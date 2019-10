Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ponta a luat o decizie in privința investirii Guvernului Orban, așa cum anunțase DC News inainte ca fostul premier sa intre la discuții cu Ludovic Orban. Acum este oficial: PRO ROMANIA nu voteaza Guvernul Orban. ”Nu vom vota Guvernul PNL!”, a zis Victor Ponta.

- „In ultimile zile, asistam la o dinamica foarte interesanta pe scena politica din Romania, insa socoteala de acasa nu se potrivește cu cea din targ. Totul e foarte volatil, se schimba de la o zi la alta. Majoritatea de la moțiunea de cenzura de saptamana trecuta nu mai e valabila si saptamana aceasta.…

- Guvernul PNL nu va avea sustinerea Pro Romania. "A fost o discuție foarte scurta, ca nu avem foarte multe de discutat. Discuțiile nu puteau sa avanseze in sensul ca vom susține guvernul, pentru ca noi nu susținem. Noi suntem un partid mic, dar avem un obiectiv mare și anume sa apararam social-democrația…

- Din sursele DCNews, Pro Romania e decis sa nu asigure nici cvorum pentru investitura Guvernului Orban I. Astfel, primul Guvern Orban are toate șansele fie sa pice, fie sa nu fie investit din lipsa de cvorum. Joi au loc negocierile intre Pro Romania și PNL. Astazi incep negocierile cu PMP,…

- Victor Ponta nu a dorit sa dezvaluie ce a discutat cu Klaus Iohannis, insa a subliniat ca PRO Romania nu va vota un guvern PNL. "Este normal sa va spuna Iohannis ce am discutat, a fost intre patru ochi. In rest, ce am spus public este valabil. Am facut un lucru bun ca am curmat suferinta guvernului.…

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, refuza sa spuna public ce a discutat cu președintele Klaus Iohannis privind constituirea unui guvern de tranziție.Citește și: Victor Ponta, APEL pentru vot NEGATIV pe proiectul de suflet al lui Dragnea și Valcov "Cred ca e normal ca domnul Iohannis…

- Președintele PMP, Eugen Tomac, a fost, luni seara, la Palatul Cotroceni, unde a discutat, alaturi de Klaus Iohannis, Calin Popescu Tariceanu, Victor Ponta și Ludovic Orban, despre viitorul Guvern. Ulterior, liderul PMP a facut precizari, la B1 TV, despre formarea noului guvern, alaturi de PNL și…

- La un an de la protestul diasporei va avea loc un nou miting pe 10 august in Piața Victoriei din București. Pe rețelele de socializarea curg indemnurile la manifestari violente ”cu furci și cu topoare”, iar mai multe figuri #rezist indeamna la revolta anti-PSD. Insa, mitingul pare a fi perfect pentru…