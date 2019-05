Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a 29-a ediție a Festivalului Național de Teatru, care se va desfașura la București, intre 18 și 27 octombrie, va avea anul acesta o noua identitate vizuala, pe care ne bucuram sa v-o prezentam. Marina Constantinescu, Directorul Festivalului, a ales pentru ediția din 2019 o fotografie realizata…

- O autostrada importanta din Romania este aproape gata. A mai ramas puțin timp pana ce lucrarile lotului 3 al autostrazii Lugoj-Deva se vor finaliza. Este prima autostrada care va fi gata in anul 2019. Dupa finalizarea lucrarilor pentru lotul patru, autostrada va putea fi data in folosința incepand cu…

- USR - PLUS nu a reușit sa scoata prea mulți oameni in strada la mitingul de duminica, 5 mai. Lucrurile au mers puțin mai bine in cazul PNL. Crina Dobre, membra a Partidului Național Liberal, a transmis un mesaj in acest conext. ”Ne pare rau ca va dam peste nas cu mitingul vostru lamentabil.…

- Gigi Becali forțeaza aducerea lui Damjan Djokovic, mijlocașul croat al campioanei, care mai are contract cu CFR pana in iunie 2020. FCSB continua cautarile de fotbaliști pentru a se intari in perspectiva viitorului sezon. Dupa Belu și Oaida, vicecampioana trece la un nivel și mai ridicat și incearca…

- Este oficial. Dupa plecarea de la PRO TV, Costi Mocanu va colabora cu FRF și va fi consilier pentru zona de marketing, anunta Fanatik.Citește și: Ioan Mircea Pașcu, informație IN PREMIERA, dupa ce a fost exclus de pe lista PSD pentru P.E: 'Țineți pariu cu mine?' "In mod clar, nu voi…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu a postat, luni, pe Facebook, un pasaj dintr-un editorial publicat de Rareș Bogdan in 2012 in care actualul cap de lista PNL la europarlamentare vorbea despre „corupția” unor PDL-iști printre care Mircea Hava, actualmente locul 2 de pe lista liberalilor la alegerile din…

- cu privire la pachetul de masuri al Guvernului roman pe drepturile cetatenilor Ambasada britanica poarta discutii cu Guvernul de la Bucuresti cu privire la drepturile cetatenilor britanici din Romania dupa iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Ambasadorul Andrew Noble a spus: "Presedintele Klaus…

- Aurel Tamaș a divorțat de soția lui și acum a luat viața de la capat. Cantarețul de muzica de petrecere s-a mutat cu iubita sa, o domnișoara cu 31 de ani mai tanara. Aurel Tamaș, in varsta de 57 de ani, are o relație cu Eliza Ancau, in varsta de doar 26 de ani, absolventa a Facultatii de Stiinte Politice…