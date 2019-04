Planul de extindere a supravegherii in Marea Neagra ca urmare a anunțului secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg, conform caruia ministrii de externe din statele membre au aprobat un pachet de masuri menit sa sporeasca prezenta Aliantei in Marea Neagra, starnește reacții dintre cele mai diverse. „Am convenit asupra unui pachet de masuri pentru imbunatatirea monitorizarii situatiei si sporirea ajutorului nostru destinat Georgiei si Ucrainei’”, a spus Stoltenberg la o conferinta de presa. Principalul obiectiv al pachetului de masuri adoptat este contracararea influenșei rusești in Marea…