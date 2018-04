REŢETĂ COZONAC. Cele două secrete ale gospodinelor din Moldova, pentru un cozonac “ca la mama acasă” REȚETA COZONAC. Exista foarte multe retete de cozonac, dar indiferent de umlplutura, trebuie sa se respecte un secret stiut de gospodinele din Moldova, mai ales. Faina se cerne printr-o sita marunta, iar cel mai bine ar fi ca aluatul sa fie framantat si lasat la dospit intr-o covata de lemn. REȚETA COZONAC. Cozonac cu nuca si vanilie COZONAC RETETE. Ingrediente: pentru 3 cozonaci 1 kg faina 50 g drojdie 400 g zahar 500 ml lapte 100 ml ulei 6 oua coaja de la o lamaie 1 lingurita esenta rom 3-4 buc de rahat 2 lg cacao nuca macinata vanilie 1 praf de sare REȚETA COZONAC. Preparare: Se cerne faina… Citeste articolul mai departe pe vocea.biz…

- PASCA CU BRANZA DE VACI, ingrediente: 200 g zahar200 g unt25 g drojdiecoaja de lamaie si portocala1 kg branza de vaci2 linguri smantana2 linguri faina4 oua250 g zahar200 g stafide2 pliculete zahar vanilatcoaja de lamaie si de portocala1…

- Rețete de Paște din alte țari. Așa cum noi nu ne putem lipsi de cozonac și de friptura de miel de Paște, francezii nu-și imagineaza masa din duminica Invierii fara navarin, iar grecii, fara tsoureki. Fiecare popor are alte mancaruri specifice acestei sarbatori și, daca te tenteaza sa dai o nota de……

- Duminica, de Florii, cei care țin post pot sa manance pește. Incearca trei rețete cu pește, delicioase și ușor de facut. Caras la gratar Ingrediente: 3 carași medii, doua linguri ulei de masline, o lingurița sare grunjoasa, o lingurița cimbru macinat, ½ lingurița piper alb macinat, ½ lingurița piper…

- Ingrediente 3 ½ pahare faina sau cat cuprinde aluatul¾ pahar lapte cald140 g zahar3 oua1 ou, pentru uns60 g unt1 lingurița drojdie uscata1 praf de sare100 g stafidecoaja rasa de la 1 portocala. Incearca si Retete de cozonaci. Cum sa faci…

- Este ciorba ceea mai gustoasa, pe placul tuturor. Ca sa-ți reușeasca ai nevoie de cateva secrete de-ale bucatarilor și de rețeta noastra. Afla cum faci ciorba de vacuța ca sa fie apreciata de toata lumea. Ingrediente: 1 kg carne de vita (rasol și piept sau gat), 3-4 morcovi, o radacina de patrunjel…

- O combinație de legume și proteine, perfecta pentru inceput de primavara, cand organismul are nevoie de mai multa energie. Poți folosi spanac congelat sau proaspat. Iata trei rețete cu spanac și oua. Tortilla cu spanac / VIDEO Ingrediente: 400 g cartofi, 80 g spanac, o lingura ulei, 2 albusuri,…

- De cand a semnat cu FCSB, mijlocașul ofensiv n-a dat niciun gol in 11 meciuri și a devenit rezerva. Regresul lui pare copy/paste dupa experimentul cu Andrei Pavel, alt fotbalist pe care Becali il cumparase din Moldova, un atacant ajuns la 25 de ani in ”C”.

- Pentru ca eclerurile sunt printre dulciurile mele preferate, am cautat si am incercat retete pana am gasit reteta perfecta pentru eclerele cu vanilie. Ce ne trebuie: Ingrediente: 250 ml lapte, 2 lingurite de ulei, 3 galbenușuri de ou, 400 g de faina, 10 lingurițe de zahar, un varf de sare, 20 g de drojdie…

- Iata cateva retete de pasca fara aluat si pasca traditionala, pentru ca masa de Pasti sa respecte traditiile strabune. Pasca fara aluat, Reteta lui Bogdan Roman (Master Chef)"Imi place si pasca traditionala, dar parca are prea mult cozonac si decat sa tot aleg branza delicioasa, mai bine…

- Postul Paștelui a inceput pe 19 februarie, dar asta nu inseamna ca nu mai putem fi creative in bucatarie. Mai jos, o rețeta de post care suna pretențios, dar se prepara ușor și este și foarte ieftina. INGREDIENTE • 4 cartofi mari, • 50 g cascaval vegetal ras, • 50 g margarina, • sare, piper CUM SE…

- Ingrediente 4 felii de paine 1 avocado 2 oua 2-4 felii prosciutto putin ulei ceapa verde, ridichi sare, piper Preparare Faceti cafea sau suc proaspat de portocale. Prajiti feliile de paine. Pot fi chife sau orice va place. Faceti 2 ochiuri. Daca va plac fierte moi, aveti in video un link pentru o reteta…

- Dovlecelul este o leguma saraca in calorii și ușor de digerat. Se gatește ușor și se poate combina cu legume, oua, carne sau orez. Incearca 3 rețete cu dovlecei. Umpluți / VIDEO Ingrediente: 4 dovlecei, 100 g orez, o ceapa mica, sare, piper, trei linguri de ulei, menta proaspata, marar, patrunjel…

- Mod de preparare Prajitura cu mure ciocolata si crema mascarponePentru blat pui cacaoa intr-un vas si torni apa clocotita, amestecand continuu,pana la omogenizare, apoi lasi la racit. Strecori compozitia pentru a nu ramane cocoloase de cacao. Bati albusurile spuma tare cu un praf de sare.…

- Ingrediente: Doua linguri de ulei de masline, doua bucati de piept de pui, 1/2 lingurita de sare, 1/2 lingurita de piper, 1/2 ceașca de sos de soia, un broccoli, o lingurita de ulei de susan, doua cepe verzi, o lingura ...

- Mucenici moldovenesti de post pufosi, ingrediente: Pentru aluat700 grame de faina alba de grau tip 000300 ml apa carbogazoasa100 ml de suc de portocale proaspat stors100 ml ulei de floarea soarelui80 grame de zahar2 plicuri de zahar vanilato lingurita de…

- Ți-e pofta de pizza dar ții pot și te-ai cam saturat de aceeași pizza vegetariana pe care o gasești la restaurant? Iți propunem o rețeta inedita, de pizza cu cartofi și ghimbir. INGREDIENTE 200 g cartofi, 20 g ghimbir taiat felii, 1 blat de pizza congelat (blat subtire, nu pufos), 10 masline negre,…

- Mucenici moldovenesti Ingrediente: - 700 g faina - 100 g zahar - 50 g margarina - 2 linguri miere de albine - 4 linguri ulei - 25 g drojdie - 300 ml apa - 1 plic zahar vanilat - nuca macinata Pentru sirop: 1 lingurita…

- Rețete de deserturi de post – adica dulciuri fara lapte, oua sau unt – iți propunem sa incerci azi. Iți spunem și care sunt secretele prepararii mucenicilor muntenești și moldovenești, ca sa le faci o surpriza frumoasa celor dragi, pe 9 martie. Gogoși simple / VIDEO Ingrediente: 600 g faina alba, 400…

- Orezul se gatește rapid. Combinat cu legume devine un fel de mancare hranitor și sațios, mai ales pe timp de iarna. Sunt potriviți și pentru post. Gatește și tu 3 rețete cu orez. Ardei umpluți / VIDEO Ingrediente: 3 ardei grași (roșii), o ceapa, doua linguri de ulei, o cutie sos de roșii, sare,…

- MOD DE PREPARARE Prajitura cu trei blaturi si crema de lamaie Incepem prepararea blatului 1 :mixam spuma albusurile cu un praf de sare, apoi adaugam zaharul praf, tot odata si mixam din nou pina se intareste spuma. Adaugam treptat amidonul amestecat cu praful de copt si apoi nuca de cocos.Intr-o…

- In 2018, Paștele ortodox e pe 8 aprilie, iar Postul Paștelui a inceput devreme, pe 19 februarie. Va recomandam mai jos o rețeta de post, rapida și ieftina, scrisa de celebra autoare de carți de bucate, Sanda Marin. INGREDIENTE: 1 fir subtire de praz, 1 morcov mediu, curatat de coaja, 1 cartof, 1 telina…

- Ciulamaua de ciuperci cu usturoi este foarte gustoasa si contine doar ingrediente vegetale, deci poate fi consumata cu incredere in perioada postului. Ingrediente pentru doua portii: 500 grame ciuperci champignon, o ceapa, 2 catei de usturoi, 2 linguri de faina, 50 ml ulei, patrunjel, sare, piper. Mod…

- Pentru ca dupa cozonaci dulciurile preferate ale romanilor sunt clatitele, aceasta rețeta de pancakes imbina iubirea noastra pentru dulce cu preferințele pentru modernism și cultura americana. Timp preparare: 2 ore Dificultate: ușoara Portii: 2 Ingrediente: 1/3 ceașca faina, 1 lingurița și 3/4 praf…

- Rețete pentru postul Paștelui. Luni, 19 februarie, incepe o perioada de restricții culinare (și nu numai) ce se intinde pana pe 8 aprilie, cand sarbatorim Invierea. E un post greu, care are doar doua dezlegari la pește, de Buna Vestire (25 martie) și de Florii (1 aprilie). Soluția pentru a da gust meselor,…

- Luni incepe Postul Sfintelor Paști. Ți-am pregatit 3 rețete de post cu paste hranitoare și ușor de facut. Se pot servi la orice masa principala sau ca gustare. Le poți lua și la serviciu, insoțite de paine sau chipsuri. Fasole batuta Ingrediente: 300 g fasole alba boabe, 4 cepe, 2 morcovi, 200…

- Ingrediente 800 g mazare 2 cepe 1 morcov mare 1 cartof 1 catel de usturoi 2 conserve rosii in bulion putin ulei o legatura marar 1/2 lingurita tarhon uscat sare piper Preparare (6 portii) Taie ceapa cat mai marunt si caleste-o in 1-2 linguri de ulei. Cand ceapa devine translucida, adauga morcovul dat…

- Știm, deja, ca este foate simplu sa preparam tiramisu. Dar parca vrem ceva, un alt plus de gustde Se aproapie vara, iara acesta este un sezon in care preferam deserturile ușoare, racoroase. Iar aceasta gustare dulce este peeeerfecta pentru o zi calduroasa! Dați delete catorva rețete, din mintea voastra,…

- Ingrediente 150 g paste fara ou o ceapa 2 dovlecei 2 rosii in bulion 50 g mazare 100 g fasole boabe o felie dintr-o radacina de telina 2 morcovi un praz 4 linguri ulei 2 fire patrunjel o foaie dafin sare Preparare (Portii: 4) Cu o seara inainte se pune fasolea la inmuiat, a doua zi se scurge, se fierbe…

- Iata cele mai delicioase retete de ciocolata de casa. Ciocolata de casa cu alune de padure si stafide # Reteta 1 Ingrediente Ciocolata de casa cu alune de padure si stafide 200 g zahar brut300 ml apa plata1 praf de sare250 g lapte praf100 g unt moale60…

- Rețete cu paine, inedite, rapide și delicioase. Nu sunt de regim, atenție, dar gustul lor te va cuceri! In “filmul” de azi, painea joaca rolul principal și se transforma in mancaruri sațioase, daca e combinata cu legume, branzeturi și oua, sau in deserturi savuroase, cu aroma de vanilie și scorțișoara.…

- Pui la cuptor – Reteta #1: Pulpe de pui si cartofi la cuptor Ingrediente Pulpe de pui si cartofi la cuptor– o caserola de pulpe de pui superioare– 6 cartofi– o rosie– un gogosar mic (sau ardel gras)– o ceapa– vreo 5-6 catei de usturoi– sare, piper, cimbru…

- Galuștele sunt perfecte pentru supa de pui sau oriare alta supa. Cel mai important lucru este sa nu fie tari. Noi iți vom spune cum se fac galuștele ca sa fie pufoase. Daca vrei galuște pufoase, nu trebuie sa folosești decat un ou și griș, care sa aiba aceeași greutate și un praf de sare. E important…

- Mod de preparare Felie de lapteCrema: mixam toate ingredientele pana obtinem o crema fina, dam la rece pana facem blatul.Mixam galbenusurile cu zaharul, mierea si esenta de rom, pana isi dubleaza volumul, adaugam faina, grisul, praful de copt si amestecam, dupa care adaugam cacaoa, uleiul…

- Acestea sunt cele mai comune cauze ale balonarii: - inghitirea de aer- acumularea de fluide in abdomen- gaze in intestine- sindromul colonului iritabil- intoleranta la lactoza- chisturi ovariene- obstructie intestinala partiala- sarcina- sindromul premenstrual-…

- Ciorba de vacuta: Reteta #1 Ingrediente Ciorba de vacuta 500 g carne de vita cu os 2 morcovi o telina mica 1-2 cepe 1-2 ardei gras 1 rosie sare, piper Mod de preparare Ciorba de vacuta Carnea se pune la fiert in apa rece cu…

- Mod de preparare Mini tarte cu struguriAluat Intr-un bol punem 300 g faina, zaharul, zaharul vanilat, sare, facem o gaura in mijloc adaugam galbenusurile, untura la temperatura camerei si incepem sa framantam un aluat omogen (daca este nevoie mai adaugam faina) invelim in folie alimentara…

- Tocanita de cartofi cu carne slaba # Reteta 1 Reteta de la Laly Ingrediente tocanita de cartofi cu carne slaba 1 kg cartofi (eu am pus si albi si rosii)2 ardei grasi verzi1 ardei gras rosu1 morcov2 cepe500 g carne macra (fara grasime)50 ml ulei3…

- Rețete cu alcool, asta iți propunem azi sa incerci, nu fiindca am milita pentru… consumul de alcool, ci fiindca vinul, berea, coniacul, lichiorul și crema de whisky pot transforma mancarurile și deserturile in niște preparate fabuloase, cu un gust fara egal. Cheesecake cu crema de whisky/VIDEO Ingrediente:…

- Saramura de peste este una dintre cele mai cunoscute si gatite retete traditionale romanesti. Exista numeroase retete de saramura de peste, cele mai gatite fiind cele din Dobrogea si Moldova, care se diferenteaza prin modul de preparare termica a pestelui.

- Ingrediente 450 g cartofi, feliațiulei2 cepe, feliate2 caței de usturoi, feliați4 roșii, feliate1 lingura patrunjel tocatfrunze de tarhon, dupa gust4 bucați file de pește albzeama de la 1 lamaiesarepiper Mod de preparare – Pește cu legume…

- Mod de preparare aluat Minitarte cu branza de burduf Amestecam ingredientele uscate faina, drojdia, sarea si semintele de in cu cele lichide, apa si uleiul si framantam un aluat elastic si nelipicios. Lasam la crescut 15 minute.Mod de preparare umplutura Minitarte cu branza de burdufAmestecam…

- Varza acra sau dulce este foarte sanatoasa și se poate combina cu carne, paste, orez. Este un fel de mancare perfect pentru zilele reci de iarna. Incearca cele trei rețete cu varza propuse de noi. Cu paste | VIDEO Ingrediente: o cutie de paste, o varza alba, o ceapa mare, ulei de masline, o lingura…

- Ciorba de perisoare # Reteta 1 Reteta primita de la Laly. Ingrediente Ciorba de perisoare perisoare: 1 kg carne tocata (amestec porc si vita) 2 oua 1/2 legatura patrunjel tocata 50 gr orez sare 1 ceapa potrivita ca marime piper Pentru ciorba:…

- Taiati cartofii felioare subtiri pe care le ungeti apoi cu ulei de masline. Presarati susan pe fiecare felie si asezati-o in tava de copt pe hartia pergament. Coaceti timp de 10 minute, in cuptorul incins in prealabil. Aceeasi versiune de chipsuri o puteti incerca cu curry. Inlocuiti susanul…

- 5 rețete de supe consistente pentru iarna, asta iți propunem sa incerci azi. Sunt hranitoare și perfecte cand vrei sa te incalzești, dupa ce ajungi infrigurat acasa. In plus, nu ingrașa așa mult cum o fac mancarurile cu sos! De ceapa | VIDEO Ingrediente: o lingura de faina, 1,200 litri de supa de pasare,…

- Ficatul de pui se gatește repede și are multe vitamine și fier. Este un fel de mancare potrivit pentru orice masa. Iata trei rețete cu ficaței de pui, numai bune pentru acest sfarșit de saptamana. Omleta cu ficaței de pui Ingrediente: 3 oua, 150 g ficatei de pasare, putin unt, 30 ml ulei, sare,…

- Celebra Printesa Polonic revine in bucatarie cu un nou preparat gustos. Iata pasii de urmat. Dupa ce a lansat recent o noua carte de bucate, „Supereroii din farfurie”, Anca Lungu revine cu o noua propunere delicioasa: Quiche Lorraine cu rosii uscate. „Sa-ncepem anul in bucatarie cu multa, multa bucurie!…

- Batem ouale cu zaharul pana se topeste zaharul. Adaugam faina si cacao si mixam pana se omogenizeaza. Turnam in forma tapetata cu hartie de copt (diametru forma 24 cm) si dam la cuptor circa 40 minute la foc mic.Incercam cu un scobitor si cand nu ramane deloc aluat pe el blatul este copt.Taiem…

- Pastele se gatesc rapid, sunt gustoase și sațioase. Iata trei rețete, numai bune pentru acest sfarșit de saptamana. Incearca cele 3 rețete cu paste și vei vedea ce simplu poți pregati o cina pentru doi. Penne cu roșii | VIDEO Ingrediente: 300 g penne rigate; pentru sos- 2 linguri ulei de masline,…