- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, anunța ca s-a întâlnit cu ambasadorii acreditați la Chișinau, susținând ca a reiterat ca va colabora activ cu Guvernul Maiei Sandu și cu majoritatea parlamentara creata de ACUM și PSRM și ca depinde de partenerii externi cât de repede…

- Maia Sandu, premierul Republicii Moldova investit de catre majoritatea parlamentara ACUM-PSRM, a salutat duminica recunoasterea de catre Uniunea Europeana (UE) a noului executiv de la Chisinau. ''UE a recunoscut oficial guvernul legitim votat ieri de parlament. Acesta este un pas important si un argument…

- Noul guvern al Republicii Moldova condus de Maia Sandu se va intruni luni sedinta incepand cu ora 11.00, informeaza Radio Chisinau si Unimedia, potrivit agerpres.ro.Sedinta se va desfasura la sediul parlamentului, a declarat Maia Sandu intr-o conferinta de presa. Ea nu a indicat de ce sedinta…

- Maia Sandu a transmis ca ședința de luni va avea loc in incinta Parlamentului, nu a Guvernului. De asemenea, in cadrul ședinței vor fi aprobate mai multe demisii și numiri in funcție. „Maine, la 11.00 va avea loc ședința Guvernului. In aceasta prima ședința a Guvernului nou votat se vor pune in discuție…

- Strategia post-electorala a PAS si PPDA s-a dovedit a fi un joc steril, care dureaza prea mult si poate avea consecinte grave pentru Republica Moldova. De aceasta parere este jurnalistul Nicolae Negru, într-un editorial publicat de Ziarul National. În opinia sa, politicienii moldoveni…

- Republica Moldova se îndreapta, cel mai probabil, spre o coaliție dintre Partidul Socialiștilor al presedintelui Igor Dodon și Partidul Democrat, dupa refuzul Blocului electoral ACUM de a negocia cu cele doua formațiuni, considera analiștii politici. Acest scenariu ar însemna însa,…