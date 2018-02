Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat ca temperaturile vor scadea usor in acest weekend, de la 9-10 grade Celsius la 1-4 grade C. Duminica vor incepe ninsorile. In Muntenia si in vestul Dobrogei se va depune un strat de 5-10 centimetri de zapada, iar in Bucuresti intre 3 si 5 centimetri,…

- Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la Academia de Politie ”Alexandru Ioan Cuza” in 2018 a fost publicat pe site-ul institutiei, urmand ca aceasta sa se desfasoare in doua etape, in perioada 31 iulie - 24 august....

- Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la Academia de Politie ”Alexandru Ioan Cuza” in 2018 arata ca tinerii care au obtinut in timpul liceului premii sau mentiuni la olimpiadele nationale si internationale nu mai trebuie sa sustina probele ...

- Persoanele care au obtinut in timpul liceului premii sau mentiuni la olimpiadele nationale si internationale nu mai trebuie sa sustina probele scrise, arata regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la Academia de Politie ”Alexandru Ioan Cuza” in 2018.

- Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza“ in 2018 a fost publicat pe site-ul institutiei, urmand ca aceasta sa se desfasoare in doua etape, in perioada 31 iulie - 24 august.

- Fotografia de mai sus a fost postata pe pagina de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne pentru a mediatiza regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la Academia de Politie ,,Alexandru Ioan Cuza” in anul 2018.

- Avocatul Elenei Udrea, Veronel Radulescu, a declarat, vineri, la Antena 3, ca fostul ministru se afla la Atena, unde urmeaza un tratament medical, fiind inștiințata și instanța suprema, unde clienta sa are proces pe rol. Potrivit unor surse citate in emisiunea Obiectiv, realizata de Ana Maria Roman,…

- Un ofițer al Serviciului de Protecție și Paza a dezvaluit, duminica seara, la Antena 3, ca procurorul general Augustin Lazar și șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, au folosit deseori bazinul de inot al instituției conduse de Lucian Pahonțu, deși cadrele SPP nu au acces acolo. Ofițerul SPP a dezvaluit, sub…

- Președintele Consiliului Județean Ilfov, Marian Petrache, a scapat de dosarul deschis de DNA doar in baza unui denunț formulat de fostul primar din Jilava, Adrian Mladin. Potrivit unui comunicat transmis in exclusivitate Sursa Zilei, procurorii DNA au clasat dosarul la data de 9 ianuarie, dupa aproape…

- Fostul premier Mihai Tudose a anuntat, joi, ca s-a prezentat la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) pentru a-si sustine punctul de vedere cu privire la declaratiile sale despre autonomia secuilor. “In data de 30 ianuarie m-am prezentat la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii…

- Doi foști polițiști, un procuror și un fost ofițer SRI au fost implicați in protejarea unei rețele de proxenetism din București, care ajunsese la apogeu in perioada 2005-2006 și care a fost controlata de cetațeni chinezi, potrivit unei anchete jurnalistice publicate de site-ul Tolo.ro. Cazul a fost…

- Tineretul Național Liberal, prin liderul filialei Vrancea – Ciprian Epure (foto) – condamna complicitatea unor rectori de universitați de a susține numirea lui Valentin Popa la conducerea Ministerului Educației și anunța inițierea unei forme de protest online sub forma unui hashtag: #NuInNumeleMeu:…

- 85% dintre banci afirma ca implementarea unui program de transformare digitala este o prioritate de afaceri pentru 2018, conform unui raport publicat de companuia de consultanța EY. Decizia bancilor de a investi in tehnologie in urmatorii trei ani este in principal motivata de obiectivul acestora de…

- Dupa ce a susținut public, in nenumarate randuri, ca inregistrarea ședinței in care folosea un limbaj catalogat de Inspecția Judiciara drept “inadmisibil in raport cu standardele minimale de etica si deontologie ale unui magistrat” este trucata, șefa DNA, Laura Codruța Kovesi recidiveaza intr-un interviu…

- Un tanar a murit sambata noaptea, in urma unui accident de circulatie produd in Tihau, județul Salaj, dupa ce soferul masinii in care acesta se afla a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat, in timp ce era urmarit de politisti. Barbatul de 33 de ani, aflat la volanul autoturismului, a refuzat…

- Curtea Constitutionala a Spaniei a anuntat sambata ca a blocat investirea ca sef al executivului catalan a lui Carles Puigdemont, exilat in Belgia in timp ce face obiectul unei proceduri judiciare in Spania. “Curtea Constitutionala a decis in unanimitate sa suspende preventiv investirea lui Puigdemont,…

- Ministrul propus pentru mediul de afaceri, Radu Oprea, a explicat, vineri seara, in emisiunea „Exces de putere”, moderata de Oana Zamfir și Adrian Ursu, la Antena 3, care este situația sa juridica, dupa informațiile aparute in spațiul public, potrivit carora ar fi trimis in judecata. Radu Oprea a declarat…

- Fostul vicepreședinte al ANAF, Romeo Nicolae, a fost achitat definitiv intr-un dosar instrumentat de procurorii DNA Ploiești, fara probe, ci doar pe baza unui denunț. Curtea de Apel Ploiesti a desființat dosarul facut de DNA Ploiesti, structura condusa de procurorul Lucian Onea, fostul șef al celebrului…

- Conducerea Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Dambovita a anunțat, joi, ca a dispus verificari dupa ce fosta sotie a militarului care si-a ucis iubita intr-un coafor din Titu a spus ca a fost de mai multe ori la Politie, in urma batailor pe care le primea de la barbat, și a depus plangeri…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat ca nu se teme de o eventuala suspendare, dupa ce reprezentanți ai PSD au anunțat ca exista aceasta posibilitate, in cazul in care Guvernul Dancila nu era acceptat. „Cred ca va amintiți… Nu mi-a fost și nu mi-e teama de suspendare. Nu exista niciun motiv pentru…

- Unul dintre cele mai importante dosare ale DIICOT din ultimii zece ani a fost desființat in instanța, la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Hotararea ICCJ nu este definitiva. Este vorba despre celebrul dosar Romgaz, in care fostul ministru Adriean Videanu, si omul de afaceri Ioan Niculae au fost trimisi…

- Protestatarii au blocat Bulevardul Magheru, dupa ce au reusit sa rupa cordonul de jandarmi. Prin urmare, autoritatile au restricționat circulatia atat in Piata Universitatii, precum si pe arterele cuprinse intre Piața Rosetti – Universitate, Coltei- Universitate, Calea Victoriei – Universitate, Piața…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat, joi, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ca este convins ca judecatorii constituționali vor da o decizie ”istorica” si ”inteleapta” in cazul modificarilor aduse Legilor justitiei. “Ministerul Public, in continuare, este…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, miercuri, doua alerte, Cod Portocaliu, respectiv Cod Galben, pentru 28 de judete unde vor cadea ninsori abundente si se va forma viscol. Potrivit unui avertisment postat pe site-ul ANM, pana maine, 18 ianuarie, ora 22, Transilvania, Moldova, Dobrogea si…

- Absolvenții claselor a XII-a sunt obligați sa susțina probele de competențe ale Bacalaureatului din acest an in luna februarie. In caz contrar, nu vor mai avea dreptul sa participe la probele scrise din luna iunie. Asta, deși nu a existat comunicare publica, singurele anunțuri in acest sens fiind facute…

- Statistica deplorabila a DNA continua și in anul curent, dupa ce 2017 a fost unul plin de dezastre in instanțele de judecata, care au desființat zeci de dosare și au achitat numeroși inculpați. Tribunalul Bucuresti a daramat toata construcția facuta de un procuror din secția condusa de Marius Bulancea…

- Președintele Tineretului Social Democrat, Gabriel Petrea, susține, intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, ca PSD trebuie sa pastreze actuala guvernare, pentru ca partidul nu-și permite sa faca „schimbari o data la sase luni”, „pentru ca parem neseriosi si amatori”. Gabriel Petrea transmite o…

- UPDATE Numarul liderilor și cel al organizațiilor județene ale PSD care cer convocarea urgenta a Comitetului Executiv (CEx) al partidului crește de la o ora la alta. Prin urmare, o reuniune a acestui for la inceputul saptamanii viitoare pare iminenta. Iar semnalul final vine chiar de la secretarul general…

- Procurorii Parchetului General au extins urmarirea penala in cazul polițistului-pedofil Eugen Stan, pentru a cerceta daca acesta a fost protejat de polițiștii Secției 18, unde era inregistrata tentativa de viol asupra femeii de 34 de ani, atacate in casa. In cursul zilei de vineri, procurorii Sectiei…

- Inspecția Judiciara a demarat verificari la Parchetul Judecatoriei Sectorului 5, dupa ce s-a autosesizat cu privire la informațiile aparute in spațiul public despre dosarele penale mai vechi in care ar fi fost vizat polițistul pedofil și care au ramas nesoluționate. Sesizarea din oficiu are in vedere…

- Agentia americana de rating Fitch a reluat miercuri avertizarea referitoare la posibilitatea ca SUA sa isi piarda ratingul de top “AAA”, daca plafonul datoriei nu va fi ridicat in lunile viitoare, potrivit Reuters. Departamentul american al Trezoreriei isi va epuiza toate optiunile de creditare, urmand…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu -Tariceanu, a declarat ca nu are informatii de la premierul Mihai Tudose ca ar vrea sa faca o restructurare a Guvernului, iar daca acesta vrea sa o realizeze ar trebui sa vina intr-o sedinta de coalitie pentru discutii „despre aceasta dorinta si despre solutii”. „Pana…

- Comisia Europeana a rambursat Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) suma de 664 de milioane de euro in contul cheltuielilor efectuate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) in perioada 16 octombrie – 30 noiembrie 2017 pentru acordarea avansului aferent campaniei…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat, vineri, inainte de sedinta Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) in care se va alege conducerea Consiliului pentru anul in curs, ca cel mai important obiectiv al magistratilor care vor fi in fruntea institutiei ar trebui sa fie apararea…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) va putea retine 15% din banii recuperati de la contribuabili pentru a le acorda premii angajatilor. Reprezentanții Ministerului Finantelor au precizat ca urmaresc astfel stimularea angajatilor fiscali pentru ca aceștia sa ramana in sistem. Asta dupa…

- Fortele de politie din SUA si Europa intaresc masurile de securitate inaintea festivitatilor de Revelion, relateaza DPA, citata de Agerpres. Astfel, Departamentul de Politie din orasul New York (NYPD) a anuntat ca va consolida securitatea pentru festivitatilor de duminica noapte. “NYPD si partenerii…

- Deputatul Catalin Radulescu, sustinut de 38 parlamentari, a initiat un proiect pentru modificarea codurilor penale, fiind propuse mai multe schimbari, cele mai controversate fiind cele referitoare la pragul de 200.000 euro pentru abuzul in serviciu si nepedepsirea infractiunilor comise „pentru altul”.…

- Firma americana de private equity JC Flowers a cumparat Piraeus Bank Romania, potrivit unui comunicat al casei de avocatura Clifford Chance Badea, citat de Economica.net. Clifford Chance Badea a asistat firma cumparatoare la finalizarea tranzactiei. „Incheiem anul cu o tranzacție-fanion pentru piata…

- Capitala va avea de transport in regim taxi doar efectuat de transportatorii autorizati care au servicii de dispecerat autorizate de municipalitate, astfel serviciile de tip Uber sau Taxify avand de suferit și urmand a fi excluse de pe piața. Proiectul prevede si reguli pentru soferi, precum interzicerea…

- Procurorii anticorupție au dispus, luni, schimbarea incadrarii juridice, in sensul reținerii formei agravante a infracțiunilor inițiale, precum și punerea in mișcare a acțiunii penale fața de societatea Teldrum și de reprezentanții acesteia, intr-un dosar privind fraudarea fondurilor europene, cu un…

- Aparitia unei crize pe plan global, cu impact si in tara noastra, nu este exclusa, in contextul ultimelor valuri de atacuri cibernetice, a declarat, vineri, Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, la o conferinta in domeniul securitatii cibernetice. ”Trebuie sa fim constienti ca,…

- Procurorul General al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat joi dimineața, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ca „dorința de a pune sub control justiția este mai puternica decat rațiunea”. Noul atac lansat de Lazar la adresa Parlamentului vine dupa ce deputații au adoptat pe articole…

- Serviciul Roman de Informatii (SRI), Serviciul de Informatii Externe (SIE) si Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) vor avea in 2018 un buget total („credite bugetare”) de 2,92 miliarde de lei, potrivit proiectului Legii bugetului de stat pe anul viitor postat pe site-ul Finantelor. Ca ordonatori…

- Persoanele fizice și juridice, beneficiare ale serviciilor publice, nu vor mai putea fi obligate sa ofere instituțiilor publice date și informații care exista deja in sistemul public. Prevederea legislativa ar trebui sa intre in vigoare incepand cu 30 decembrie 2018, conform unei inițiative a 41 de…

- Platforma Declic.ro, una dintre cele care au susținut și finanțat protestul de duminica seara, dar și din alte momemnte – inclusiv prin realizarea catorva mii de pancarte distribuite participanților la manifestații – este deținuta de doi afaceriști care, dupa ce și-au ingropat societațile și și-au inșelat…

- Procurorul general Augustin Lazar a efectuat o vizita de lucru in Serbia, context in care a fost semnat un memorandum privind cooperarea intre Parchetele din cele doua țari in domeniul combaterii infracționalitații transnaționale. Potrivit unui comunicat al Parchetului General, documentul stabilește…

- Fostul locotenent-colonel SRI Daniel Dragomir anunța pe contul sau de Facebook ca urmeaza sa faca dezvaluiri despre rețeaua coordonata și controlata de generalul Dumitru Dumbrava, fost șef al Direcției Juridice din SRI. Daniel Dragomir scrie ca va devoala „statul paralel in toata splendoarea sa” precizand…

- Procurorul general Augustin Lazar a infierat, miercuri, practicile abuzive ale unor procurori care “se hranesc cu iluzia statisticilor de profil, ignorand realitatea și modul in care sunt respectate drepturile și libertațile fundamentale”. In cadrul conferinței de lansare a proiectului “Protecția drepturilor…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, marți, prin intermediul purtatorului sau de cuvant, Madalina Dobrovolschi, o serie de mesaje legate atat de anchetarea lui Liviu Dragne de catre DNA, cat și de anunțata moțiune de cenzura a PNL. Astfel, Madalina Dobrovolschi, nu a dorit sa faca foarte multe comentarii…