- Recomandarile politistilor: - In locurile publice, la piata, in magazine, aveti grija de bunurile dumneavoastra! Nu va lasati copiii nesupravegheati! La cumparaturi, locul cel mai sigur pentru pastrarea portmoneului este buzunarul de la piept, din interiorul vestimentatiei! - Nu va lasati amagiti de…

- Politia Romana a transmis mai multe recomandari pentru romani, care in aceste zile sunt preocupati de pregatirile pentru Revelion. Iata recomandarile: In locurile publice, la piata, in magazine, aveti grija de bunurile dumneavoastra! Nu va lasati copiii nesupravegheati! La cumparaturi, locul cel mai…

- Masuri specifice de ordine publica pentru ca vrancenii sa petreaca in siguranța mini-vacanța de Anul Nou Jandarmeria a dispus intensificarea masurilor și suplimentarea efectivelor, pentru asigurarea unui climat de ordine, siguranța și liniște publica, la nivel național, precum…

- Daca plecati in vacanta cu familia sau prietenii, nu postati detalii despre acest lucru pe platformele sociale, nu oferiti informatii personale necunoscutilor si cu atat mai putin date despre cardurile bancare.

- Petrecerea vacantei de iarna inseamna, pentru copii, ras, veselie, excursii, distractie si sanius. Pentru a se asigura ca elevii se vor bucura de toate acestea fara incidente, politistii braileni au cateva sfaturi pentru cei mici.

- Politistii va recomanda sa aveti grija la infractorii deghizati in colindatori. Politistii va recomanda sa aveti grija cui deschideti usa in perioada sarbatorilor de iarna, cand, de bunacredinta dumneavoastra pot profita si hotii. Cand vin colindatorii, este bine sa nu ii primiti in casa, acest lucru…

- Perioada Sarbatorilor de Iarna este una destul de aglomerata în oraș, multe persoane fiind în concediu, însa este și o perioada foarte profitabila pentru hoții de buzunare sau cei de locuințe.Astfel, pentru ca petrecerea sarbatorilor sa fie linistita si fericita, IPJ…

- In aceasta perioada in care cei mai mulți comercianți ofera reduceri la numeroase produse, Politia Romana va ofera cateva sfaturi pentru a va bucura pe deplin de bunurile achiziționate: La cumparaturile in magazine: Evitati sa aveti asupra dumneavoastra sume mari de bani, in numerar! Cand achitati cumparaturile,…

- Asigurati intrarea in locuinta cu usi solide, metalice sau confectionate din materiale rezistente, care sa fie prevazute cu incuietori sigure; nu neglijati nici ferestrele sau alte dependinte. Ori de cate ori sunteti plecati de acasa pentru perioade mai lungi de timp, e bine sa limitati cercul persoanelor…

- In ultima saptamana, politistii de la transporturi au patrulat in statiile de cale ferata, trenuri de calatori si in zonele de risc, unde au identificat 9 urmariti national si 11 minori lipsiti de supraveghere. Au fost intocmite 36 de dosare penale si au fost confiscate mii de tigarete, precum si sute…

- Polițiștii de la Centrul Infotrafic au transmis, in sambata dimineața, care sunt drumurile inchise și cele cu restricții. Așadar, șoferi, mare grija și nu uitați, inainte de a pleca la drum, și de averismentul meteorologilor! Și, sigur, și de recomandarile polițiștilor! La nivelul tarii exista 6 drumuri…

- Pentru ca sarbatorile de iarna bat la usa, iar copiii vor intra intr-o binemeritata vacanta in cursul acestei saptamani, politistii braileni au cateva sfaturi pentru elevi, astfel incat acestia sa se bucure in siguranta de zilele libere.

- Un tanar din Beclean, suspectat ca ar fi furat peste 1.000 de lei din buzunarul unei persoane, a fost prins de politisti la doua zile de la comiterea faptei. Potrivit politistilor, prejudiciul a fost recuperat partial de pagubit, iar faptasul s-a ales cu dosar penal. La data de 12 decembrie a.c.,…

- Peste 100 de infractiuni flagrante constatate, aproape 7.000 de amenzi aplicate si bunuri in valoare de peste 250.000 de lei confiscate de politisti, in urma a peste 300 de actiuni si aproape 2.500 de interventii la evenimente, toate desfasurate in ultimele 24 de ore, informeaza Politia Romana. La data…

- O usa sau o poarta lasate descuiate pe perioada unei scurte vizite la vecini sau a deplasarii la magazinul din preajma casei constituie o invitatie de nerefuzat pentru persoanele cu intentii mai putin ortodoxe.

- Așteptate cu bucurie și nerabdare de oameni de pretutindeni, sarbatorile de iarna nu inseamna doar momente minunate petrecute in compania celor dragi, ci și infracțiuni, caci in aceasta perioada numeroși agresori, hoți ori talhari ies la ”atac”. Astfel, in luna cursul acestei luni Biroul de analiza…

- Politia Romana continua și in acest an actiunea nationala „FOC DE ARTIFICII”. Acțiunea are ca și scop principal verificarea legalitatii operatiunilor cu articole pirotehnice desfasurate de persoanele fizice si juridice.

- In urmatoarea perioada se vor succeda mai multe evenimente, ce implica adunari mari de oameni, prilej numai bun pentru hotii de buzunare sa actioneze. Vizate sunt si persoanele care lasa bunuri de valoare la vedere in masinile personale si cele care se gandesc sa plece pentru cateva zile de acasa.

- Iarna este un anotimp mai dificil pentru cei care se afla la volan. Pentru ca soferii sa inteleaga mai bine ce au de facut in anotimpul rece ca sa evite orice fel de problema care s-ar putea ivi, politistii au trimis o informare de tipul „stiati ca”, amintind ca: - neadaptarea vitezei la conditiile…

- Politia Romana continua si in acest an actiunea nationala ”FOC DE ARTIFICII”, pentru verificarea legalitatii operatiunilor cu articole pirotehnice desfasurate de persoanele fizice si juridice. In perioada 21 noiembrie 2017 — 5 ianuarie 2018, din dispozitia sefului Politiei Romane, chestor principal…

- Peste 900 de metri cubi de lemn si 280 de pomi de Craciun au fost confiscati, in urma actiunilor desfasurate de Politia Romana, in ultima saptamana. Citește și: Kovesi a EXPLODAT in presa straina: critici VIOLENTE la adresa legilor justiției Citește și: SCENE INCREDIBILE cu Malin Bot…

- Politistii clujeni va recomanda sa va planificati din timp calatoriile, sa va interesati de conditiile meteo-rutiere existente pe traseul ce urmeaza sa il parcurgeti si sa adaptati viteza de rulare la conditiile de drum si trafic. Chiar daca va aflati in localitati sau in afara lor, iar partea carosabila…

- Poliția Romana va recomanda sa fiti atenti la „prieteniile” online pe care copiii dumneavoastra le intretin. Incercati sa cunoasteti programele si aplicatiile folosite de ei pe dispozitivele de accesare a internetului. RECOMANDARILE POLITIEI ROMANE PENTRU PARINTI: Atunci cand le oferiti copiilor…

- Politistii isi adapteaza permanent metodele pentru depistarea si tragerea la raspundere a celor care incalca legea.Saptamana trecuta, politistii de la antidrog au avut un caz in care doua persoane care veneau din Brazilia ingerasera 2 kg. de cocaina, pentru a trece de verificarile de la aeroport si…

- Politia Romana a declansat actiuni in forta la nivel national. Potrivit unui comunicat al IGPR, politistii au desfasurat actiuni pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. Nici soferii nu au fost scutiti de actiunea acestora, iar sute dintre ei au devenit,…

- Avand in vedere ca urmeaza perioada reducerilor și mulți comercianți permit, ca facilitate, plata in mediul online, Poliția Romana va recomanda sa respectați cateva reguli, pentru cumparaturi cat mai sigure. CE TREBUIE SA FACI Cumpara din surse sigure, de la firme sau magazine pe care le cunoști sau…

- Vineri, 17 noiembrie, are loc în România ”sarbatoarea” reducerilor, Black Friday, iar în acest context IPJ Cluj a emis o serie de recomandari pentru cumparaturi online în siguranța.Iata care sunt recomandarile polițiștilor clujeni:CE TREBUIE…

- Politia Romana actioneaza permanent pentru siguranta rutiera pe drumurile publice, siguranta pietonilor constituind una dintre prioritatile de actiune.In urma unei actiuni desfasurate in ultimele zile, la nivel national, politistii au aplicat aproape 36.000 de sanctiuni contraventionale, dintre care…

- "Societatea comuna romano-bulgara Danube Bridge Vidin Calafat ad Bulgaria, care se ocupa de administrarea podului Calafat-Vidin, a informat Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu cu privire la faptul ca, marti, 14.11.2017, intre orele 11,15 - 12,15, circulatia pe podul Calafat-Vidin…

- Poliția Romana a facut publice, astazi, o serie de recomandari pentru a preveni furturile din locuințe: • Adaptați masurile de siguranta la tipul de locuinta si la valorile care trebuie protejate astfel incat sa nu permiteți infractorilor sa speculeze neglijenta dumneavoastra in a va securiza casa!…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, avand in vedere ca Administratia Nationala de Meteorologie a emis avertizare nowcasting de ceata pentru judetul Constanta care determina scaderea vizibilitatii local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri, precum si faptul…

- Numarul accidentelor crește in perioadele de vreme rea, ploi, ceața și polei, arata statisticile realizate de Ministerul de Interne, in ultimii ani. Politia Romana va recomanda sa va planificati din timp calatoriile, sa va interesati de conditiile meteo-rutiere existente pe traseul ce urmeaza sa il…

- Polițistul local din comuna clujeana Calațele nu s-a rezumat la a copia uniforma polițiștilor din cadrul Poliției Romane, cum o fac și alți agenți de la locala, ci a imbracat-o din cap pana-n picioare. Sorin Bilc și-a facut rost de o uniforma, identica cu cea a polițiștilor din IGPR, cu excepția inscrisurilor…

- Politistii braileni s-au alaturat, si anul acesta, reprezentantilor Agentiei Nationale Impotriva Traficului de Persoane, in demersurile informativ – preventive organizate pentru marcarea Zilei Europene de Lupta Impotriva Traficului de Persoane – 18 octombrie.

- Politistii de la rutiera au retinut, in urma actiunii desfasurate in perioada 13 - 15 octombrie, pe DN 2, 354 de permise de conducere pentru depasirea vitezei maxime legale admise cu mai mult de 50 km/h.Citeste si: Ironii DURE la adresa liderilor PSD: 'Au jucat cu lacrimi in ochi intr-un film…

- Siguranta pe ape si prevenirea si combaterea braconajului piscicol raman in atentia politistilor de la transporturi. Astfel, in urma actiunilor organizate de Politia Romana saptamana trecuta, au fost constatate 20 de infractiuni, au fost aplicate peste 90 de amenzi si au fost confiscate 5 tone de peste…

- Abia a trecut pragul majoratului, un tanar din Cosbuc s-a ales cu dosar penal. Duminica spre luni, acesta a furat din comuna in care locuieste o masina, dupa care s-a deplasat in Salva. Aici a ochit o alta masina neasigurata, din care a furat bunuri in valoare de cateva sute de lei. Potrivit IPJ BN,…

- Traficul rutier va fi restrictionat joi si vineri, intre orele 8,00 - 18,00, in Capitala, pentru a permite buna desfasurare a unui eveniment strategic international la sediul Cercului Militar National.

- Un pensionar din Deva a reclamat la politie ca o persoana necunoscuta a incercat sa-l convinga ca nepotii lui au fost implicati intr-un accident petrecut la Abrud si ca era necesara transportarea lor la o clinica din Bucuresti. Politia a deschis dosar penal pentru tentativa de inselaciune. Potrivit…

- A inceput a doua ediție din acest an a „Saptamanii Prevenirii criminalitatii”. Evenimentul implica organizarea unei suite de activitați informativ-preventive, dedicate oamenilor, atat in spații publice, cat și intalniri cu grupurile ținta. In perioada 02 - 06 octombrie a.c., la nivel…