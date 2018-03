Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au ridicat 18.240 de perechi de papuci, marfuri susceptibile a fi contrafacute, in valoare totala de peste 1.821.600 de lei, din doua containere din Portul Constanta Sud Agigea. La data de 12 martie a.c., politistii Serviciului de Politie Transporturi Maritime au verificat, in Portul Constanta…

- Parlamentul Cataloniei a amanat, sambata, pe termen nedeterminat votul pentru alegerea noului premier al regiunii, in conditiile in care Curtea Suprema a Spaniei a respins, vineri, o cerere de eliberare din arest pentru liderul catalan Jordi Sanchez, propus pentru aceasta functie, relateaza Reuters.

- Daimler a anuntat achizitionarea unei participatii de 3,93% la Beijing Electric Vehicle Co, o subsidiara a grupului chinez BAIC, si extinderea cooperarii cu acest grup in domeniul vehiculelor electrice, transmit Xinhua si Reuters, informeaza AGERPRES . “Investitia reprezinta un nou moment important…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in a afirmat vineri ca summitul dintre Republica Populara Democrata Coreeana (RPDC) si SUA va deveni un 'punct de cotitura istoric' in Peninsula Coreea, relateaza Xinhua si Reuters.Presedintele american Donald Trump a convenit sa se intalneasca cu liderul…

- "Vad acum doua solutii: o remaniere in profunzime a guvernului (...) sau alegeri anticipate", a declarat Kiska intr-o declaratie televizata referitoare la aceasta asasinare, care a provocat un adevarat soc in aceasta tara membra a UE, potrivit Agerpres. Asasinarea lui Jan Kuciak (27 de…

- Uniunea Europeana are in vedere posibilitatea deciziilor de politica externa prin votul majoritatii statelor membre, in locul unanimitatii necesare in prezent, a declarat ministrul german al apararii, Ursula von der Leyen, citata de Reuters."Ne gandim ca am putea sa ne indreptam spre un vot…

- Statele membre ale Uniunii Europene care iau parte la initiative de infrastructura lansate de guvernul chinez trebuie sa fie constienti de riscul de a submina pozitia comuna de politica externa a blocului fata de China, a declarat marti cancelarul german Angela Merkel, transmite Reuters. Sefa executivului…

- China, tara care dewtine 25.000 de km de linii de mare viteza luycreaza la noi trenuri super-rapide care pot rula in mod constant cu 400 kmh, scrie agentia Xinhua. Trenurile chineze chiar sunt rapide: spre exemplu cei 2.700 km dintre Beijing si Kunming sunt parcursi in sub 11 ore, cam cat fac trenurile…

- Partidul Comunist Chinez (PCC) s-a pronuntat in favoarea ridicarii limitei constitutionale de doua mandate pentru presedintele tarii, deschizand astfel calea mentinerii la putere a actualului sef de stat, Xi Jinping, relateaza duminica AFP. Comitetul Central al PCC a propus scoaterea din…

- Șeful Eurogrup, Mario Centeno, a afirmat ca Grecia a finalizat aproape toate reformele cerute. Citat de Xinhua și Reuters, Mario Centeno a susținut ca Grecia ar putea primi o noua tranșa de imprumut de la creditorii sai din zona euro. ”Din toate cele 100 de masuri precedente, doar doua mai…

- Bataie intre agenții secreți, dupa ce chinezii au vrut sa puna mana pe ”servieta nucleara” a lui Trump. Stiația s-a inchis intre autoritațile americane și chineze din cauza servietei cu ”documente nucleare” a lui Donald Trump, in timpul vizitei sale de la Beijing din noiembrie 2017. Mai mulți militari…

- Noua persoane au murit intr-un incendiu la o unitate de procesare a deseurilor din sudul Chinei, relateaza Reuters. Incendiul ar fi fost provocat cel mai probabil de resturile unor artificii, potrivit agentiei de stiri Xinhua.

- Parlamentul olandez a respins marti seara o motiune de cenzura impotriva guvernului condus de premierul Mark Rutte, dupa demisia ministrului de externe Halbe Zijlstra, informeaza Xinhua. Geert Wilders, liderul Partidului pentru Libertate (PVV), a depus motiunea in urma reactiei lui Rutte la o mincinuna…

- Planul de buget al lui Trump - privit de Congres ca o simpla recomandare - va atrage probabil critici din partea celor care se tem ca republicanii sa nu incurajeze deficitul. De altfel, bugetele prezidentiale sunt adesea ignorate de Congresul SUA, care controleaza "baierile pungii" federale, noteaza…

- O femeie a fost ucisa si alte 12 persoane au fost ranite duminica la Beijing într-un atac cu cutit comis de un barbat într-un mall dintr-un district comercial aglomerat al capitalei chineze, a anuntat politia, într-un scurt comunicat, transmite Reuters. Agresorul a…

- Secretarul de Stat al SUA, Rex Tillerson si diplomatul chinez Yang Jiechi au reafirmat, joi, angajamentul Washingtonului si al Beijingului de a intensifica presiunea pusa asupra Phenianului, cu scopul opririi programului nuclear al acestuia, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Anul 2018 ar putea deveni anul revenirii Uniunii Europene pe scena globala. Acest scenariu este intens vehiculat, in ultimele saptamani, de economisti, analisti politici, ideea revenirii UE fiind una dintre concluziile unanim acceptate la Forumul Economic Mondial de la Davos incheiat in urma cu putina…

- Moscova a reorientat fluxurile masive de țiței dinspre vest spre est, pentru a-și consolida poziția de lider pe piața din China, motiv pentru care calitatea principalului sortiment de petrol exportat de Rusia in Occident – Urals – a scazut brusc, potrivit unui articol exclusiv al Reuters. Opt surse…

- Statele Unite sustin ca statul nord-coreean ar putea lansa un atac nuclear catre teritoriul american in doar cateva luni, in timp ce Phenianul sustine ca Washington ia in considerare un atac nuclear preventiv, noteaza Reuters conform News.ro . Disputa dintre cele doua tari a avut loc la o conferinta…

- Dubai si-a mentinut in 2017 titlul de cel mai aglomerat aeroport din lume pentru pasagerii internationali, desi ritmul de crestere al traficului de pasageri a fost cel mai lent din ultimii noua ani, transmite Reuters. Traficul anual a crescut cu 5,5% anul trecut, la 88,2 milioane de pasageri, faţă…

- Premierul britanic Theresa May a declarat vineri ca se va conveni asupra unei perioade de tranzitie cu Uniunea Europeana in urmatoarele sapte saptamani, sefa guvernului de la Londra incercand astfel sa atenueze ingrijorarile ca ajungerea la un acord s-ar putea prelungi, transmite Reuters, informeaza…

- Marea Britanie urmareste semnarea unui acord de liber schimb cu China, a declarat miercuri premierul britanic Theresa May, inainte de a efectua o vizita oficiala in China, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Mai multe regiuni din China sunt afectate de zapada abundenta care a determinat anularea a numeroase curse feroviare si aeriene si inchiderea mai multor autostrazi, informeaza Xinhua. In provincia Hubei din centrul Chinei au fost inchise sectiuni de pe mai ...

- Ministerul Apararii din China a negat joi ca intentioneaza sa construiasca o baza militara in Afganistan, afirmand ca informatiile vehiculate sunt 'neintemeiate', relateaza Reuters. Agentia de stiri rusa Ferghana News a informat ca Beijingul va construi o baza militara in nordul…

- Gao Feng, purtatorul de cuvant al Ministerului chinez al Comertului, a declarat, joi, ca singura ”directie corecta” pentru relatiile comerciale sino-americane o reprezinta cooperarea, in contextul in care tensiunile dintre cele doua mari economii s-au intensificat, informeaza site-ul Reuters.

- Autoritatile de la Beijing demareaza o campanie care vizeaza jocurile video, cu scopul de a elimina produsele "de prost gust" din aceasta industrie, a anuntat agentia de presa Xinhua, citata de Reuters.

- Autoritatile de la Beijing au demarat luni o campanie speciala ce vizeaza jocurile video, al carei scop este eliminarea produselor "de prost gust" din aceasta industrie, a anuntat agentia de presa Xinhua, citata de Reuters. Noua campanie, care se va întinde pe durata unei luni, doreste…

- Turcia a lansat o operatiune militara terestra impotriva militiilor kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG) in regiunea Afrin, din nordul Siriei, a declarat sambata presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, o actiune privita cu ingrijorare de Washington, relateaza AFP si Reuters.

- Turcia a lansat o operatiune militara terestra impotriva militiilor kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG) in regiunea Afrin, din nordul Siriei, a declarat sambata presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, o actiune privita cu ingrijorare de Washington, relateaza AFP si Reuters. "Operatiunea…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,8 s-a produs marti la 61 kilometri sud-vest de localitatea San Juan del Sur din Nicaragua, a informat Institutul american de geofizica (USGS), citat de Reuters si Xinhua, conform Agerpres.Seismul s-a produs la ora 15:03 GMT. Epicentrul acestuia a fost determinat…

- Banca Centrala a Germaniei (Bundesbank) a decis sa incorporeze yuanul chinez in rezervele sale valutare, a anuntat luni Andreas Dombret, membru in comitetul director al Bundesbank, transmite Reuters, preluata de Agerpres. "Renminbi este utilizat din ce în ce mai mult în rezervele valutare…

- Politia din Hong Kong a arestat duminica un barbat sud-coreean suspectat de uciderea sotiei sale si a fiului lor în vârsta de sapte ani, într-o camera a hotelului de cinci stele Ritz-Carlton, transmit Reuters si AFP. Politistii au sosit la hotelul Ritz-Carlton din Hong Kong…

- Vanzarile Volkswagen AG au urcat anul trecut la aproximativ 10,7 milioane de vehicule, grupul german fiind in grafic pentru a-si pastra titlul de cel mai mare producator auto din lume, inaintea companiei nipone Toyota, a anuntat publicatia Bild am Sonntag, citand estimari din interiorul VW, transmite…

- Dolarul american a inregistrat miercuri o scadere puternica in raport cu celelalte valute, dupa ce agentia de presa Bloomberg a publicat un articol conform caruia China ar putea sa inceteze sa mai achizitioneze obligatiuni americane, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. Citând surse din apropierea…

- China si Franta sunt pregatite sa isi consolideze cooperarea in domenii precum aviatia si energia nucleara, dupa ce presedintele chinez Xi Jinping si omologul sau francez Emmanuel Macron au semnat marti o serie de acorduri, in cadrul primei vizite a liderului de la Elysee in China, potrivit DPA.

- Premierul britanic Theresa May a efectuat luni schimbari in cabinetul pe care il conduce, informeaza Reuters, care prezinta principalele noutati in echipa guvernamentala. Remanierea guvernului Regatului Unit nu s-a incheiat, mentioneaza agentia. Brandon Lewis, fost ministru pentru imigratie,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat luni ca Europa si China ar trebui sa coopereze la initiativa "Centura si Drum", un proiect de dezvoltare propus de China care are drept obiectiv sa creeze un nou "Drum al Matasii", informeaza agentia de stiri Reuters. "Drumurile Mastasii…

- Producatorul suedez de automobile Volvo Cars, detinut de firma chineza Geely, a anuntat ca in 2017 vanzarile sale au crescut cu 7% pana la un nou record de 571.577 unitati, gratie cererii solide pentru modelele XC60 si 90 pe principalele piete, in frunte cu Asia-Pacific, transmite Reuters, preluat[…

- Datoria mondiala a atins un nivel record de 233.000 de miliarde de dolari in trimestrul al treilea din 2017, potrivit unei analize publicate joi de Institutul International pentru Finante (IIF), cel mai mare grup de lobby al sectorului financiar. Potrivit IIF, datoria sectorului privat non-financiar…

- China intentioneaza sa construiasca un parc tehnologic de 13,8 miliarde de yuani (2,1 miliarde de dolari) dedicat dezvoltarii inteligentei artificiale, scrie CNBC, citand agentia de stiri chineza Xinhua. Campusul va fi ridicat in decurs de cinci ani si se va situa in districtul Mentougou din vestul…

- Mai multe ministere, dar si Camera Deputatilor, au lansat proceduri de achizitie a unor bilete de avion, in valoare de zeci de milioane de lei. Printre destinatiile externe se regasesc Austria, Brazilia, SUA, China, Japonia si Rusia.

- In versiunea beta a celei de-a unsprezecea editii actualizate a Clasificarii Internationale a Bolilor si Problemelor de Sanatate (ICD-11), dependenta de jocuri a fost inclusa in categoria ”tulburarilor mintale, comportamentale si de neurodezvoltare”. Pentru a justifica diagnosticul acestei afectiuni…

- In orasul Shijiazhuang din China a fost inaugurat un pod suspendat din sticla care este situat la o inaltime de 218 metri si are o lungime de 488 de metri. Podul a fost deschis publicului duminica in judetul Pingshan din provincia Hebei din nordul tarii si atrage deja mii de vizitatori, informeaza Xinhua.…

- China a inchis, de la inceputul anului 2015, peste 13.000 de site-uri pentru ca au incalcat legea ori alte reguli, iar majoritatea oamenilor sustin eforturile guvernului de a face curatenie in mediul online, a anuntat duminica agentia Xinhua, citata de Reuters, scrie news.ro.Guvernul chinez…

- Marea reforma fiscala promisa de presedintele SUA, Donald Trump, era practic adoptata miercuri dimineata de Congres, unde ultimul vot de natura tehnica, si fara indoieli cu privire la rezultat, ar urma sa aiba loc in cursul zilei, transmit AFP si Reuters. Dupa un maraton parlamentar, marti…

- China a acuzat joi Statele Unite de amestec in afacerile sale interne si a avertizat in legatura cu eventuale vizite ale navelor militare americane in Taiwan, scenariu posibil dupa ce in aceasta saptamana presedintele american Donald Trump a promulgat bugetul pentru aparare al tarii sale pentru anul…

- Tensiunile au crescut in ultimele zile, dupa ce un diplomat chinez a amenințat ca armata chineza ar invada Taiwanul daca vreo nava de razboi din S.U.A. ar face vizite pe insula pe care China le considera drept teritoriu propriu. Luni, avioanele de lupta chineze au efectuat "patrulei" in jurul…