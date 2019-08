Stiri pe aceeasi tema

- Medicii legisti au facut publice rezultatale expertizelor efectuate asupra ramasitelor osoase gasite in padure. Ei confirma a doua victima a lui Gheorghe Dinca, dar au descoperit ca acestea nu aparțin Alexandrei Maceșanu ci unei alte fete, posibil Luiza. Potrivit raportului legistilor, ramasitele osoase…

- Informații bomba apar cu fiecare zi in cazul Caracal. Anchetatorii au avut o surpriza de proporții in timpul percheziției informatice efectuata in telefoanele lui Gheorghe Dinca. In agenda terminalului, specialiștii au gasit numarul de telefon al polițistului care l-a convins pe Dinca, a doua zi dupa…

- Desfașurare impresionanta la Caracal, unde Gheorghe Dinca a fost preluat de trupele speciale și dus intr- un loc indicat de el, unde susține ca ar exista mai multe ramașițe umane de la o alta victima, probabil Luiza Melencu, fata disparuta din luna aprilie. Impreuna cu zeci de anchetatori, cațiva membri…

- O saptamana de speranțe se termina cu o veste cumplita. Alexandra a fost ucisa cu bestialitate de monstrul din Caracal și incinerata, anunța Antena 3. Raportul IML a fost finalizat. ADN-ul ramașițelor din butoiul metalic se potrivește cu cel al Alexandrei. Cu puțin timp ca raportul sa fie finalizat,…

- Institutul National de Medicina Legala a transmis in cursul zilei de vineri catre DIICOT – Structura Centrala raportul de expertiza medico-legala antropologica privind examinarea materialului osos si dentar. Fragmentele osoase si dentare identificate in urma perchezitiei domiciliare efectuate la data…

- Expertizei antropologica a ramațișelor de oase gasite in curtea lui Gheorghe Dinca este gata. Rezultatul indica fara dubiu ca acestea provin de la o fata mica de statura cu varsta cuprinsa intre 12 și 17 ani. Specialiștii de la INML lucreaza inca la expertiza genetica. Aceasta este cruciala pentru aflarea…

- Procurorul care a dispus sa nu se intre in casa ciminalului din Caracal pana la ora 6, Cristian Ovidiu Popescu, a fost suspendat din funcție. El a fost chemat azi la CSM dupa ce Inspectia Judiciara a dispus inceperea cercetarii disciplinare a procurorului Popescu pentru exercitarea functiei cu grava…

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, a publicat in cursul nopții, pe pagina sa de Facebook raportul oficial al poliției, in care se arata cum s-a desfașurat minut cu minut cazul nepoatei sale din momentul anunțului dispariției și pana la descinderea poliției in casa lui Gheorghe Dinca.…