- Noul prefect al judetului Mures, Mircea Dusa, a declarat marti seara, dupa investirea sa in functie, ca intre actiunile prioritare pe care si le-a propus se regasesc cele legate de organizarea referendumului, a manifestarilor legate de Centenar si cele

- Mircea Dusa, fost secretar de stat in Ministerul Apararii Nationale, a fost numit joi prefect al judetului Mures, informeaza Biroul de Presa al Guvernului Romaniei. Decizia urmeaza sa fie publicata in Monitorul Oficial. Reamintim ca, pe 12 septembrie, Mircea Dusa a fost eliberat, la cerere, din functia…

- Mircea Dusa, fost secretar de stat in Ministerul Apararii Nationale, a fost numit joi prefect al judetului Mures. Decizia urmeaza sa fie publicata in Monitorul Oficial. Pe 12 septembrie, Mircea Dusa a fost eliberat, la cerere, din functia de secretar de stat, sef al Departamentului pentru politica de…

- Decizia urmeaza sa fie publicata in Monitorul Oficial. Pe 12 septembrie, Mircea Dusa a fost eliberat, la cerere, din functia de secretar de stat, sef al Departamentului pentru politica de aparare, planificare si relatii internationale din Ministerul Apararii Nationale (MApN), printr-o decizie…

