mediafax.ro.

- Accident in Coltirea in urma cu putin TIMP. Doua MASINI IMPLICATE. Patru PERSOANE RANITE. O PERSOANA incarcerata.Trafic BLOCAT Politistii au fost sesizati ca in Coltirea la iesirea spre Ardusat, a avut loc un accident de circulatie. Din informatiile primite doua autoturisme au fost implicate in eveniment,…

- Cel putin 29 de persoane au fost ucise si alte 17 au fost ranite într-un raid aerian întreprins miercuri asupra localitatii Sahar din nordul Yemenului, a anuntat un responsabil al serviciilor de sanatate al rebelilor houthi, informeaza miercuri AFP. Agentia Saba,…

- Conform Politiei din New York mai multe persoane au fost ucise si exista si raniti. Un suspect a fost deja retinut de politie, anunta CNN, citand un purtator de cuvant al Politiei din New York. Conform CNN, sase persoane ar fi fost ucise, iar surse din Politia din New York afirma ca actiunea a fost…

- Cel putin sase persoane au fost ranite vineri, dupa producerea unei explozii pe o cale ferata din Pakistan si pe care circula un tren de calatori.Trenul de calatori plecase din Quetta, captala Balucistanului si se indrepta spre orasul Lahore cand a fost detonata bomba, informeaza Romania TV.In urma…

- Cel putin 23 de persoane au fost ucise, iar alte cateva zeci au fost ranite in urma unei explozii la o fabrica de artificii din Indonezia, conform autoritatilor. Explozia a avut loc in jurul orei 9, ora locala, la un un complex industrial din vestul capitalei Jakarta, relateaza BBC

- Agresorul a reusit sa fuga dupa ce a atacat la intamplare trecatorii cu un cutit, informeaza publicatiile Tagesspiegel si Morgen Post. Atacurile au avut loc intr-o statie de metrou, in Piata Rosenheimer si pe o strada situata in apropiere, potrivit ...

- Cel putin trei persoane au murit si doua au fost ranite intr-un incident armat ce a avut loc miercuri dupa-amiaza intr-un complex de birouri din Edgewood, statul american Mayland, relateaza CNN.

- Cel putin trei persoane au murit si doua au fost ranite intr-un incident armat ce a avut loc miercuri dupa-amiaza intr-un complex de birouri din Edgewood, statul american Mayland, relateaza CNN.