- Prefectul judetului Covasna, Sebastian Cucu, a declarat joi, ca Primaria Sfantu Gheorghe, care e „codasa” la aplicarea Legii 10 privind retrocedarea imobilelor nationalizate, a „inceput sa se miste”, desi ritmul este inca destul de lent. Acesta a mentionat ca salariile din administratia publica locala…

- Programul ștrandului municipal din Sfantu Gheorghe va fi prelungit cu inca o saptamana, au anunțat reprezentanții Sepsi Rekreativ. „Se apropie sfarșitul verii. Ștrandul era parte a distracției de zi cu zi? Atunci avem o veste buna!! Datorita vremii favorabile, ștrandul municipal va fi deschis publicului…

- Peste 3200 de pachete de rechizite vor fi achiziționate și distribuite elevilor din județul Covasna, in anul școlar care sta sa inceapa, arata datele Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Covasna. Pachetele se ofera gratuit elevilor care provin din familii cu posibilitați materiale reduse, printr-un…

- O noua ediție a Sarbatorii Barcanenilor se va desfașura la sfarșitul acestei saptamani, invitați speciali ai evenimentului fiind indragiții interpreți de muzica populara Nicolae Furdui Iancu și Ionuț Langa. Programul, derulat pe parcursul a doua zile, sambata și duminica, cuprinde manifestari variate.…

- Pe data de 1 august 2019, s-a lansat primul apel din programul C-VoUCHER – ediția 2019. C-VoUCHER – Circularize Vlaue Chains – din cadrul Strategiei de Inovare Europeana Regionala este un program finanțat de Comisia Europeana care va oferi suport financiar și indrumare unui numar de 66 de IMM-uri pentru…

- In perioada 25-28 iulie, in Piața Sfatului din Brașov se desfașoara Festivalul de Carte și muzica Libris, ediția a VIII-a. Programul din prima zi este urmatorul: 12:00 – 12:30 DESCHIDEREA OFICIALA a celei de-a VIII-a ediții a Festivalului de Carte si Muzica LIBRIS BRAȘOV; Prezinta: scriitorul Adrian…

- Consiliul Judetean (CJ) Covasna va continua programul „Primul ghiozdan”, pentru care a alocat in ultimii sapte ani peste 900.000 de lei, a declarat, joi, presedintele institutiei, Tamas Sandor. Acesta a precizat, in cadrul unei conferinte de presa, ca, in urmatorul an scolar, 2100 de copii din clasele…

- Primaria Sfantu Gheorghe a lansat in dezbatere publica un proiect de hotarare referitor la instituirea unor norme de buna gospodarire pe teritoriul municipiului. In expunerea de motive anexata proiectului de hotarare se arata ca potrivit prevederilor legale privind gospodarirea localitaților rurale…