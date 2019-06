Raed Arafat, reacție privind noua lege anti-fumat Vinerea trecuta, luand masa la un restaurant la mall Baneasa, s-a apropriat o fata imbracata frumos si elegant de masa la care stateam si m-a abordat direct cu intrabarea “FUMATI?”... nu cred ca varsta ei depasea 20-21 ani iar in mana ei erau un aparat de incalzit tutun si 2-3 pachetele de tigari ce pot fi utilizate cu acest aparat. Nu am intrat in discutie cu ea si am rugat-o sa paraseasca masa. Nu stiu daca ziceam ca nu fumez care ar fi fost tactica ei iar daca ziceam ca fumez cu siguranta avea sa promoveze noile produse! Cu certitudine cine a angajat-o sa promoveze aceste produse s-a gandit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

