- Turcia va trebui sa faca ''gesturi foarte concrete'' cu privire la drepturile omului daca doreste sa dea un nou impuls candidaturii sale europene, a declarat joi un responsabil francez, in ajunul vizitei presedintelui turc la Paris, relateaza AFP. "Pentru moment, acest…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan se va deplasa la Paris vineri pentru a se intalni cu omologul sau francez Emmanuel Macron, intr-un moment in care Ankara pare sa doreasca sa-si restabileasca relatiile cu Uniunea Europeana, dupa ce acestea au traversat o grava criza in 2017, informeaza miercuri…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si-a exprimat speranta in relatii mai bune cu Germania si Uniunea Europeana dupa un an tensionat, potrivit unui interviu publicat joi. 'Desigur, dorim...

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si-a exprimat speranta unor relatii mai bune cu Germania si Uniunea Europeana (UE), dupa un an tensionat, intr-un interviu publicat joi, scrie AFP. Turcia si-a vazut in 2017 aproape complet oprite indelungatele negocieri privind candidatura sa la UE, iar o criza…

- Turcia si Rusia colaboreaza pentru scoaterea a 500 de sirieni din provincia siriana Ghouta, potrivit unor declaratii facute duminica de presedintele Recep Tayyip Erdogan, informeaza Reuters.Presedintele turc a declarat inainte de a pleca intr-o vizita oficiala in Sudan: „Exista aproximativ…

- Turcia va aduce in atentia Adunarii Generale a ONU rezolutia prin care se solicita SUA sa-si retraga declaratia privind recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului, a anuntat marti presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza Reuters. Rezolutia a fost introdusa luni in…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a eliberat in urma cu cateva saptamani pe activistii tatari din Crimeea, liderii Mejlisului – Ahtem Chiygoz și ilmi Umerov – în schimbul a dosi asasini ai serviciilor ruse, care au fost prinsi de politia turca, a declarat deputatul ucrainean Mustafa…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si omologul sau rus Vladimir Putin au avertizat, intr-o conferinta de presa comuna, ca recunoasterea de catre Statele Unite a Ierusalimului drept capitala Israelului risca sa sporeasca tensiunile in Orientul Mijlociu, relateaza AFP, conform news.ro.”Rusia…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat luni ca decizia Statelor Unite ale Americii de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului face Washingtonul complice la varsarea de sange, relateaza Reuters. Declaratiile sale privind decizia SUA au deteriorat si mai mult relatiile dintre…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, aflat duminica la Paris, a afirmat ca nu ia ''lecții de moralitate'' de la președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, dupa ce liderul de la Ankara a criticat Israelul in weekend, relateaza Reuters și AFP. ''Domnul Erdogan a atacat Israelul. Nu obișnuiesc…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan și omologul sau francez Emmanuel Macron vor depune eforturi comune pentru a incerca sa convinga Statele Unite sa-și reconsidere decizia de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului, a declarat sambata o sursa prezidențiala turca, relateaza Reuters.…

- Președintele francez Emmanuel Macron i-a adus un ultim omagiu compozitorului, actorului și cantarețului Johnny Hallyday, sambata, in fața bisericii Madeleine din Paris, declarand ca acesta a fost "o parte din noi, o parte din Franța", relateaza AFP. * UPDATE Cântarețul…

- Recep Tayyip Erdogan se plaseaza in centrul valului de indignare provocat de decizia lui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului. Presedintele turc i-a invitat pe liderii lumii musulmane la Istanbul, pentru a-si coordona actiunile in acest dosar, dar si pe omologul sau rus…

- Președintele francez Emmanuel Macron a lansat un apel la calm vineri, ziua rugaciunii saptamanale a musulmanilor, dupa apelul mișcarii islamiste Hamas la ''o noua intifada'' ca raspuns la recunoașterea de catre președintele american Donald Trump a Ierusalimului drept capitala a Israelului, relateaza…

- Presedintele american, Donald Trump, va anunta miercuri recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului si va ordona inceperea procesului de mutare a ambasadei americane de la Tel Aviv, au indicat inalti oficiali ai guvernului SUA, care au dorit sa-si pastreze anonimatul, citati de agentiile…

- Tribunelele din Statele Unite ale Americii nu pot judeca Turcia, a declarat, sambata, presedintele Recep Tayyip Erdogan, facand referire la cazul unui om de afaceri turc acuzat ca ar fi ajutat Iranul sa incalce sanctiunile internationale, relateaza Reuters.

- Ambasadorul roman a reamintit ca acest obiectiv "a fost reafirmat cu tarie in timpul vizitei in Romania, in august, a președintelui Franței, Emmanuel Macron — prima vizita bilaterala pe care noul șef al statului francez a efectuat-o in regiune". Luca Niculescu a reamintit "afinitațile culturale puternice…

- Uniunea Europeana se pregateste sa suprime anul viitor ajutoare de pana la 175 de milioane de euro destinate Turciei, in cadrul procedurii de aderare a Ankarei la UE, si ar putea sa blocheze credite de dezvoltare in valoare de 3,5 miliarde de euro, potrivit unor eurodeputati si diplomati, relateaza…

- Propunerile presedintelui Emmanuel Macron de reforma a Europei vor fi mai greu de realizat daca Franta nu are un 'partener puternic' in Germania, a declarat luni noul purtator de cuvant al guvernului francez, Benjamin Griveaux, relateaza Reuters si AFP. 'Acordam, bineinteles, o atentie deosebita…

- Turcia se așteapta ca Uniunea Europeana sa ii plateasca, pana la sfarșitul anului 2017, sumele restante din cele 3 miliarde de euro, bani pe care blocul comunitar i-a promis la semnarea acordului pe migrație, a anunțat joi ministrul de Externe Mevlut Cavusoglu (foto). Potrivit textului acestui discurs,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan il da in judecata pe liderul principalului partid de opozitie, Kemal Kilicdaroglu, caruia ii solicita despagubiri in valoare de 1,5 milioane de lire turcesti (380.000 de dolari), a anuntat vineri agentia de presa Anadolu, citata de Reuters. In cadrul unei intalniri…

- Premierul demisionar libanez Saad Hariri a sosit marți seara la Cairo, unde va fi primit de președintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi, transmit Reuters și dpa. Hariri s-a aflat la Paris începând de sâmbata, unde s-a întâlnit cu președintele Emmanuel…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si-a exprimat luni ingrijorarea in legatura cu esecul negocierilor pentru formarea unei coalitii de guvernare in Germania, declarand ca "nu este in interesul" Frantei ca acest proces sa se blocheze si subliniind ca exista "un risc real" de dezacord, relateaza…

- Cadrele didactice au fost arestate la Ankara, dupa ce procurorii locali au emis mandate pe numele lor, alaturi de alti 56 de profesori. Operatiunile continua in aceasta investigatie. Anterior, profesorii in cauza au fost suspendati din invatamant in cadrul unei anchete privind legaturi cu…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a respins sambata scuzele transmise de catre NATO dupa ce numele sau a aparut pe un "poster inamic" in cadrul unui exercitiu militar, spunand ca un astfel de comportament lipsit de respect nu poate fi iertat atat de usor, relateaza site-ul agentiei Reuters,…

- Premierul demisionar libanez Saad Hariri a fost primit sambata la pranz la Palatul Elysee de catre președintele Emmanuel Macron pentru o intrevedere, urmata de un dejun, transmite AFP. Hariri a fost primit de președintele Franței 'cu onorurile cuvenite unui prim-ministru', la…

- O intrevedere trilaterala privind situatia din Siria intre presedintii Turciei, Rusiei si Iranului va avea loc la 22 noiembrie in orasul rus Soci, potrivit unui surse din cadrul presedintiei Turciei citata de agentia Anadolu. Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a confirmat participarea in cadrul…

- Numerosi politicieni importanti, inclusiv cancelarul german, Angela Merkel, si presedintele francez, Emmanuel Macron, vor fi prezenti miercuri la Bonn pentru a incerca sa reimpulsioneze lupta impotriva incalzirii globale, afectata de decizia anuntata de presedintele american, Donald Trump, referitoare…

- In interviu, Emmanuel Macron povestește ca a incercat sa-l convinga in octombrie pe președintele american Donald Trump sa continue susținerea acordului nuclear. "I-am spus: 'Ce alta opțiune aveți? Ce propuneți? Daca doriți sa rupeți toate relațiile cu Iranul privind activitațile sale nucleare, veți…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat ca infrangerea completa a retelei extremiste Stat Islamic in Siria si Irak nu reprezinta finalul luptei pentru combaterea terorismului islamic, informeaza site-ul postului France 24. "Am castigat la Raqqa si in saptamanile si lunile urmatoare,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan se va afla in vizita in orasul rusesc Soci pe 13 noiembrie, iar in ziua urmatoare va merge in vizita in Kuweit, a anuntat luni cabinetul sau, relateaza Reuters. Vizita la Soci a presedintelui turc va avea loc pe fondul aparitiei unor informatii privind posibile…

- Președintele francez, Emmanuel Macron, si-a exprimat ingrijorarea fata de derivele „autoritare” ale anumitor membri ai Consiliului Europei (CoE), referindu-se intre altele la Rusia si Turcia, dar s-a pronunțat mai degraba pentru o mentinere a dialogului decat pentru o politica a sanctionarii, pe care…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a acceptat invitatia de a merge in vizita in Rusia si ar putea participa la Forumul Economic International de la Sankt Petersburg, care va avea loc in mai, a declarat marti ministrul de externe rus Serghei Lavrov, citat de agentia RIA Novosti, relateaza Reuters,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a promulgat luni noua lege antiterorista, care va inlocui de la 1 noiembrie prevederile starii de urgenta instituite dupa atentatele islamiste de la Paris din...

- Presedintele francez Emmanuel Macron a dat asigurari vineri ca are suficienta energie pentru a reforma Uniunea Europeana, in pofida rezistentelor pe care a le-a intalnit la summitul european, in special cu privire la impozitarea gigantilor digitali sau acordurile comerciale, relateaza AFP. 'Va asigur…

- Ministerul de Externe turc a anuntat miercuri ca Ankara nu se va supune 'conditiilor' impuse de SUA pentru a solutiona problema suspendarii vizelor aparuta intre cele doua tari, relateaza Reuters. Totusi, purtatorul de cuvant al presedintelui Recep Tayyip Erdogan a avut un ton mai moderat, afirmand…

- Andrzej Duda, presedintele Poloniei, a declarat, miercuri, ca Varsovia sustine aderarea Turciei la Uniunea Europeana, in contextul in care presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut insistent o pozitionare clara a Blocului comunitar pe aceasta tema, relateaza Politico.eu. Declaratiile…

- Ministrii de externe din tarile Uniunii Europene, reuniti luni la Luxemburg, si-au reafirmat sprijinul pentru acordul nuclear cu Iranul, in ciuda criticilor presedintelui american Donald Trump, si au cerut Congresului Statelor Unite sa nu impuna din nou sanctiuni impotriva Teheranului, scrie Agerpres,…

- Turcia este hotarata sa depuna eforturi pentru a adera la Uniunea Europeana, in ciuda relatiilor tensionate dintre Bruxelles si Ankara, au declarat duminica reprezentantii Guvernului turc inaintea summit-ului UE in cadrul caruia ar urma sa discute despre aceste tensiuni, relateaza Reuters .

- Președintele francez Emmanuel Macron da asigurari, in saptamanalul german Der Spiegel, ca proiectele sale de relansare a Europei nu vor fi afectate de probabilii viitori parteneri de coaliție ai cancelarului Angela Merkel, care s-ar putea opune anumitor propuneri ale șefului statului francez, potrivit…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut vineri o decizie din partea Uniunii Europene cu privire la aderarea sa la blocul comunitar, cu o saptamana inainte de un summit la care liderii UE urmeaza sa abordeze aceasta chestiune, relateaza dpa. "Prezentati-va pozitia si sa terminam cu aceasta…

- "Cred ca a fost unul dintre cele mai incompetent redactate acorduri pe care le-am vazut vreodata. S-au dat 150 de miliarde de dolari - nu am obtinut nimic. Ei au obtinut o cale foarte rapida catre armele nucleare si ganditi-va la acest lucru - 1,7 miliarde de dolari in numerar - sunt bani din buzunarul…