Stiri pe aceeasi tema

- Social-democratii se reunesc, joi, intr-o noua sedinta a Comitetului Executiv National, forul extins de conducere, desi ultima sedinta a avut loc vinerea trecuta. Partidul se pregateste pentru Congresul din 29 iunie. Sunt asteptate si alte candidaturi la sefia PSD, pana acum doar premierul Viorica Dancila…

- Comitetul Executiv National al PSD s-a reunit vineri intr-o sedinta care trebuia sa stabileasa cand va avea loc Congresul de alegeri in partid si cum va fi organizat. Viorica Dancila a obtinut astfel prima mare victorie: alegerile vor avea loc in termen de trei saptamani, iar majoritatea de astazi ii…

- ''Vorba aia: ni s-au inecat cam toate corabiile. Aproape toate! Cam asta-i starea de spirit...'', a scris Codrin Stefanescu pe Facebook. Postarea lui Codrin Stefanescu vine dupa vizita Vioricai Dancila la Bruxelles, acolo unde seful Guvernului a afisat o poziție diametral opusa fața de cea de pe…

- UPDATECalin Popescu Tariceanu a fost, joi dupa-amiaza, la Palatul Victoria, in urma cu cateva minute parasind Guvernul. Alaturi de acesta se aflau Marcel Ciolacu, noul președinte al Camerei Deputaților, in locul lui Liviu Dragnea, și secretarul general ALDE, Daniel Chițoiu. Cei trei…

- Noul presedinte al Camerei Deputatilor este Marcel Ciolacu, dupa votul de miercuri, el urmand sa il inlocuiasca pe Liviu Dragnea, dupa ce acesta din urma a fost incarcerat ca urmare a condamnarii in dosarul angajarilor fictive de la Directia de Protectie a Copilului Teleorman. Este a doua functie importanta…

- Noul presedinte al Camerei Deputatilor este Marcel Ciolacu, dupa votul de miercuri, el urmand sa il inlocuiasca pe Liviu Dragnea, dupa ce acesta din urma a fost incarcerat ca urmare a condamnarii in dosarul angajarilor fictive de la Directia de Protectie a Copilului Teleorman.

- Liviu Dragnea a fost condamnat la trei ani si jumatate de inchisoare cu executare in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman si este inchis, in acest moment, la penitenciarul Rahova, unde trebuie sa treaca prin perioada de carantina de 21 de zile, prevazuta in lege. Schimbari importante…

- Fostul premier Paul Stanescu, mazilit de Liviu Dragnea, va deveni noul presedinte executiv al partidului, pana la Congresul din luna iunie, sustin surse politice pentru Adevarul. Viroica Dancila va prelua azi, oficial, sefia partidului. Codrin Stefanescu, unul dintre locotenentii fideli lui Dragnea,…