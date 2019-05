Stiri pe aceeasi tema

- Completul de 5 judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, care judeca apelul lui Liviu Dragnea in dosarul angajarilor fictive, a amanat pronuntarea in dosar pentru data de 27 mai, a doua zi dupa alegeri.Citește și: VIDEO Avocata lui Liviu Dragnea confirma: 'A fost o mare surpriza'…

- Un nou termen in dosarul angajarilor fictive de la Protectia Copilului Teleorman, in care este judecat si Liviu Dragnea, are loc astazi la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Inca de la ora 8, in fata sediului ICCJ s-au adunat cativa sustinatori ai liderului PSD.

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a amanat vineri pentru 20 mai pronuntarea in legatura cu lipsa completurilor de trei judecatori specializate in fapte de coruptie de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, conform G4media. In aceeasi zi este programat la ICCJ termen in dosarul angajarilor…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, este așteptat, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru a fi audiat in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman, in care a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 lun

- Avocații lui Liviu Dragnea au facut o mișcare de ultima ora. Liviu Dragnea nu s-a prezentat la Inalta Curte de Casatie si Justitie, acesta fiind internat intr-un spital din Capitala. Dupa completele...

- Un martor a declarat, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, ca aproape 80% dintre salariatii de la DGASPC Teleorman cunosteau faptul ca doua angajate ale institutiei lucrau de fapt la PSD Teleorman, insa nu comenta nimeni „de frica” sa nu isi piarda locul de...

- Un martor a declarat, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, ca aproape 80% dintre salariatii de la DGASPC Teleorman cunosteau faptul ca doua angajate ale institutiei lucrau de fapt la PSD Teleorman, insa nu comenta nimeni "de frica" sa nu isi piarda locul de munca. Martorul a mai…

- Se anunța mare protest la Inalta Curte de Casație și Justiție, acolo unde, astazi, liderul PSD Liviu Dragnea, ar fi trebuit sa se prezinte la audieri.Evenimentul a fost planificat pe Facebook, iar protestatarii au postat online și avizul primit de la Jandarmerie. Peste 200 de oameni și-au…