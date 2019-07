Stiri pe aceeasi tema

- 7 din 10 romani sufera de boala venoasa cronica. Predispozitia genetica, istoricul familial, statul in picioare mult timp, obezitatea, sarcina, constipatia, adenomul de prostata, traumatismele la nivelul membrelor inferioare si a abdomenului inferior, expunerea indelungata la raze ultraviolete sau caldura…

- Ocluzia de vena de retina este o obstructie a sistemului venos retinian printr-un tromb si poate implica vena centrala retiniana sau doar un ram venos. Este frecventa la pacienti in vȃrsta. De ce trebuie sa ne adresam medicului cat mai rapid? Ocluzia de vena de retina este de obicei insotita de scaderea…

- Presedintele Consiliului National al IMM-urilor din Romania, Florin Jianu, a felicitat cu aceasta ocazie administratia locala pentru primirea titlului de capitala a antreprenoriatului in 2019 si a precizat ca trofeul primit reprezinta un simbol al relatiei antreprenorilor cu mediul public si cu administratia. "Titlul…

- Vesti bune pentru bihorenii care doresc bilete de trament pentru Baile Felix. Casa Judeteana de Pensii (CJP) Bihor dispune de nu mai putin de 93 de bilete de tratament pentru aceasta statiune. Pentru seria a 6-a, cu incepere din 31 mai, CJP Bihor pune la dispozitia pensionarilor si asiguratilor…

- Autoritațile locale din Fetești au demarat un proiect prin care vor sa transforme fosta gradina de vara a orașului intr-o casa de cultura moderna. Proiectul a fost depus pentru finanțare la Compania Naționala de Investiții și așteapta acum sa fie aprobat de Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației…

- „Proiectanții au finalizat studiul de fezabilitate pentru cele doua camine studențești pe care Primaria le va construi pentru studenții Universitații din Oradea. Vor fi 243 de camere, cu doi studenți in camera, suprafața construita desfașurata fiind de peste 10.000 de metri patrați. In…

- Legislatia privind atestarea statiunilor turistice ar urma sa fie modificata, astfel incat mai multe localitati sa poata obtine statutul care le permite sa atraga fonduri guvernamentale si europene, a declarat, ieri, in judetul Mures, ministrul Bogdan Trif. Modificarile vizeaza numarul de locuri de…

- Licitația pentru licențele 5G va avea loc in toamna, introducerea noii tehnologii in comunicațiile mobile echivaland cu o noua revoluție industriala, a declarat, intr-un interviu acordat MEDIAFAX, Sorin Grindeanu, președintele ANCOM.”Undeva in toamna, daca desfasurarea va fi cea stabilita…