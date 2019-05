Stiri pe aceeasi tema

- Avem informatii bomba despre noaptea in care Razvan Ciobanu si-a pierdut viata. Spynews.ro a aflat detalii uluitoare despre situatia in care s-ar fi aflat regretatul designer cu putin timp inainte sa-si piarda viata.

- Anchetatorii care investigheaza dublul omor petrecut intr-o casa de pe strada Blanduziei au stabilit mobilul crimei: chiar locuința, scrie zch.ro. Criminalul, Florin Petrache, in varsta de 60 de...

- Informațiile conform carora ar fi fost implicata intr-un accident rutier sunt spulberate de cunoscuți ai artistei. Se pare ca lucrurile The post Rasturnare de situație in cazul solistei Liliana Savu Badea appeared first on Renasterea banateana .

- Sinucidere, moarte accidentala sau crima? La peste 36 de ore de la sfarșitul tragic al procurorului DNA din Timișoara, niciuna dintre variante nu poate fi exclusa definitiv din calcul. In vreme ce familia nu...

- Rasturnare de situatie in cazul scandalului din parcarea magazinului Dedeman pentru care s-au facut in prima faza cercetari pentru tentativa de omor. Potrivit opiniatimisoarei.ro, tanarul de 18 ani retinut pentru acuzatia de tentativa de omor a fost pus in libertate, considerandu-se ca a fost in legitima…

- Rasturnare dramatic de situație in cazul morții Valentinei! Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau susțin ca exista suspiciuni asupra modului in care tanara a murit. Cine ar fi vrut sa o ucida?

- Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice, a afirmat, vineri seara, ca OUG nr. 114/2018 nu va fi modificata sigur saptamana viitoare in ședința de Guvern.Citește și: Sondaj CURS - PSD continua scaderea. ALDE și Pro Romania se consolideaza, PNL e in ușoara revenire. USR și PLUS se mențin…

- Parchetul bulgar a anuntat luni ca ancheteaza impreuna cu autoritatile britanice cu privire la un presupus agent din cadrul serviciilor militare ruse (GRU) suspectat de legaturi cu cazul Skripal si suspectat ca l-a otravit pe un om de afaceri si pe fiul acestuia in Bulgaria in 2015, relateaza AFP…