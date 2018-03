Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Gheorghe a plecat astazi pentru totdeauna dintre noi. Cunoscutul om de radio si televiziune a fost incinerat la crematoriul Vitan Barzesti din Capitala. Familia, dar si zeci de prieteni, colegi, cunoscuti si necunoscuti au venit sa-si ia ramas bun de la vocea unei generatii.

- Fosta sotie a lui Andrei Gheorghe a facut dezvaluiri la Antena 3 despre cum era omul de radio, decedat zilele trecute la doar 56 de ani. Jurnalistul a fost incinerat astazi, aceasta fiind dorinta sa, dorinta pe care familia a vrut sa i o respecte. Intr un interviu acordat in exclusivitate pentru Antena…

- A fost o zi neagra pentru rudele și apropiații lui Andrei Gheorghe. Cunoscutul jurnalist a fost incinerat in aceasta dimineața Crematoriul Vitan-Barzești din București. Dupa ce cunoscuții au parasit incaperea, a fost lansata o declarație care ar putea starni nemulțumiri in randul reprezentanților Bisericii…

- Andrei Gheorghe a fost, astazi, incinerat, iar familia i-a respectat acestuia ultima dorinta. Chiar daca se stia ca in momentul in care va urma sa fie incinerat nu se va face nicio slujba religioasa, in cele din urma un preot a ajuns la Crematoriul Vitan Barzesti din Bucuresti.

- Andrei Gheorghe ar fi ținut legatura cu o femeie, fosta eleva, care i-a ramas prietena și confesoara. Acesteia, el i-a trimis un SMS cu puțin timp inainte sa-și gaseasca sfarșitul. Femeia a dezvaluit mesajul textului in cadrul unei emisiuni de la Antena Stars. Andrei Gheorghe, incinerat fara…

- Trupul neinsuflețit al omului de radio și de televiziune va fi incinerat sambata, la ora 10.00, la crematoriul Vitan Barzești, fara slujba de inmormantare ori de pomenire, intrucat Biserica Ortodoxa nu este de acord cu aceasta practica, dar o respecta.

- Biserica Ortodoxa a anuntat ca respecta decizia fiecarui om, dar nu va participa si nu va oficia nicio slujba de inmormantare sau de pomenire.Intr-o interventie in cadrul unei emisiuni de televiziune un cunoscut preot ortodox a precizat faptul ca ”Biserica Ortodoxa Romana respecta intotdeauna…

- Trupul lui Andrei Gheorghe va fi incinerat sambata la ora 10.00 la crematoriul Vitan Barzesti. Intr-o interventie in cadrul unei emisiuni de televiziune un cunoscut preot ortodox a precizat faptul ca "Biserica Ortodoxa Romana respecta intotdeauna «decizia fiecarui om», insa, in conformitate cu propriile…

- Familia lui Andrei Gheorghe a decis ca jurnalistul, gasit mort in vila sa din Pipera luni seara, sa fie incinerat, iar ceremonia va avea loc sambata dimineața, la ora 12.00, la Crematoriul Uman ”Vitan Barzești” din București. Se pare ca jurnalistul suferea de niște afecțiuni despre care nu știau…

- O informație de ultima ora zguduie din temelii opinia publica. Se pare ca regretatul Andrei Gheorghe nu se afla in propria casa atunci cand a murit. Informația a fost relatata și argumentata de postul de televiziune Realitatea TV. Conform sursei citate, Andrei Gheorghe se afla in casa unei vecine, intr-adevar,…

- Oana Pellea a avut o reacție acida pe contul sau de Facebook dupa moartea lui Andrei Gheorghe. Actrița a rabufnit vizavi de situația in care se afla regretatul jurnalist. Oana Pellea, fiica regretatului actor Amza Pellea, a acuzat acele persoane care, cu toate ca aveau posibilitatea, nu i-au oferit…

- Oana Roman este revoltata de atitudinea preoților care au ținut sa anunțe ca ei nu vor fi prezenți la incinerarea lui Andrei Gheorghe. Jurnalistul nu și-a dorit sa fie inmormantat, iar familia i-a respectat dorința. Vedeta a marturisit ca este oripilata de atitudinea preotului care a ținut sa vorbeasca…

- O fotografie-portret cu Andrei Gheorghe a fost adusa la Galeria Mobius, din strada Mendeleev D.I. nr. 2, sector 1, București. Cei care iși doresc sa ii aduca un ultim omagiu jurnalistului o pot face inclusiv maine. Sambata, la ora 10:00, el va fi incinerat, așa cum și-a dorit. Cancan.ro, site-ul numarul…

- Fosta soție a lui Andrei Gheorghe, Petruța, a oferit detalii despre ceremonia funerara a regretatului jurnalist. Andrei Gheorghe a murit la 56 de ani , trupul sau neinsuflețit fiind descoperit la reședința sa din Voluntari in data de 20 martie. Celebrul om de radio nu va avea parte de o inmormantare…

- Andrei Gheorghe a fost, fara indoiala, un om cu inteligenta cu mult peste medie! Si tocmai acest lucru i-a adus mai multe antipatii decat simpatii. Jurnalistul citea zilnic, avea logica, spontaneitate, insa modul in care se exprima i-a adus o gramada de scandaluri. Andrei Gheorghe nu se dezminte nici…

- "Acum Biserica Ortodoxa respecta decizia fiecarui om. Biserica Ortodoxa are un mesaj, dar nu impune nimanui acest lucru. Biserica nu poate sa refuze dorinta acestui om, dar nu va participa. Invatatura bisericii ortodoxe refuza incinerarea. Niciun preot nu poate participa la un ceremonial de incinerare,…

- Anastasia, fiica biologica a lui Andrei Gheorghe, a facut un apel catre presa prin care a cerut sa-i fie respectata intimitatea, iar imaginile cu tatal sau mort sa fie eliminate din mediul online. Din pacate, aseara, 20 martie, mai multe site-uri din Romania au difuzat imagini explicite cu trupul neinsuflețit…

- Potrivit unei declaratii din 2010, jurnalistul detinea mai multe terenuri, o casa si obiecte de arta. Andrei Gheorghe a fost pentru o scurta perioada consilier pe probleme de comunicare in ministerul Finantelor in anul 2010 si la acel moment conform legii a fost nevoit sa publice declaratia de avere.…

- Trupul neinsufletit al jurnalistului Andrei Gheorghe va fi depus, joi si vineri, la Galeria Mobius din Capitala, urmand ca incinerarea acestuia sa aiba loc sambata, la Institutul de Medicina Legala "Mina Minovici". "Va puteti lua ramas-bun de la Andrei Gheorghe, joi 22 martie si vineri 23 martie, la…

- Familia lui Andrei Gheorghe, decedat la varsta de 56 de ani, a decis sa ii respecte acestuia dorinta de a fi incinerat. De asemenea, o alta dorinta a jurnalistului a fost ca trupul sau sa nu fie expus nicaieri inainte de incinerare. Astfel, cei care doresc sa ii aduca un ultim omagiu pot veni de joi…

- S-a asternut linistea in lumea radioului romanesc. Andrei Gheorghe s-a stins la 56 de ani. Iar prima concluzie a legistilor este ca a murit de inima. A facut infarct. Și a fost gasit fara suflare in propria locuința, la 12 ore dupa deces.

- Fosta soție a lui Andrei Gheorghe a decis ca jurnalistul, gasit mort in vila sa din Voluntari, sa fie incinerat. Ceremonia va avea loc sambata dimineața, la ora 12.00, la Crematoriul Uman ”Vitan Barzești” din București. Astfel, familia realizatorului de emisiuni radio respecta dorința lui Andrei care,…

- Petruța Gheorghe, fosta soție a realizatorului TV și radio Andrei Gheorghe, a vorbit despre funeraliile ce vor urma. Andrei Gheorghe a murit, iar familia dorește sa-i respecte ultimele sale dorințe.

- Potrivit ultimelor informatii, jurnalistul Andrei Gheorghe va fi incinerat! Desi nu parea, realizatorul Andrei Gheorghe era un om credincios. Cu toate acestea, familia lui a luat hotararea de a-l incinera! Andrei Gheorghe a murit. Primele concluzii ale medicilor legisti in urma autopsiei.…

- Din motive personale, familia lui Andrei Gheorghe a decis sa ridice maine trupul omului de radio de la IML ”Mina Minovici”. Ținand cont de anumite dorințe ale jurnalistului expuse in timp, in anumite discuții, rudele acestuia vor decide daca trupul lui Andrei va fi inmormantat sau va fi incinerat. Autopsia…

- Andrei Gheorghe a fost tranportat noaptea trecuta la IML, pentru efectuarea unei autopsii. Jurnalistul a fost gasit mort in casa, in baia din locuinta sa. Marti, in jurul pranzului, necropsia lui Andrei Gheorghe a fost incheiata si potrivit unor surse neoficiale, doctorii inca nu pot stabili un verdict…

- Andrei Gheorghe și-a presimțit sfarșitul!?! Cu exact o luna inainte sa inceteze din viața, cunoscutul realizator de emisiuni a facut public un mesaj care i-a facut pe mulți acum sa se intrebe daca nu cumva el a simțit ca va muri curand. Rudele, prietenii, colegii de munca și fanii sunt in stare de șoc.…

- Andrei Gheorghe va fi incinerat, potrivit ultimelor informații legate de realizatorul radio-TV. Jurnalistul era un om credincios, in ciuda aparențelor. El dezvaluia intr-un interviu ce ii cerea lui Dumnezeu. „Sunt un sceptic, sunt aici de atata amar de vreme, nu m-ai prins niciodata contrazicandu-ma.…

- "Mai multe personalitati importante vor avea parte de un sfarsit tragic", spunea clarvazatoarea, potrivit b1.ro. Citeste si Andrei Gheorghe a murit. Ultimele imagini cu omul de radio si televiziune VIDEO PAPARAZZI Jurnalistul a fost gasit luni seara, fara suflare, in locunta sa din…

- Andrei Gheorghe a murit. Jurnalistul Andrei Gheorghe, 56 de ani, a fost gasit mort ieri noapte, în baia locuinței sale din Voluntari, de un barbat care avea grija de casa lui. Apelul la 112 a fost dat la ora 22:15.

- Katarina Dyer, fiica vitrega a lui Andrei Gheorghe, a facut o gluma macabra pe Facebook in timp ce realizatorul radio-TV era gasit mort. Katarina nu aflase inca de moartea tatalui ei vitreg. Andrei Gheorghe a murit luni (19 martie) in urma unui stop cardio-respirator. Jurnalistul avea doar 56 de ani.…

- Politistii din Ilfov au deschis dosar de moarte suspecta in cazul lui Andrei Gheorghe, avand in vedere ca jurnalistul avea 56 de ani. Andrei Gheorghe a fost gasit mort luni seara la domiciliul sau din localitatea Voluntari si urmeaza ca Serviciul de medicina legala sa stabileasca cauza decesului. Potrivit…

- Viata lui Andrei Gheorghe poate fi povestit intr-o carte cu multe file. S-a nascut in Rusia, mai exact in Lipetk, avand tata roman si mama rusoaica. A crescut apoi in Romania, unde a studiat la Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Limbi și Literaturi Straine.

- Fosta soție a lui Andrei Gheorghe, mesaj cutremurator dupa moartea acestuia. Petruța Gheorghe a scris pe contul de socializare cateva cuvinte pentru cel care i-a fost soț. Cei doi au divorțat in urma cu trei ani, insa au fost extrem de discreți. Petruța Gheorghe, a scris un mesaj emoționant. Ea are…

- Andreea Berecleanu, in stare de șoc dupa moartea lui Andrei Gheorghe. Toți cei care l-au cunoscut și apreciat pe omul de radio și televiziune sufera cumplit dupa dispariția fulgeratoare a acestuia. Andrei Gheorghe a murit la varsta de 56 de ani. Fostul realizator a fost gasit mort in locuința sa din…

- La doar 56 de ani, cunoscutul realizator de radio și televiziune Andrei Gheorghe, lasa in urma sa o cariera media impresionanta. Ultima oara cand s-a auzit in FM a fost la București FM unde confirma, din nou, ca marea sa pasiune a fost și a ramas radioul.

- Andrei Gheorghe a fost casatorit de doua ori, insa ambele mariaje au eșuat. El a divorțat de a doua soție, in 2015, insa a ramas in relații bune cu aceasta, dar și cu ai sai copii. Andrei Gheorghe a murit la varsta de 56 de ani Cine a fost Andrei Gheorghe. Fostul om de televiziune a murit la 56 de ani…

