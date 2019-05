Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj a caștigat aseara cel de-al doilea titlu consecutiv, dupa victoria cu CSU Craiova, scor 1-0, și a stabilit un record important. Ardelenii au caștigat 23 de puncte in cele 9 etape din play-off-ul curent (7 victorii și doua remize), stabilind deja un record pentru aceasta faza a competiției.…

- Industria Galda de Jos evolueaza azi, de la ora 18.00, in etapa intermediara a Seriei a 4-a, in Banat, impotriva unei contracandidate la evitarea retrogradarii, Millenium Giarmata. Veniți dupa doua eșecuri la rand, amfitrionii sunt plasați pe locul 14, cu 29 de puncte, iar galdenii se claseaza pe poziția…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a prelungit informarea meteo ce vizeaza manifestari de instabilitate atmosferica in toata tara in prima zi de Paste. Astfel, informarea meteorolgica este valabila pana duminica, la ora 18.00. Meteorologii avertizeaza ca in cea mai mare parte a tarii vor…

- Plecata, „ca boierii”, de vineri, 12 aprilie 2019, cu avionul, pana la Cluj, iar de acolo preluata de autocarul clubului, ajuns mai devreme in urbea de la malurile Someșului, delegația Petrolului a ajuns seara, mai tarziu, in municipiul Oradea, despre care se spune ca ar fi cel mai frumos acum, din…

- O execuție cum rar vezi, ”a la Van Basten”, reușita de Moldoveanu, jucator imprumutat de la Dinamo, a decis derbiul dintre Petrolul și Universitatea Cluj, scor 1-0 și echipa ploieșteana intra, din nou, ”in joc” pentru cele doua locuri care vor duce la final de sezon in Liga I. Venirea lui Gheorghe Mulțescu…

- Cu doua victorii consecutive la activ și fara a cunoaște gustul eșecului in primavara, gruparea de sub Dragana a urcat pe treapta a treia a podiumului Seriei a 4-a, cu 35 de puncte, la 4 “lungimi” de liderul Șoimii Lipova, și continua sa dețina șanse la atacarea primei poziții. Deplasarea din Banat…

- Așa cum scrisesem in avancronica ultimului meci din etapa a XXV-a a campionatului Ligii a II-a de fotbal, cel de la Ploiești, dintre Petrolul și Energeticianul, antrenorul principal al Petrolului, Mugurel Cornațeanu, avea sa foloseasca un prim „11”, din care, fara falsa modestie, am ghicit 10 dintre…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut joi cu 0,05 puncte procentuale fata de valoarea de miercuri, pana la 3,13% pe an, de la 3,18%, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La inceputul…