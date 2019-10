Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a promis SUA ca "zona sa de securitate" din nordul Siriei va fi temporara si nu va determina stramutari masive de populatie, a declarat joi un inalt oficial american, informeaza AFP. "Turcii ne-au asigurat in mai multe randuri ca nu au nicio intentie - absolut nicio intentie, de la presedintele…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a somat miercuri fortele kurde sa depuna armele si sa se retraga din nordul Siriei, respingand astfel indemnul la un armistitiu al presedintelui american Donald Trump, care si-a trimis in Turcia vicepresedintele, Mike Pence, cu scopul de a-i smulge un acord,…

- Vicepresedintele american Mike Pence va pleca spre Turcia „in urmatoarele 24 de ore”, in speranta de a negocia o incetare a focului intre fortele turce si kurde in nord-estul Siriei, a declarat marti un inalt responsabil american, citat de AFP.

- Vicepresedintele american, Mike Pence, se va intalni joi cu presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, cu obiectivul de a obtine "un acord imediat de incetare a focului" in nordul Siriei unde Ankara a lansat o ofensiva vizand fortele kurde, noteaza AFP. Mike Pence va fi insotit in Turcia…

- Acest decret de sanctiuni pe care trebuie sa il adopte Donald Trump urmareste "sa descurajeze Turcia de a extinde ofensiva sa militara in nord-estul Siriei", a declarat Steven Mnuchin, fara sa precizeze daca extinderea ar trebui inteleasa in termeni de geografie sau de timp, potrivit Agerpres.…

- Turcia a efectuat miercuri "lovituri aeriene" în regiunea Ras al-Ain, situata în nordul sirian al graniției cu Turcia, a anunțat un ONG, la puțin timp dupa ce Ankara a anunțat ofensiva împotriva unei miliții kurde, scrie AFP.UPDATE 17:15 UE a cerut stoparea ofensivei…

- Erdogan a declarat ca operațiunea va fi una terestra și aeriana, se va desfașura la est de Eufrat și ar putea fi lansata in orice moment. Forțele Democrate Siriene (SDF), conduse de miliția kurda YPG și sprijinite de Statele Unite controleaza regiunea de nord-est a Siriei. Reprezentanții SDF…

- "Cei care se incred in puterile straine din regiune vor fi ingropati", i-a atentionat Erdogan pe membrii partidului sau, Justitie si Dezvoltare (AK). "Vom gasi o solutie durabila impotriva terorii", a asigurat liderul de la Ankara.Afirmatiile sale vin in contextul in care luni ministrul…