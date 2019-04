UBER a fost interzis in Cluj, incepand de vineri, 26 aprilie. Decizia a fost luata de Curtea de Apel, care a dat dreptate taximetristilor. Compania insa a anunțat ca aplicația va putea sa funcționeze in continuare. Judecatorii de la Tribunalul Specializat au pastrat decizia instanței de fond, transmite stiridecluj.ro. Procesul a fost intentat in urma cu doi ani, de companiile de taxi, nemultumite de serviciul de ride-sharing. Uber a transmis o reacție pentru Știrile PRO TV, in care transmite ca decizia este „dezamagitoare”. „Decizia este dezamagitoare, insa dorim sa-i asiguram pe pasagerii…