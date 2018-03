Stiri pe aceeasi tema

- Doi oameni au murit duminica si alti trei sunt in stare critica dupa prabusirea unui elicopter civil in apele East River, la New York, din cauze inca necunoscute, au informat surse oficiale citate de EFE.Aparatul, un model Eurocopter AS350, a inceput sa prezinte o serie de probleme si a cazut…

- Peste 2.200 de curse aeriene au fost anulate, miercuri, din cauza viscolului, pe Coasta de Est a Statelor Unite, informeaza postul CNBC. Cele mai multe curse aeriene anulate sunt pe aeroporturile din Boston, Philadelphia si New York. Administratia Aeronautica Federala (FAA) a comunicat…

- Copiii care traiesc doar alaturi de mame si seamana mult cu tatii lor sunt mai sanatosi decat copiii crescuti doar de mame si care seamana mai degraba cu acestea, conform unui nou studiu realizat de cercetatori de la Universitatea Binghamton din New York, informeaza Live Science. Studiul a identificat…

- "UiPath a luat o finantare serie B de 120 de milioane de dolari, runda care ii catapulteaza evaluarea peste 1 miliard de dolari", conform portalului. "Catapultare este cuvantul cheie aici: compania a luat ultima finantare in aprilie 2017, in valoare de aproximativ 30 mil. dolari, care a evaluat compania…

- Furtuna a afectat o zona ampla, intre statele Maryland la Massachusetts si este asteptata sa dureze pana la primele ore ale diminetii de sambata. Intensitatea sa a fost amplificata de un fenomen numit "bomba meteorologica", caracterizat printr-o scadere brusca a presiunii atmosferice.In…

- Peste 500 de oameni au murit in Siria, in ultimele 7 zile. ONU a decis incetarea focului pentru 30 de zile. Consiliul de securitate al ONU in unianimitate rezoluția care cere incetarea focului pentru 30 de zile in Siria pentru a da voie ajutoarelor sa soseasca in zona cu mancare și medicamente. In urma…

- Procurorul special Robert Mueller, care investigheaza amestecul Moscovei in alegerile prezidentiale din SUA, investigheaza eforturile lui Jared Kushner, ginerele presedintelui Donald Trump, de a atrage capital strain, inclusiv rus si chinez, pentru afacerile sale imobiliare, in timpul perioadei de…

- O bunica a reușit sa inspire 12 oameni sa-și doneze organele, dupa ce și-a dat un rinichi unui strain. O bunica din SUA a donat un rinichi unui strain pentru a comemora moartea unui prieten. Gestul ei de bunatate a inspirat alți 12 oameni sa-și doneze organele. Vezi galeria foto + 4 + 4 Christine Graf,…

- Jucatorii de tenis Sam Querry (SUA) si Kevin Anderson (Africa de Sud) isi vor disputa finala turneului ATP de la New York, turneu dotat cu premii totale de 668.460 dolari. In semifinale, Querry, cap de serie nr.2, a trecut de francezul Adrian Mannarino (N.4) in trei seturi, 6-7 (5/7),…

- Expozitia de fotografie a Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, Romania: "Evolutie - 100 ani", parte din seria evenimentelor de sarbatorire a Centenarului Marii Uniri, a fost inaugurata marti, la sediul Organizatiei Natiunilor Unite din New York, ocazie cu care presedintele Adunarii Generale a ONU,…

- Ahmad Khan Rahimi, barbatul care a detonat bombe artizanale in New York si New Jersey in 2016, a fost condamnat la inchisoare pe viata, informeaza news.ro.Barbatul a ranit 30 de persoane atunci cand a detonat o bomba in Manhattan. Cetateanul american nascut in Afghanistan, care a fost…

- Saptamana Modei de la New York a fost coplesita de incantare de spectacolul oferit de doua case de moda latino-americane: Oscar de la Renta, infiintata de emblematicul designer dominican care a murit in 2014, si creatoarea de moda Carolina Herrera, care a predat stafeta conducerii firmei sale la incheierea…

- Industria solara din Statele Unite a pierdut aproximativ 10.000 de locuri de munca anul trecut, condusa de piete mature precum California si Massachusetts unde numarul de panouri solare au intalnit o crestere mai slaba in 2017, potrivit Reuters. Este pentru prima data cand angajarile din…

- Adelina Pestritu a plecat in America, mai precis la New York, acolo unde urmeaza sa mearga la o intalnire cu celebrul Philipp Plein. "Deci, vreau sa va spun ca iubesc orasul asta. Sunt indragostita maxim de el, m-as muta oricand in New York. Bine, si in Miami, e un pic mai cald decat aici.…

- Odata cu actiunile de pe Wall Street, care au inregistrat cresteri puternice marti, dupa o sedinta cu fluctuatii mari, si bursele din Asia incep sa isi revina la normal. Actiunile japoneze si-au revenit, cu o crestere de 3,1-, dupa ce marti inregistrasera o pierdere de 4,4-. Miercuri, indicele japonez…

- Membrii din staff-ul lui Donald Trump s-au mobilizat rapid si si-au pregatit discursurile pentru TV, dupa ce indicele bursier Dow Jones a inregistrat, luni, cea mai mare scadere din vara anului 2011. Casa Alba il apara pe Trump. "Preocuparea presedintelui se axeaza pe fundamentele…

- Echipa din Gruia s-a impus prin golurile marcate de fundasul brazilian Paulo Vinicius (45), cu capul în urma unei lovituri de colt, si de Sebastian Mailat (59), cu un sut din întoarcere din interiorul careului. CFR a ratat un penalty, prin argentinianul Juan Culio, în min.…

- "Nu cred așa ceva", a fost prima reacție a noului ministru al Turismului, Bogdan Trif, atunci cand a aflat de la reporterul Profit.ro ca site-ul romania.travel nu mai funcționeaza. In scurt timp, insa, a revenit cu o declarație in care a explicat ce se intampla cu portalul oficial de turism al Romaniei.…

- Cand nu se afla in vizite de stat, in turnul din New York care-i serveste drept casa sau la clubul de golf din Bedminster (New Jersey), Donald Trump isi petrece majoritatea timpului sau la Mar-a-Lago. Deplasarile sale la aceasta resedinta din Palm Beach (Florida) au devenit atat de frecvente, incat…

- Kendrick Lamar si Bruno Mars se numara printre primii laureati ai serii Grammy, castigand premii la categorii ce nu au fost incluse in spectacolul de gala televizat, ce dureaza 3 ore si este dedicat celei mai bune muzici a momentului, conform Reuters. Lamar a castigat…

- Ne uitam cu toții la televizor, mai ascultam un radio, o chestie etc. Tot auzim despre mareția Germaniei, despre a doua economie a Uniunii Europene, despre rigoarea/rigurozitatea nemțeasca, tra-la-la și iar așa. Am avut oportunitatea sa trag o tura pana-n Frankfurt zilele astea. Știam țara, știam…

- Actorul Macaulay Culkin a povestit recent despre copilaria lui expusa in fața blițurilor papparazzilor, dar și adevarul despre relația pe care a avut-o cu Regele Pop, Michael Jackson și fiica acestuia, Paris. Citește și: Angelina Jolie vs Jennifer Aniston. Cine saruta mai bine? Gerald Butler raspunde.…

- Un roman a fost prins in mijlocul unui atac armat, in inima New York-ului. A fost impuscat in spate, dupa ce un individ a deschis focul in apropiere de Empire State Building. Tanarul se plimba prin oras, cand glontul l-a atins. Alti doi barbati au fost raniti.

- *Ca la domnul Cozmin Gușa se poate aplica oricand zicala romaneasca, ușor modificata, ”ce-i in gușe și-n capușe” – in sensul ca un om care a facut sluj și pe langa Nastase, și pe langa Basescu nu poate fi decat dupa chipul și asemanarea unor capușe, știam. Ceea ce nu știam ca e distinsul ”analist,…

- Dupa ce, in urma cu 8 ani, Jane Fonda a fost diagnosticata cu cancer mamar și a trecut printr-o operație de extirpare a tumorii, iata ca o alta veste cumplita s-a abatut asupra celebrei actrițe. Jane Fonda, in varsta de 80 de ani, a fost, din nou, diagnosticata cu cancer, de aceasta data cu cancer…

- Inspirandu-se din argumente avansate de detractori ai ordinului executiv antiimigratie ce viza intr-o prima etapa doar tari majoritar musulmane, detinutii au citat in plangerea lor postarile pe Twitter si alte declaratii ale miliardarului, care demonstreaza, in opinia lor, prejudecatile sale anti-islam.Ei…

- Vlad Petreanu a scris despre modul frumos in care a fost tratat, ca strain, in New York. El a povestit și o situație din Romania: ”Acestea sunt cele trei intamplari din New York care mi-au amintit, de fiecare data, de o scena de acum cațiva ani din București, de pe Calea Dorobanților, chiar in fața…

- Diddy s-a razgandit din nou: si-a schimbat numele in Love, desi cu putin timp in urma spunea ca a glumit cand a spus ca va face asta. Rapper-ul in varsta de 48 de ani – pe numele real Sean Combs – a anuntat, in noiembrie, pe retelele de socializare, ca vrea sa i se spuna […]

- Un tanar cu probleme psihice a impins pe sinele metroului un batran, acesta pierzandu-si viata in urma unui stop cardiac.Incidentul s-a produs in stația de metrou Jay St. / Metro Tech din Brooklyn, New York.

- Oksana Zaharov, in varsta de 56 de ani din Edgewater, New Jersey, a declarat reprezentantilor Loteriei din New York ca vanzatorul de la un magazin din Manhattan i-a oferit din greseala un bilet razuibil in valoare de 10 dolari in locul unuia de 1 dolar.''Cand vanzatorul mi-a dat biletul…

- Cea mai scumpa ceașca de cafea se vinde în New York cu 18 dolari. Licoarea aromata este facuta din boabe arabica, importate din Panama. Extrem de costisitoare sunt însa și cele doua aparate în care se rasnesc boabele prajite, apoi și se fierb: mașînariile costa…

- "Marele Mar" cum este "poreclit" NY nu a dezamagit asteptarile, gerul patrunzator si temerile legate de atentate teroriste au fost suportate stoic si cu placere, gratie si celor 7,5 milioane de dolari cheltuiti pentru a asigura securitatea la sfarsit de an a orasului. Inca de dimineata cetateni obisnuiti…

- Inainte de a trece in noul an 2018, cantareata Feli Donose a vorbit pe larg despre cum a fost ultimul an pentru ea. Artista și-a deschis sufletul și a spus tot despre viața ei! Intr-o postare de pe Facebook, in care și-a deschis sufletul și a povestit despre cum a fost anul 2017, care tocmai a trecut,…

- Vremea rece a pus stapanire pe o mare parte din nordul Statelor Unite. In jurul bancilor si copacilor s-au format diverse forme de gheta. Intre timp, o parte din lacul Erie din New York, a inghetat din cauza temperaturilor extrem de joase.

- 12 oameni, printre care si un copil, au murit, iar alti patru oameni au fost raniti, intr-un incendiu care a izbucnit intr-o cladire din New York. Interventia pompierilor a fost dificila din cauza temperaturii extrem de scazute.

- Jose Maria Marin, fost presedinte al Federatiei Braziliene de Fotbal, si Juan Angel Napout, fost presedinte al federatiei din Paraguay si al confederatiei sud-americane, Conmebol, au fost gasiti vinovati de coruptie de juriul unui tribunal din New York, in dosarul FIFAGate, in care primele arestari…

- De la Hodmezovasarhely la New York. Și de la locul 538 la 59. Acesta este traseul incredibil al Mihaelei Buzarnescu in 2017, dupa ce ani buni s-a chinuit cu dureri la genunchi. "Nu mai am rabdare sa fiu desfacuta precum un cub, ca sa se vada ce e inauntru, in genunchi, care e problema". E ceea ce spunea…

