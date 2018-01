Stiri pe aceeasi tema

- Actualul sef al Federatiei Române de Fotbal, Razvan Burleanu, si-a anuntat oficial, vineri, într-o conferinta de presa, candidatura la alegerile pentru presedintia FRF programate la 18 aprilie, precizând ca si-a început deja

- Presedintele rus Vladimir Putin, care doreste sa obtina la alegerile din martie 2018 un al patrulea mandat la Kremlin, si-a depus miercuri în fata camerelor de televiziune dosarul de candidatura la Comisia Electorala Centrala, în timp ce opozantul Alexei Navalnîi, a carui candidatura…

- Burleanu s-a vazut obligat sa citeasca pana si mesajul dinaintea Craciunului, motiv pentru care a fost tinta ironiilor pe pagina de facebook a federației. Pe pagina online a Federatiei Romane de Fotbal e inca disponibil mesajul video pe care Razvan Burleanu a tinut sa-l transmita oamenilor si iubitorilor…

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anuntat, joi, intr-un comunicat de presa publicat pe site-ul oficial, ca este surprinsa de reticenta presedintelui Federatiei Romane de Fotbal (FRF), Razvan Burleanu, fata de implementarea arbitrajului video din sezonul 2018-2019 al Ligii I. „Liga Profesionista de…

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anuntat, joi, intr-un comunicat de presa publicat pe site-ul oficial, ca este surprinsa de reticenta presedintelui Federatiei Romane de Fotbal (FRF), Razvan Burleanu, fata de implementarea arbitrajului video (VAR) din sezonul 2018-2019 al Ligii I. "Liga…

- Atacantul francez Harlem Gnohere, de la FCSB, a fost suspendat trei meciuri si amendat cu 7.000 de lei de Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal (FRF), dupa cartonasul rosu primit in partida cu Viitorul Constanta (2-0), de duminica, din etapa a XXII-a a Ligii I.Gnohere a fost eliminat dupa…

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a declarat, miercuri, la finalul sedintei Comitetului Executiv al FRF, ca in cele doua date stabilite de UEFA din luna martie a anului 2018 doreste ca prima reprezentativa sa dispute partide amicale cu echipe europene pentru a se pregati…

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a declarat, miercuri, la finalul sedintei Comitetului Executiv al FRF, ca persoanele care sustin ca nu vor mai fi probleme in Liga I dupa implementarea arbitrajului video se insala pentru ca

- Mircea Sandu, fostul președinte al Federației Romane de Fotbal, a lansat acuze grave la adresa lui Anghel Iordanescu, pe care il acuza ca i-a tradat pe membrii Generației de Aur. "Iordanescu a lasat Generația de Aur pentru Burleanu și pentru ca i-au cerut-o George Maior și Gabi Oprea", a declarat Mircea…

- Cine se ocupa de marketing la FRF. Iulia Niculae a primit distincția IAA Inspire Young Leader Award. In cadrul Galei Internaționale IAA Global ”Creativity Can Change The World” organizata la București de catre International Advertising Association, Iulia Niculae, Marketing Manager la FRF, a fost distinsa…

- Un timisorean este avocatul Federatiei Romane de Fotbal. De curand, a fost ales membru al unui tribunal international. Timișorean Paul Filip Ciucur, inițiatorul Corului avocaților din Baroul Timiș, este singurul avocat roman ales sa faca parte din Tribunalul disciplinar inaugural al Federației Internaționale…

- Razvan Burleanu, presedintele Federatiei Romane de Fotbal, a declarat ca nu regreta nici acum instalarea lui Christoph Daum pe banca nationalei in vara lui 2016. "E o campanie pe care mi-o asum, dar una-i una, alta-i alta. Lucrurile le cunoasteti foarte bine in ceea ce priveste rezilierea contractului…

- Fostul portar al Generației de Aur, Florin Prunea, a fost dat în judecata de președintele Federației Române de Fotbal, Razvan Burleanu, pentru declarațiile facute la o emisiune a lui Rareș Bogdan, "Jocuri de putere".

- Razvan Burleanu și Florin Prunea iși continua razboiul pe care l-au avut in ultimii ani. Actualul președinte al Federației Romane de Fotbal a decis sa-l dea in judecata pe fostul portar al Generației de Aur. "Razvan Burleanu m-a dat in judecata și contesta declarațiile facute la o emisiune a lui Rareș…

- Gica Popescu, fost component al Generatiei de Aur si candidat la sefia FRF, l-a criticat in termeni duri pe Razvan Burleanu, despre care a mai spus si ca l-a adus pe Mutu pentru a-i fi garant la alegeri. "Baciul" a vorbit si despre candidatura colegilor de generatie. ”Mutu a spus…

- Alegeri la varful Asociației Județene de Fotbal (AJF) Gorj. In cadrul Adunarii Generale Extraordinare de vineri, 17 noiembrie, a fost stabilita componența Comitetului Executiv al AJF. La vot au luat parte 41 de membri votanți. Președinte...

- Ciprian Marica (32 de ani) nu poate sa stea departe de fotbal! Retras din activitate din cauza problemelor medicale, fostul atacant se pregateste intens sa candideze la sefia Federatiei Romane de Fotbal.

- George Cosac a obținut in urma alegerilor de astazi cel de-al doilea mandat la rand in funcția de președinte al Federației Romane de Tenis. Acesta a fost votat in majoritate de membri prezenți la Adunarea Generala, anunța Agerpres. In total, au fost prezenți 160 membri afiliați, 140 dintre aceștia votandu-l…

- Fostul presedinte al Federatiei Romane de Fotbal, Mircea Sandu, a propus cinci nume care ar putea ajunge la conducerea FRF si care ar putea conduce cu succes fotbalul romanesc. Mircea Sandu i-a nominalizat pe Ionut Lupescu, Ciprian Marica, Florin Prunea, Cristi Balaj si Marcel Puscas, insa sustine…

- Razvan Burleanu, președintele Federației Romane de Fotbal, s-a declarat extrem de mulțumit de jocul naționalei din amicalul cu Turcia, caștigat de "tricolori" cu 2-0. "Ne bucuram de joc. Am dominat și am caștigat. M-au impresionat jocul, determinarea și daruirea jucatorilor. Se vede o noua determinare…

- FRF a mai avut o solutie la indemana in momentul in care Dan Petrescu nu a fost lasat de CFR Cluj sa preia echipa nationala. Este vorba despre belgianul Georges Leekens, puternic sustinut de consilierul Andrei Vochin, dar pe care Razvan Burleanu l-a refuzat. Razvan Burleanu a schimbat sigla…

- Romanian Bookmakers a emis astazi un comunicat prin care ii raspunde Federației Romane de Fotbal, care incearca sa impuna un proiect de lege prin intermediul caruia casele de pariuri sa fie reglementate sa acorde un procent din incasari Federației. Comunicatul celor de la Romanian Bookmakers e unul…

- NEWS ALERT CFR, razboi total impotriva arbitrilor. Petrescu: ”Suntem cei mai furați din Romania”. Mureșan: ”Am facut memoriu la FRF” CFR Cluj este pornita total impotriva arbitrajelor. Dan Petrescu e convins ca ”feroviarii” au cea mai dezavantajata echipa din Liga 1. Președintele clubului, Iuliu Mureșan,…

- Selecționerul naționalei Romaniei, Cosmin Contra, preia funcția de vicepreședinte la Comisia Tehnica a Federației Romane de Fotbal. Șeful FRF, Razvan Burleanu, a menționat ca și-a dorit ca meciul amical Romania – Turcia, de pe 9 noiembrie, sa se dispute pe noul stadion Ion Oblemenco din Craiova, dar…

- Selecționerul echipei naționale a României, Cosmin Contra, va ocupa funcția de vicepreședinte în cadrul Comisiei Tehnice a Federației Române de Fotbal, a anunțat, luni, președintele Razvan Burleanu la finalul ședinței Comitetului Executiv al FRF.

- Selecționerul echipei naționale a Romaniei, Cosmin Contra, va ocupa funcția de vicepreședinte in cadrul Comisiei Tehnice a Federației Romane de Fotbal, a anunțat, luni, președintele Razvan Burleanu la finalul ședinței Comitetului Executiv al FRF. "Începând de azi, în…

- Razvan Burleanu i-a cooptat la Federație pe Adrian Mutu și Cosmin Contra, iar acum e gata sa dea o noua lovitura prin aducerea lui Cristi Chivu. Adrian Mutu, managerul sportiv al Federației Romane de Fotbal, spune ca și-ar dori ca fostul sau coleg din echipa naționala sa vina la FRF. "Sunt la dispoziția…

- Adrian Mutu, noul manager sportiv al Federației Romane de Fotbal, a vorbit pentru FRF TV despre cele mai importante subiecte din acest moment legate de echipa naționala. "Briliantul" n-ar spune nu naturalizarilor: "Nu sunt contra, chiar daca noi, romanii, consideram ca e un lucru rau. Daca va fi un…

- Luni, 23 octombrie, de la 12:00, sunt alegeri la LPF. Cluburile din Liga 1 vor alege cine va conduce Liga Profesionista de Fotbal din Romania in urmatorii patru ani. Actualul sef al Ligii, Gino Iorgulescu, spera sa obtina un nou mandat si a vorbit despre singurul sau contracandidat, Sorin Dragoi, intr-un…

- „Imbucuratoare sunt cifrele venite din Arad, AJF-ul condus de Adrian Lucaci fiind un model de buna practica, dovada zecile de actiuni, unele in premiera nationala, organizate la nivel juvenil. Acum inteleg ca administratia locala, prin vocea primarului Gheorghe Falca, a anuntat un sprijin consistent…