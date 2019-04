Stiri pe aceeasi tema

- Ieri a avut loc lansarea oficiala acandi-datilor PNL pentru alegerile europarlamentare din data de 26.05.2019, in judetul Dambovita. La eveniment au participat Ludovic Orban -Presedinte PNL, Rares Bogdan si Aurelian Cotinescu – candidati PNL pentru alegerile Europarlamentare, Virgil Guran, presedintele…

- Consultarile vor incepe la ora 15,00 cu reprezentantii PNL, la 16,00 urmand sa aiba loc cele cu USR, la 16,45 cu PMP, la 17,30 cu UDMR si la 18,15 cu grupul minoritatilor nationale. Vineri sunt programate consultarile cu reprezentantii PSD, de la ora 11,00, si cele cu ALDE, de la ora 12,00. Seful…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea a vorbit, in sedinta solemna a Parlamentului, despre nevoia unui pact politic, pe aparare. El a reactionat la discursul dur al presedintelui Klaus Iohannis, privind guvernarea PSD, si a precizat ca raspunsul va fi dat zilele urmatoare. ”Ar fi fost util…

- Grupul parlamentar PNL a depus luni, in plenul Senatului, motiunea simpla cu titlul "Justitia, victima sigura in mainile lui Toader", potrivit agerpres.ro.Citește și: Olguța Vasilescu il torpileaza pe Klaus Iohannis! Atac fara precedent "Va rugam sa dispuneti masurile necesare in vederea…

- Ludovic Orban, presedintele PNL, a comentat, vineri, in cadrul unei conferinte de presa organizata in municipiul Lugoj din judetul Timis, decizia presedintelui Klaus Iohannis de a organiza un referendum pentru justitie in 26 mai, deodata cu alegerile europarlamentare. "Dupa referendum se va…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, ca are consultari periodice cu președintele Klaus Iohannis și ca e ”convins ca acesta privește cu ochi buni” candidatura lui Rareș Bogdan din partea PNL la alegerile pentru Parlamentul European.„Am consultari perioadice cu domnul președinte pe teme…

- Presedintele social-democratilor, Liviu Dragnea, a afirmat duminica, la Conferinta extraordinara a organizatiei judetene a PSD Calarasi, ca Eduard Hellvig si presedintele Klaus Iohannis sunt cei care il sustin pe realizatorul de emisiuni la Realitatea TV, Rares Bogdan, pentru a intra in Partidul National…

- Liderul PSD Liviu Dragnea s-a lansat, duminica, intr-un atac la adresa partidelor de Opozitie, in special Pro Romania, a lui Victor Ponta si PLUS, al lui Dacian Ciolos, despre care a spus ca are avea legaturi cu serviciile. El nu i-a uitat nici pe liberali, si a afirmat ca prezenta lui Rares Bogdan…