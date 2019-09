Relaţia dintre firme şi Registrul Comerţului trece în online "Relația publicului cu Oficiul Național al Registrului Comerțului va fi mult mai ușoara! Am lansat astazi un proiect care va simplifica mult interacțiunea cetațenilor si agenților economici cu ONRC. Acesta prevede furnizarea din partea Oficiului de servicii online complete pentru așa-numitele evenimente de viața pentru firme.

Astfel, agenții economici vor economisi timp și bani, beneficiind simultan de transparența in procesele birocratice și de restrangerea acestora la strictul necesar", se arata intr-o postare pe pagina de Facebook a CIO Office.

Sursa articol si foto: dcnews.ro

