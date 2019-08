Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a murit si alta a fost grav ranita in urma unui accident care a avut loc luni seara in judetul Constanta, cand doua autoturisme s-au ciocnit. Politistii au stabilit ca unul dintre soferii implicati consumase canabis, conform news.ro.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie…

- Polițiștii au prins un suspect in cazul crimei din București. Amintim ca un barbat a fost ucis in bataie in parcarea unui supermarket.Citește și: Bogdan Licu, REACȚIE INCENDIARA dupa decizia CSM in cazul procuroarei Maria Pițurca: 'Nu inseamna ca e in regula'"In urma cu scurt timp a fost identificat…

- Ieri, 26 iunie 2019, in jurul orei 19.00, polițiștii din Alba Iulia au intervenit pentru soluționarea unui accident rutier, soldat cu pagube materiale, produs pe B-dul. Republicii din municipiu. Un barbat in varsta de 59 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, nu a pastrat o distanța…

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia Simonei Andrisan, in varsta de 41 de ani, din municipiul Constanta. In anul 2018 acesta a plecat de la adresa de domiciliu, fara a reveni pana in prezent. Semnalmente Inaltime 1,60 m, greutate 55 kilograme, par negru, fata ovala, ten alb, ochi albastri.…

- La data de 10 iunie a.c., in jurul orei 08.30, politisti din cadrul Sectiei 1 Politie au fost sesizati de catre o femeie, in varsta de 36 de ani, din Constanta, despre producerea unui conflict la domiciliul sau.Potrivit IPJ Constanta, ajunsi la fata locului, politistii au identificat un barbat, in varsta…

- Un barbat in varsta de 41 de ani, din comuna Someș Odorhei, a fost reținut, zilele trecute, de polițiștii din Dej. Și asta dupa ce și-a agresat fosta concubina. Oamenii legii au fost solicitati prin numarul de urgența 112 sa intervina in localitatea Manasturel la un caz de violenta. Un barbat a agresat…

- Ieri, 13 mai 2019, polițiștii Postului de Poliție Roșia Montana au luat masura reținerii, pentru o perioada de 24 de ore, fața de un barbat de 38 de ani, din localitatea Daroaia, care este cercetat pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Se pare ca, in dupa-amiaza…