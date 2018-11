Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat pentru prima oara ca printul Mohammed bin Salman al Arabiei Saudite ar fi putut sa fie implicat in operatiunea de asasinare a jurnalistului Jamal Khashoggi, notand ca „printul conduce lucrurile acolo” la Riad, scrie The Guardian.

- Presedintele american Donald Trump a declarat in timpul unei vizite in Arizona ca explicatia Riadului in cazul disparitiei jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, care a murit in interiorul consulatului saudit la Istanbul, este "credibila", relateaza cotidianul The Guardian si agentia Reuters, informeaza…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo, trimis de urgenta la Riad in legatura cu disparitia la Istanbul in urma cu doua saptamani a jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, a discutat marti cu regele Salman al Arabiei Saudite si cu ministrul de externe saudit Adel al-Jubeir, informeaza AFP si Reuters.…

- Președintele american Donald Trump a sugerat ca "ucigași fara scrupule" ar putea fi responsabili pentru dispariția și presupusa crima a jurnalistului Jamal Khashoggi, anunțand ca l-a trimis pe secretarul de stat Mike Pompeo in Arabia Saudita pentru a discuta cu regele Salman, relateaza AP, scrie…

- Presedintele american, Donald Trump, a spus miercuri ca a discutat "la cel mai inalt nivel" cu autoritatile saudite pentru a solicita explicatii privind disparitia jurnalistului Jamal Khashoggi si a dezvaluit ca intentioneaza sa o invite la Casa Alba pe logodnica ziaristului, Hatice Cengiz, transmite…