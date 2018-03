RAEDPP Constanta organizeaza licitatie pentru intretinerea cladirilor, a pietelor si a parcurilor de distractie (document)

Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andreildquo; Constanta cauta o firma care va presta servicii de spalare, dezinfectie, uscare si calcare a inventarului moale. In acest sens, va fi organizata si desfasurata o procedura de achizitii publice pentru atribuirea "Servicii de spalare, dezinfectie,…

- Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral scoate la licitatie contractul "Servicii de pregatire pentru sezonul estival 2018 a plajelor litoralului Marii Negre aflate in administrarea ANAR ABADLldquo;, in valoare estimata de 409.776,98 de lei. Societatile interesate de acest contract vor depune…

- Avand in vedere avertizarile meteorologice si codurile instituite pe raza judetului Constanta, incepand cu data de 26.02.2018 si pana in prezent, precum si fenomenele meteorologice extreme, ce au afectat activitatea multor agenti economici, CCINA Constanta reaminteste firmelor constantene ca exista…

- Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale Transgaz SA Medias intentioneaza sa modernizeze reteaua de date LAN si reteaua electrica de alimentare a echipamentelor TI TC de la sediile din Bacau si Constanta. Contractul de achizitie publica "Servicii de proiectareldquo; cuprinde doua loturi si are…

- Ministerul Educatiei Nationale va organiza si desfasura o procedura de achizitii publice pentru atribuirea contractului "Servicii de supraveghere dirigentie de santier a lucrarilor de constructii pentru gradinitele cuprinse in Proiectul Reforma Educatiei Timpurii in Romania trei loturi ldquo;, in valoare…

- Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, in conformitate cu prevederile art. 14, alin. 2 si ale art. 27, alin. 1 din Legea nr. 101 2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune…

- Un autoturism marca Porsche Panamera a fost sustras din fata locuintei proprietarului, de pe strada Dragoslavelor, municipiul Constanta. Proprietarul a anuntat imediat furtul.Masina a fost depistata si oprita pe bulevardul I.C.Bratianu de catre agentii de politie Mutalap Zafer si Nitu Alexandru. Suspectul…

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andreildquo; Constanta a anuntat cui i a atribuit contractul "Servicii de curatenie si dezinfectieldquo;, in valoare 494.514 lei. Castigatorul contractului este societatea Clean Prest Activ SRL. Achizitia a fost atribuita prin negociere fara anunt de…

- Incepand cu 1 martie 2018, agentii economici constanteni vor scoate din conturi mai multi bani pentru taxa de salubrizare, care are trei componente: colectare, transport si depozitare. Compania Polaris M Holding SRL este obligata sa majoreze tariful practicat pentru colectarea, transportul si depozitarea…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca AJOFM Constanta anunta organizarea si desfasurarea unei proceduri publice pentru atribuirea contractului "Servicii de paza umana, monitorizare si interventie, service si mentenanta la sistemele de alarmareldquo;, in valoare estimata fara TVA de 25.600…

- Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta CN APMC este gata sa plateasca circa 19.350.000 de lei pentru achizitia de electricitate. Contractul care va fi scos la licitatie consta in furnizare de energie electrica la inalta, medie si joasa tensiune la 9 puncte de consum, conform…

- Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta CN APMC a publicat pe SEAP numele societatii care se va ocupa de salubrizarea cailor publice si pietonale, a platformelor de circulatie, a spatiilor verzi amenajate si a terenurilor pe care sunt amplasate liniile CF ale autoritatii portuare.…

- Ministerul Apararii Unitatea Militara 02192 Academia Navala "Mircea cel Batranldquo; Constanta va scoate din conturi circa 249.100 de lei pentru reparatii in arborada navei scoala "Mircealdquo;. Societatile interesate de acest contract vor depune ofertele de participare pana pe data de 26.03.2018, ora…

- Primaria Comunei Corbu, judetul Constanta, a atribuit un contract de servicii in valoare de 54.150 lei fara TVA . Firma care se va ocupa de lucrarile de modernizare este Peiesi SRL.Potrivit licitatiapublica.ro, denumirea contract este : servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului…

- Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta CN APMC anunta organizarea unei proceduri publice pentru atribuirea contractului "Lucrari de intretinere a drumurilor din incinta portuara, a drumurilor cu regim de autostrada si platforme de circulatie cu imbracaminte din asfalt din…

- In perioada 05.02.2018 06.02.2018, politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala au actionat pe raza municipiului Constanta, in scopul verificarii prevederilor legale privind respectarea avizului program de functionare emis de autoritatea publica locala, respectarea legalitatii executarilor…

- Camera Deputatilor achizitioneaza servicii pe baza de abonament pentru transcrierea emisiunilor de televiziune de tip talk-show, precum si servicii de asigurare facultativa in cazuri de avarii, distrugere, furt sau alte evenimente (CASCO). Citeste si: Ministrul Energiei da SEMNALUL: 'Hai…

- Garda de Coasta a atribuit un contract de prestari servicii unei societati bucurestene. Valoarea contractului este de 132.800 lei.Obiectul contractului : "contractul este de prestari de servicii, constand in asigurarea obligatorie de raspundere civila auto RCA a intregului parc de autovehicule apartinand…

- S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta SA a atribuit un contract de "reparatii sediu operational si TWR". Firma castigatoare este Sade Global SRL. Valoarea contractului, fara TVA, este de 120.820,5 lei.Despre societatea castigatoareSocietatea Sade Global SRL a fost inregistrata…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera scoate la licitatie contractul de achizitie publica pentru "Servicii de reparare si de intretinere a navelorldquo;, in valoare estimata fara TVA cuprinsa intre 1.793.950 de lei si 7.641.050 de lei. Potrivit anuntului de participare, se va incheia un acord…

- Consiliul Judetean Cluj a facut o acțiune de salubrizare a zonei turistice ”Lac Tarnita”, situata pe drumul judetean DJ 107P Somesul Rece – Somesul Cald, în cursul zilei de luni, 22 ianuarie. Scopul acestei operațiuni l-a reprezentat colectarea…

- 10 tone de gunoi au lasat clujenii dupa ei pe drumul dinspre Tarnita FOTP Tone de gunoi au fost stranse de pe marginea drumul judetean DJ 107P Somesul Rece – Somesul Cald, din zona turistica „Lac Tarnita”. Actiunea apartine Consiliului Judetean si s-a desfasurat in cursul zilei de luni, 22 ianuarie…

- Anunț S.C. Lucrari Drumuri și Poduri Dambovița S.A. organizeaza in data de 05.02.2018, ora 11:00, licitație competitiva avand ca obiect “Inchiriere utilaje pentru construcții cu operator”: Lot 1 – Buldoexcavator cu cupa normala și cupa trapezoidala, 700 ore de functionare; Lot 2 – Buldoexcavator…

- Consiliul Judetean achizitioneaza servicii de expertizare tehnica a unor imobile aflate in domeniul public al judetului Constanta. Mai exact, se cauta servicii de expertizare tehnica in vederea demolarii unor corpuri ale imobilului SOTRM Eforie Sud sectie exterioara a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta…

- Ministerul Apararii Unitatea Militara 02192 Academia Navala "Mircea cel Batranldquo; Constanta scoate din conturi 87.008,4 lei pentru reparatii la Nava scoala "Mircealdquo;. Serviciile se desfasoara pe doua loturi, astfel: lot 1 servicii reparatii reductor de turatie linie axiala la Nava scoala "Mircealdquo;;…

- Teatrul National de Opera si Balet "Oleg Danovski" Constanta organizeaza la sediul teatrului concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante de sef serviciu Contabilitate. Conditii de participare: are experienta profesionala in domeniul de referinta economic de minimum 10 ani; are experienta de…

- Autobuzele RATC Constanta 5 40 si 2 43 care circula pe bulevardul 1 Mai sunt oprite in zona Spitalului Militar de politistii de la Politia Locala.Agentii, impreuna cu jandarmii, verifica constantenii fraudulosi care circula fara bilet. Calatoiri sunt coborati din autobuz si amendati. ...

- In urma apelului initiat de consilierii judeteni PNL Bogdan Bola si Stelian Gima, mai multe primarii din judetul Constanta au raspuns pozitiv si au comunicat problemele cu care se confrunta localitatile lor in ceea ce priveste distributia curentului electric. Demersul alesilor judeteni, pornit la sfarsitul…

- Una dintre cele mai importante handbaliste ale Romaniei dupa 2000, Narcisa Lecusanu a hotarat sa o ajute pe fosta ei colega de la echipa nationala, Gabriela Artene, care a fost diagnosticata, de curand, cu o tumoare glomica la urechea dreapta.

- Regia Autonoma Exploatarea Domeniului Public si Privat RAEDPP si a prezentat raportul de activitate. Nu din anul precedent, asa cum era de asteptat, ci din 2016. Referitor la vanzarile pe imobile, instrumentate si in evidentele financiar contabile din anul 2016, figureaza vanzari perfectate conform…

- Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta cumpara servicii de radiologie si imagistica radiologie, tomografie computerizata si rezonanta magnetica nucleara, in valoare estimata de 3.250.000 de lei fara TVA. Obiectul contractului il constituie achizitia serviciilor de radiologie si imagistica pentru…

- In weekend ul recent incheiat, politistii constanteni au asigurat masurile de ordine si siguranta publica desfasurate pe raza judetului, in localitati precum Constanta, Medgidia, Cernavoda, Cogealac, Fantanele, Hirsova, Nicolae Balcescu si Targusor, acolo unde au fost organizate ceremonii religioase…

- Tentativa de furt noaptea trecuta la un hypermarket din Navodari. Doi indivizi au smuls usile de acces si au legat aparatul pay point cu o franghie. In acel moment insa au fost surprinsi de agentii unei firme de paza. Hotii au reusit sa scape dupa ce au fugit cu un autoturism. Avand in vedere metoda…

- Universitatea Maritima din Constanta a atribuit, recent, un contract de servicii de paza si protectie, monitorizare si interventie. Potrivit licitatiapublica.ro, obiectul contractului consta in servicii specializate de insotire transport valori, in conditiile Legii nr. 333 2003 republicata privind paza…

- Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta anunta organizarea si desfasurarea unei proceduri publice pentru atribuirea contractului Servicii de evaluare bunuri, in valoare estimata de 116.500 de lei, fara TVA. Contractul de achizitie are doua loturi: Lot 1 Servicii de evaluare…

- SNTFC CFR Calatori SA va achita circa 341.250 de lei pentru achizitia serviciilor de paza a obiectivelor, bunurilor si valorilor apartinand SRTFC Constanta la SELC Medgidia. Societatile intesate de acest contract vor depune ofertele de participare pana pe data de 22.01.2018, ora 16:00, umrand ca acestea…

- Scoala Gimnaziala "A. Ghencea" Sacele organizeaza concurs, in baza H.G. nr. 286 2011 si H.G. nr. 1027 2014, la sediul din sacele, str. Cetatea Histriei nr. 21, judetul Constanta, in data de 22.01.2018, ora 9.00, proba scrisa, in data de 23.01.2018, ora 9.00, proba practica, iar la ora 12.00, interviul…

- Administratia Judeteana a Finantelor Publice Constanta, prin Serviciul Fiscal Mangalia, scoate pentru a doua oara la mezat bunurile societatii Romanta Estival 2020 SA. Cea de a doua licitatie va avea loc pe data de 10 ianuarei 2017, ora 11.30, in Mamaia, strada Mihai Viteazu nr. 13. Participantii la…

- Regia Autonoma Exploatarea Domeniului Public si Privat RAEDPP Constanta anunta organizarea unei proceduri publice pentru atribuirea contractului "Servicii de curatenie, igiena si intretinere curenta a cladirilor, a platourilor pietelor, a aleilor pietonale din parcurile de distractiildquo;, in valoare…

- Primaria Comunei Dobromir, judetul Constanta organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant, in cadrul Compartimentului Stare Civila.Concursul se organizeaza la sediul din Dobromir, str. Baneasa nr. 28, astfel: proba scrisa…

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andreildquo; a scos la licitatie contractul de prestari servicii de intretinere, reparatii, revizie tehnica lunara si generala pentru instalatiile de ridicat ascensoare , in valoare de 100.000 de lei fara TVA. Contractul va fi valabil in perioada 1.01.2018…

- Primaria Comunei Seimeni, judetul Constanta, organizeaza concurs in perioada 09.01.2018 11.01.2018, pentru ocuparea functiei contractuale vacante din cadrul Serviciului Public Apa Seimeni, serviciu cu personalitate juridica, organizat in subordinea Consiliului Local al Comunei Seimeni.Serviciul Public…

- Autoritatea Nationala pentru Turism a fost o institutie guvernamentala din Romania, infiintata in ianuarie 2013. ANT a functionat in subordinea Ministerului Economiei si s a desfiintat in acest an, la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului nr. 24 2017 privind organizarea si functionarea Ministerului…

- Primaria Comunei Gradina, cu sediul in localitatea Gradina, str. Victoriei nr. 39, judetul Constanta, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale aprobat prin H.G. nr. 286 2011, modificata si completata de H.G. nr. 1027 2014, in cadrul institutiei.Denumirea postului: educator…

- Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta CN APMC a anuntat cine si a adjudecat contractul "Furnizare automobile: lot 1 o autoutilitara si lot 2 cinci autoutilitareldquo;.Contractul nr. 44536 23.11.2017, in valoare de 177.716,4 lei, a revenit societatii Midocar SRL. Si contractul…

- Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta CN APMC a publicat numele agentilor economici care si au adjudecat contractul "Servicii de telefonie si de transmisie de dateldquo;. Contractul consta in achizitionarea a 4 pachete de servicii loturi , astfel: lotul 1 Servicii de telefonie…

- Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta CN APMC organizeaza licitatie pentru atribuirea contractului "Servicii de consultanta si supervizare a lucrarilor de constructii pentru infrastructura de acostare nave tehnice si amenajare suprastructura platforma echipamente utilitati…

- Ieri, in sala de sedinte "Remus Opreanuldquo; din Palatul Administrativ, a avut loc dezbaterea publica a proiectului de hotarare privind aprobarea Regulamentului de acces in zona peninsulara a municipiului Constanta. La dezbatere au participat zeci de persoane, agenti economici si persoane fizice. In…

- Regia Autonoma Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta RAEDPP organizeaza licitatie pentru achizitia de servicii de paza si protectie. Valoarea estimata fara TVA a procedurii este de 2.701.598,40 de lei.Concret, RAEDPP cumpara servicii de paza pentru sediile proprii, respectiv obiectivele…