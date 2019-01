Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO! Oameni ai strazii din Pitești, luați cu ambulanța. Termometrele au coborat mult sub zero grade Celsius in Argeș, iar zilele urmatoare vor fi și mai geroase, dupa cum anunța meteorologii. Echipaje ale Poliției Locale Pitești vor patrula in fiecare seara pe strazi, pentru a-i gasi pe oamenii fara…

- Brigada Rutiera a Capitalei a verificat, de vineri pana duminica, activitatea de taximetrie, fiind controlate peste 170 de autoturisme. S-au aplicat aproape o suta de sanctiuni, in valoare de peste 39.000 de lei, si s-au intocmit doua dosare penale. De asemenea, au fost gasiti 17 soferi nu detineau…

- Politistii din Cugir au depistat doua transporturi ilegale de lemn si au dat amenzi in valoare totala de 10.000 de lei. Avizele de insotire a marfii nu erau completate corespunzator, iar materialul lemnos nu purta marca de transport. Potrivit IPJ Alba, miercuri seara, politistii din Cugir, in timp ce…

- Politistii Brigazii Rutiere au verificat, marti si miercuri, taximetristii si au aplicat 95 de amenzi in valoare de peste 30.000 de lei, fiind suspendate si sase permise. Din cele 158 de masini verificate, 15 aveau deficiente tehnice majore.

- Polițiștii ploieșteni au descins vineri dupa amiaza in zona Garii de Sud din Ploiești, deja cunoscuta cetațenilor ca fiind locul unde toți vanzatorii de telefoane, comercianții de bauturi alcoolice netimbrate, și de orice fel, iși dau intalnire. In urma acțiunii aproape 100 de persoane au fost legitimate,…

- Mașini abandonate pe strazile Pitești! Proprietarii sunt obligați sa le ridice. In urma activitații de depistare a autoturismelor abandonate din Pitești, polițiștii locali au gasit 140 de mașini aflate intr-o stare vadita de deteriorare. Potrivit purtatorului de cuvant al Poliției Locale Pitești, Bogdan…

- Politistii au intervenit, in ultima saptamana, la aproape 240 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. Au constatat 80 de infractiuni si au aplicat peste 590 de sanctiuni contraventionale, pentru faptele antisociale constatate.

- Romania a fost condamnata joi de catre Curtea de Justitie a Uniunii Europene pentru neindeplinirea directivei privind depozitele de deseuri, conform careia autoritatile trebuiau sa inchida 68 de gropi de gunoi neconforme pana la data de 16 iulie 2009.