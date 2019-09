Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul Partidului Puterii Umaniste la alegerile prezidențiale, Ioana Bruynseels, a comis o gafa și a spus ca Romania este partener in NATO cu Rusia și trebuie sa continuam exercițiile bilaterale.Citește și: Ponta PROFEȚEȘTE: Dancila o sa ia 1,2 milioane de voturi la prezidențiale „Nu…

- Viorica Dancila a fost intrebata, duminica, la Ploiesti, despre acuzatiile aduse de Gabriela Firea in legatura cu desemnarea candidatului pentru alegerile prezidentiale si a spus ca isi va spune parerea in cadrul partidului. „Nu am sa fac eu ceea ce dezaprob la doamna Firea. Consider ca cea…

- Ramona Bruynseels, fosta șefa de promoție de la Facultatea de Drept „Dimitrie Cantemir” Cluj-Napoca și masteranda la aceeași facultate este singura femeie care candideaza la președinția României în noiembrie 2019. Din decembrie 2018, Ramona Ioana Bruynseels, candidata…

- Partidul Puterii Umaniste (social-liberal) si-a ales sambata, in congres, noua conducere si si-a desemnat candidatul la alegerile prezidentiale din toamna acestui an. Ramona Ioana Bruynseels a fost desemnata candidat al PPU la alegerile prezidentiale, ea fiind votata in unanimitate pentru aceasta…

- Ramona Ioana Bruynseels, candidata la alegerile prezidențiale din partea Partidului Puterii Umaniste este consilier de stat pentru mediul de afaceri in aparatul de lucru al premierului Viorica Dancila. Avand un...

