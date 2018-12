Reteta de CRACIUN: Muşchi de porc cu lamaie verde Reteta de Sarbatori: Muschi de porc cu lamaie verde Mod de preparare Muschi de porc cu lamaie verde Feliile de muschi se frig putin pe gratar, se spala ardeii si prazul si se inabusa putin in ulei si apa; cand s-au inmuiat se adauga feliile de carne. Se presara sare si piper dupa gust, se adauga otetul. Se presara cimbrul si se toarna zeama de lamaie si se mai lasa la fiert 5 minute. Pofta buna! Ingredientele si cantitatile le gasesti aici: Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

