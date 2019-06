Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbati si o femeie au fost raniti, duminica dupa amiaza, la iesirea din localitatea Gresu spre Ojdula, in urma coliziunii frontale dintre doua motociclete, a informat Inspectoratul de Politie Judetean IPJ Vrancea conform Agerpres.roPolitistii Sectiei 8 Politie Rurala Tulnici au fost sesizati prin…

- Politia din Brașov efectueaza cercetari intr-un dosar penal deschis marti dimineata in cazul unui accident de munca, dupa ce un barbat a ajuns la spital in stare grava, in urma caderii de la inaltime. Barbatul, in varsta de 52 de ani, a fost transportat la spital. Initial, in apelul la 112 se preciza…

- Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Dambovita anunta ca la mitingul PSD de duminica, din Targoviste, autovehiculele au avut acces in zona unde a avut loc manifestatia publica pe baza de parola. Totodata, Politia sustine ca accesul pietonal nu a fost restrictionat, asta desi unii cetateni, precum…

- Politistii galateni au deschis un dosar penal pentru infractiunile de loviri si alte violente, furt si distrugere, dupa ce un tanar de 19 ani a fost batut de mai multi taximetristi, au anuntat joi reprezentantii Inspectoratul de Politie Judetean Galati. Evenimentul s-a petrecut in noaptea de sambata…

- Politistii vranceni au retinut miercuri un tanar si un minor, din municipiul Focsani, banuiti ca ar fi comis in ultimele luni mai multe furturi din locuinte, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea, informeaza Agerpres.Citește și: Cazul camatarilor din Olt: un barbat a fost…

- A devenit deja o tradiție ca „Ziua Politiei Romane” sa fie sarbatorita impreuna cu cetațenii, carora in aceasta perioada polițiștii gorjeni le prezinta cate o „pagina” din activitatea lor. „In contextul aniversarii, la data de 25 martie a.c., a 197 de ani de traditie si continuitate a Politiei in slujba…