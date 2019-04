REPORTAJ/ Magnolia uriaşă din judeţul Satu Mare - martorul tăcut al dureroaselor schimbări din ultimul secol O magnolie uriasa, mai mare decat o casa, atrage in aceste zile privirile trecatorilor prin comuna satmareana Paulesti. Copacul, care acum este mai mare decat vechiul conac langa care a fost plantat, infloreste de circa un secol si a fost martorul unor schimbari dureroase. Cu siguranta cel care l-a plantat nu si-a imaginat ca magnolia va avea puterea sa infloreasca si peste o suta de ani si ca va avea de infruntat vremuri foarte grele, precum razboaie sau ocupatii straine. Acum, vreme de doua saptamani, timp in care este inflorita, magnolia este din nou in centrul atentiei. In fata conacului construit… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

